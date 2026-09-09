Treino em casa: 6 exercícios usando o sofá para fortalecer o corpo

Para quem deseja iniciar a prática de força na terceira idade, o ambiente doméstico oferece a solução mais prática. O sofá, além de mobília, funciona como um equipamento que permite transformar movimentos cotidianos em exercícios conscientes.

Photo: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина занимается спортом в парке

Diferente das máquinas de academia, que impõem trajetórias fixas, o uso de móveis exige que o corpo busque estabilidade e coordenação. Essa dinâmica reflete situações reais, como levantar-se de uma poltrona baixa ou manter o equilíbrio ao carregar objetos.

Levantamento do sofá

Focado na independência funcional e no controle do movimento.

Execução: Sente-se na borda do sofá com os pés afastados na largura dos quadris. Incline o tronco levemente para frente e empurre o corpo para cima até a posição vertical. Retorne ao assento de forma lenta, sem deixar o corpo cair sobre as almofadas.

Volume: 2-3 séries de 8-12 repetições.

Progressão: Redução da velocidade ou uso de halteres leves.

Flexões inclinadas

A elevação das mãos em relação ao chão reduz a pressão nas articulações, tornando o exercício acessível a diferentes níveis de condicionamento.

Execução: Apoie as palmas das mãos na borda do sofá ou no braço do móvel. Mantenha o corpo alinhado da cabeça aos calcanhares. Desça o peito em direção ao apoio e empurre o corpo de volta para cima.

Volume: 2-3 séries de 6-10 repetições.

Atenção: Evite a curvatura da região lombar.

Afundo reverso com apoio

Trabalha cada perna individualmente para corrigir desequilíbrios musculares, utilizando o móvel como suporte para o equilíbrio.

Execução: Posicione-se lateralmente ao sofá, segurando no braço do móvel. Dê um passo para trás e desça até a amplitude confortável. Retorne à posição inicial empurrando com a perna da frente.

Volume: 2-3 séries de 6-8 repetições por perna.

Elevação pélvica com pés elevados

O apoio dos pés na superfície altera a mecânica, intensificando a ação dos glúteos e isquiotibiais em comparação à versão no chão.

Execução: Deite-se no chão e coloque os calcanhares sobre as almofadas do sofá. Eleve a pelve até a contração máxima dos glúteos e desça o quadril suavemente.

Volume: 2-3 séries de 8-12 repetições.

Atenção: Não hiperestenda a coluna lombar no topo do movimento.

Desenvolvimento com halteres sentado

O encosto do sofá estabiliza as costas, permitindo foco total na cintura escapular.

Execução: Sente-se ereto na borda do sofá, com os pés firmes no chão. Eleve os halteres até a altura dos ombros e empurre-os verticalmente. Retorne o peso à posição inicial de forma controlada.

Volume: 2-3 séries de 8-10 repetições.

Prancha com apoio no sofá

Carga estática para o núcleo do corpo sem a necessidade de contato direto com o chão rígido.

Execução: Apoie as mãos na borda do sofá e afaste os pés para trás até formar uma linha reta com o corpo. Contraia o abdômen e os glúteos para manter a posição.

Volume: 2-3 séries de 20-40 segundos.

Diretrizes de progressão

Para obter evolução técnica e física, adote os seguintes critérios:

Estabilidade: Utilize um sofá firme que não deslize durante a execução.

Utilize um sofá firme que não deslize durante a execução. Qualidade: Domine a técnica na versão simples antes de aumentar as repetições.

Domine a técnica na versão simples antes de aumentar as repetições. Carga: Adicione halteres leves ou aumente a amplitude do movimento quando o exercício se tornar fácil.

Adicione halteres leves ou aumente a amplitude do movimento quando o exercício se tornar fácil. Frequência: Realize o complexo de 3 a 4 vezes por semana, seja em uma única sessão ou distribuindo os exercícios ao longo do dia.