Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Informações de inteligência sobre a entrada de migrantes em Ceuta levam à demissão de um alto funcionário
Uma ameaça oculta no tambor: as consequências da negligência levam a reparações dispendiosas no equipamento
Organizações civis e acadêmicas apresentam carta de compromissos para eleições em SP
Toyota Land Cruiser 250 ganhará atualizações para enfrentar novo Mitsubishi Pajero
A armadilha da localização: o que a UE ignora sobre a dependência tecnológica
Rússia planeja ferrovia Trans-Altai para conectar exportações à China
Os BRICS manifestaram-se contra as sanções unilaterais na declaração final da cimeira
China sugere localização de projetos industriais russos em Shandong
Lábios dos anos 90 voltam com foco em tons frios e contorno multidimensional

O detalhe técnico nos abdominais que define a resistência do core após os 60 anos

Fitness

Abdominais (crunches) costumam ser alvo de críticas, mas, com a técnica correta, funcionam como uma ferramenta precisa para testar a condição dos músculos abdominais. Uma única repetição controlada valida a capacidade de ativar o core para elevar o tronco. Quando o volume de repetições aumenta, o exercício vira um teste de resistência: os músculos devem atuar de forma estável, a respiração precisa seguir constante e cada movimento deve ser idêntico ao anterior.

Спорт
Photo: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Após os 60 anos, a resistência dos músculos centrais do corpo ganha importância prática. No cotidiano, raramente precisamos de um esforço máximo súbito, mas exigimos estabilidade constante do tronco para levantar da cama, carregar objetos pela casa ou levantar-se do chão. Um core forte torna essas ações mais fluidas, e a resistência muscular permite manter o controle do corpo mesmo sob fadiga.

Execução técnica e segurança

O critério principal é a integridade da repetição. A velocidade é irrelevante se prejudicar a forma.

Para que o teste seja informativo, siga este passo a passo:

  • Deite-se de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés firmemente apoiados no chão.
  • Cruze os braços sobre o peito ou coloque as mãos levemente atrás da cabeça (sem pressionar a nuca).
  • Ative os músculos abdominais antes de iniciar o movimento.
  • Eleve os ombros e o tronco, buscando aproximar o peito do quadril.
  • Retorne à posição inicial de forma suave e controlada.

A execução está correta quando os ombros tocam o chão a cada repetição, o tronco sobe sem solavancos, o pescoço permanece relaxado e os pés não saem da superfície. Se houver desconforto na região lombar, o exercício deve ser interrompido.

Modificações para facilitar a tarefa

Caso a elevação completa não seja possível, existem adaptações que mantêm a essência do exercício:

  • Crunches parciais: elevar apenas as escápulas e a parte superior das costas.
  • Crunches inclinados: realizar o movimento em um banco inclinado, o que reduz a carga.
  • Repetições com tempo: desacelerar a fase de descida para desenvolver força.

Avaliação de resultados: o que os números indicam

Para pessoas acima de 60 anos, o parâmetro é a quantidade de repetições limpas. O set deve ser interrompido assim que a amplitude diminuir ou o ritmo for perdido.

  • Menos de 5 vezes: nível inicial. Indica a necessidade de começar com crunches parciais para dominar o padrão de movimento.
  • De 5 a 12 vezes: nível básico de resistência. Existe uma base para desenvolver maior controle.
  • De 13 a 24 vezes: resistência alta. O core consegue sustentar a carga mesmo com o aumento da fadiga.
  • 25 ou mais vezes: resultado excelente. Indica que a força do core está acima da de 90% dos pares da mesma faixa etária.

Como evoluir a marca

Para melhorar o desempenho, o foco deve ser a qualidade e o aumento gradual do volume, em vez de buscar séries exaustivas:

  • Controle a descida: descer o tronco lentamente desenvolve força em todos os pontos da amplitude.
  • Integre o "Dead Bug": este exercício treina a estabilidade do tronco enquanto as extremidades se movem.
  • Mantenha a regularidade: 2 a 3 sessões por semana são suficientes para o progresso.
  • Progressão lenta: adicione 1 ou 2 repetições apenas quando o volume atual for executado com facilidade e precisão.
  • Monitoramento: repita o teste a cada poucas semanas, sob as mesmas condições, para observar o ganho real de capacidade.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Casa, Reforma e Imóveis
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Mulher
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Mais populares
Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?

A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.

Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
últimos materiais
Organizações civis e acadêmicas apresentam carta de compromissos para eleições em SP
Toyota Land Cruiser 250 ganhará atualizações para enfrentar novo Mitsubishi Pajero
A armadilha da localização: o que a UE ignora sobre a dependência tecnológica
Rússia planeja ferrovia Trans-Altai para conectar exportações à China
Os BRICS manifestaram-se contra as sanções unilaterais na declaração final da cimeira
China sugere localização de projetos industriais russos em Shandong
Lábios dos anos 90 voltam com foco em tons frios e contorno multidimensional
Voos de no máximo 4 horas são ideais para crianças pré-escolares, diz especialista
O equilíbrio entre rigor e fluidez: a aposta do street style para esta temporada
Índia diversifica pauta de exportações para o mercado russo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.