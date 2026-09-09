Mobilidade na terceira idade: o declínio silencioso que mudou a rotina de milhares de idosos

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Fitness

A partir dos 65 anos, a perda de força nas pernas torna-se um fator crítico para a autonomia. A capacidade de levantar-se do chão, manter o equilíbrio após um tropeço ou carregar compras depende diretamente da preservação da massa muscular dos membros inferiores.

Пожилые люди занимаются спортом в парке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилые люди занимаются спортом в парке

A perda de mobilidade é gradual, mas a fisiologia permite a recuperação do tônus muscular mesmo após os 70 anos. O treinador certificado Ryan Reed sugere um circuito de cinco exercícios para serem realizados em 10 minutos, preferencialmente no período da manhã, utilizando apenas apoios estáveis.

1. Levantar da cadeira

Este movimento serve como um indicador de funcionalidade básica e independência.

  • Sente-se na borda de uma cadeira estável, com os pés no chão e posicionados logo abaixo dos joelhos.
  • Incline o tronco levemente para frente.
  • Levante-se sem utilizar as mãos ou os braços da cadeira para apoio.
  • Sente-se novamente de forma lenta e controlada.
  • Execução: 10 a 12 repetições.

2. Marcha estacionária

Foco na ativação dos flexores do quadril e no estímulo do equilíbrio (propriocepção).

  • Mantenha a postura ereta.
  • Eleve o joelho lentamente até a altura do quadril.
  • Alterne as pernas, mantendo o tronco reto e os braços ao longo do corpo ou em movimento coordenado.

3. Flexão de braço na parede com mini-agachamento

Trabalho combinado para fortalecer os quadríceps com menor compressão nas articulações dos joelhos.

  • Posicione-se de frente para a parede, a uma distância de um braço esticado.
  • Coloque as palmas das mãos na largura dos ombros.
  • Contraia o abdômen e flexione os cotovelos, aproximando o peito da parede.
  • Empurre a parede para retornar à posição inicial, realizando simultaneamente um agachamento curto.

4. Caminhada "calcanhar no dedo"

Exercício focado na estabilidade do tornozelo e no aparelho vestibular para prevenir quedas.

  • Mantenha a postura ereta.
  • Caminhe em linha reta, posicionando um pé exatamente à frente do outro, de modo que o calcanhar toque a ponta dos dedos do pé posterior.

5. Elevação de panturrilhas

Fortalecimento da região posterior da perna para estabilizar o joelho e facilitar subidas em escadas ou terrenos irregulares.

  • Fique de pé com os pés afastados na largura dos quadris.
  • Utilize uma bancada ou apoio para as mãos para garantir a segurança.
  • Contraia a musculatura do core.
  • Eleve o corpo lentamente sobre as pontas dos pés.
  • Mantenha a posição no ponto mais alto por 2 a 3 segundos.
  • Desça suavemente.
  • Execução: 15 repetições.

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