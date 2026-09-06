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Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo

Fitness

A qualidade de um treino depende da precisão biomecânica dos movimentos, e não da complexidade dos equipamentos. Prancha, agachamento e ponte glútea são três exercícios básicos que, executados com a técnica correta, trabalham a musculatura de forma abrangente.

Планка
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Планка

Prancha: estabilização do core

O objetivo é desenvolver a musculatura do core por meio de tensão isométrica, ativando o músculo transverso do abdômen, os estabilizadores da coluna e o serrátil anterior.

A instrutora de pilates Marina Guseva alerta que o ponto crítico é o controle da posição neutra da pelve. Se a região lombar ceder, a carga sai dos músculos abdominais e recai sobre os discos intervertebrais.

Execução:

  • Apoio: Posicione-se em prancha com os cotovelos exatamente sob as articulações dos ombros e os antebraços paralelos entre si.
  • Alinhamento: Mantenha o corpo em uma linha reta dos calcanhares ao topo da cabeça. Contraia as pernas, empurrando os calcanhares para trás, e mantenha o abdômen ativado.
  • Manutenção: Permaneça imóvel e evite prender a respiração. Não deixe a lombar arquear nem eleve excessivamente o quadril.

Agachamento: força de pernas e metabolismo

Este movimento funcional recruta cerca de 75% da massa muscular, fortalecendo as articulações do quadril e estimulando a resposta metabólica.

Pontos de controle:

  • Pés: Largura dos ombros, com os calcanhares fixos no chão (evite tirá-los da superfície).
  • Joelhos: Devem seguir a direção da ponta dos pés (evite que eles colapsem para dentro).
  • Coluna: Curvatura natural e peito aberto (evite arredondar as costas).

O treinador de força Dmitry Mironov orienta que a progressão deve ser gradual: primeiro, atinja 20 repetições com a técnica perfeita antes de adicionar pesos externos.

Ponte Glútea: isolamento e postura

O exercício foca no glúteo máximo com mínima interferência dos quadríceps. É indicado para quem passa muito tempo sentado, combatendo a perda de tônus da cadeia posterior que costuma sobrecarregar a lombar.

Execução:

  • Posição: Deite-se de costas, dobre os joelhos e apoie os pés na largura do quadril, com os braços ao longo do corpo.
  • Subida: Eleve o quadril na expiração até formar uma linha reta entre os joelhos e os ombros. Contraia os glúteos no topo por 2 segundos.
  • Descida: Abaixe o quadril lentamente na inspiração, tocando levemente o chão antes de iniciar a próxima repetição.

A pausa estática no ponto de contração máxima aumenta o recrutamento de fibras musculares em 15-20% em comparação à execução puramente dinâmica.

Organização do treino

Para resultados consistentes, sugere-se alternar a intensidade: foco em ativação muscular pela manhã e controle e resistência à noite.

Uma opção de circuito é realizar 30 segundos de prancha, 15 agachamentos e 20 pontes glúteas sem descanso entre eles, repetindo o ciclo 3 vezes.

Ajustes técnicos e segurança

Progressão na prancha: Se 60 segundos se tornarem fáceis, utilize a variação dinâmica, elevando as pernas alternadamente ou tocando o ombro oposto com a mão, mantendo a pelve imóvel.

Desconforto nos joelhos: No agachamento, a dor geralmente ocorre quando os joelhos avançam excessivamente a linha dos dedos dos pés ou convergem para dentro. Se a técnica estiver correta e o desconforto persistir, limite a amplitude até que as coxas fiquem paralelas ao chão.

O instrutor de fisioterapia Andrey Solovev ressalta que pessoas com hérnias ou protrusões lombares devem realizar exercícios com carga axial apenas após consulta especializada e sob supervisão de um profissional.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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