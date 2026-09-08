Dores na lombar nunca mais: a estrutura física mudou após a adoção de uma postura silenciosa

Para proteger a região lombar e manter a postura, especialmente com o avanço da idade, é fundamental fortalecer o core. Gisele Bündchen, aos 45 anos, utiliza um método de Pilates focado em movimentos lentos e conscientes para recuperar a musculatura central pós-parto.
Mecânica do treino
A base do complexo é a Bear Plank (prancha do urso). Diferente de abdominais tradicionais ou sit-ups, este exercício mantém a coluna em posição neutra, reduzindo a carga sobre os discos lombares.
O foco está na isometria: os músculos do core trabalham de forma estática para sustentar o peso do corpo, ativando as camadas profundas do abdômen e os músculos do assoalho pélvico. O esforço também envolve os quadríceps e os estabilizadores dos ombros. Manter os joelhos flexionados facilita o controle da pelve, evitando que a região lombar arqueie.
Execução e progressão
O treino exige apenas um colchonete. A progressão sugerida começa com 5 repetições por série, avançando para 10 e chegando a 20.
Durante toda a sequência, procure retrair o abdômen em direção à coluna para ativar a musculatura do assoalho pélvico.
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