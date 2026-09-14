Não é um desporto, é magia: como caminhar regularmente reduz medidas da sua barriga

O método da "caminhada vertical" consiste em exercícios de baixo impacto que podem ser realizados em casa, sem equipamentos, com o objetivo de reduzir medidas da cintura e trabalhar a gordura visceral. A carga de trabalho é ajustável conforme a condição física do praticante.
Neste exercício, o praticante posiciona-se de frente para a parede, apoiando as mãos na superfície. A intensidade do esforço abdominal é controlada pela distância entre os pés e a parede: quanto maior o afastamento, maior a tensão exercida sobre a região do core.
Existem duas variações principais de movimento:
O treinador Artêm Kiselev alerta que, ao executar o passo cruzado, é fundamental manter a estabilidade do tronco para evitar sobrecarga na região lombar. A recomendação inicial é de 15 a 20 repetições, com aumento gradual do volume.
Para quem possui dificuldade de equilíbrio ou amplitude reduzida, a cadeira serve como ponto de estabilidade. O exercício consiste em segurar o encosto com uma das mãos e realizar a marcha estacionária, elevando as coxas acima da linha do quadril. Esta configuração reduz a carga axial na coluna.
Segundo o instrutor Pavel Kuznetsov, o uso do suporte torna o fortalecimento muscular mais acessível para iniciantes e idosos em comparação a abdominais realizados no solo.
Uma variação de maior intensidade é a simulação de subida: o praticante alterna os pés sobre o assento da cadeira e retorna ao chão. Este movimento aumenta a frequência cardíaca e o gasto calórico por imitar a subida de degraus.
A progressão baseia-se no aumento diário do volume de repetições (por exemplo, subir de 20 para 25 passos no dia seguinte) para evitar a adaptação muscular. O cronograma prevê um dia de descanso semanal para a recuperação dos tecidos.
O nutricionista Aleksey Dorofeev pontua que a redução de medidas depende da combinação do exercício com um déficit calórico e a manutenção da hidratação.
|Tipo de Exercício
|Foco da Carga / Função
|Caminhada reta na parede
|Músculo reto abdominal
|Caminhada diagonal
|Músculos oblíquos (laterais)
|Subida na cadeira
|Capacidade cardiovascular e resistência
|Marcha com apoio
|Estabilização do core para iniciantes
Indicação para sobrepeso: O método é indicado para pessoas com excesso de peso, pois o apoio na parede ou cadeira distribui a carga, reduzindo a pressão sobre as articulações.
Tempo de resposta: Mudanças iniciais nas medidas da cintura (entre 1 e 2 cm) podem ser observadas em um período de 7 a 10 dias, desde que haja consistência nos treinos e controle alimentar.
Substituição da parede: É possível utilizar qualquer superfície estável e maciça (como armários fixos) que garanta a imobilidade do tronco.
Preparação: Recomenda-se a mobilidade articular de 2 a 3 minutos (ombros, pelve e tornozelos) antes de iniciar os movimentos.
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