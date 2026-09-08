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Dores na lombar nunca mais: a estrutura física mudou após a adoção de uma postura silenciosa

Fitness

Para proteger a região lombar e manter a postura, especialmente com o avanço da idade, é fundamental fortalecer o core. Gisele Bündchen, aos 45 anos, utiliza um método de Pilates focado em movimentos lentos e conscientes para recuperar a musculatura central pós-parto.

Девушка делает растяжку в зале
Photo: https://unsplash.com by Dmitriy Frantsev is licensed under Free
Девушка делает растяжку в зале

Mecânica do treino

A base do complexo é a Bear Plank (prancha do urso). Diferente de abdominais tradicionais ou sit-ups, este exercício mantém a coluna em posição neutra, reduzindo a carga sobre os discos lombares.

O foco está na isometria: os músculos do core trabalham de forma estática para sustentar o peso do corpo, ativando as camadas profundas do abdômen e os músculos do assoalho pélvico. O esforço também envolve os quadríceps e os estabilizadores dos ombros. Manter os joelhos flexionados facilita o controle da pelve, evitando que a região lombar arqueie.

Execução e progressão

O treino exige apenas um colchonete. A progressão sugerida começa com 5 repetições por série, avançando para 10 e chegando a 20.

  • Elevação Bear Plank: Em posição de quatro apoios (mãos sob os ombros e joelhos a 90°), expire e eleve os joelhos alguns centímetros do chão. Sustente por dois segundos e retorne suavemente.
  • Bear Plank com contração: Mantenha os joelhos a poucos centímetros do solo. Inspire, contraia o abdômen e aproxime levemente os joelhos um do outro, sem tocá-los nem encostar no chão.
  • Bear Plank com rotação: Na posição de prancha do urso, rotacione a pelve para o lado, descendo o joelho oposto em direção ao chão, mantendo os ombros imóveis.
  • Bear Plank com toque de dedos: Em isometria, toque alternadamente a ponta dos dedos dos pés no chão, afastando levemente o pé para o lado. A pelve deve permanecer paralela ao solo.
  • Elevação de joelho na Bear Plank: Puxe um joelho em direção ao corpo. O movimento deve ser curto e controlado, com foco na estabilização, evitando a dinâmica de um exercício de mountain climber.

Durante toda a sequência, procure retrair o abdômen em direção à coluna para ativar a musculatura do assoalho pélvico.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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