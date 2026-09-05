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Glúteos fracos e dor lombar: o exercício rápido para resolver isso

Fitness

Passar longos períodos sentado desativa progressivamente os músculos responsáveis pela postura e movimentação. O resultado é a perda de tônus nos glúteos, o que compromete a marcha e a saúde das articulações. Introduzir pequenas doses de atividade na rotina matinal ajuda a devolver a funcionalidade ao corpo.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Impacto da ativação muscular

Os glúteos atuam em quase todos os passos ou ao subir escadas. Quando enfraquecem, a carga é transferida para a lombar e os joelhos, gerando desconforto. Uma mobilização rápida, feita ao lado da mesa de trabalho ou da cozinha, ativa a circulação e prepara as articulações para as demandas do dia.

"Chutes para trás são uma das formas mais seguras de fortalecer a parte posterior da coxa sem sobrecarregar as patelas", afirma Artem Kiselev, treinador pessoal de fitness.

A prática regular melhora o equilíbrio, já que a estabilidade do tronco depende do controle cerebral sobre os grandes grupos musculares. A execução consciente do movimento auxilia no alinhamento da pelve e facilita a manutenção da coluna ereta.

Técnica de execução: o chute para trás

Para realizar o exercício, fique de pé e, se necessário, apoie a mão na borda de uma mesa ou no encosto de uma cadeira. Transfira o peso para uma das pernas, mantendo o joelho levemente flexionado. Expire enquanto afasta a outra perna para trás de forma fluida.

Ponto crítico: a pelve deve permanecer imóvel e a região lombar reta.

"O erro comum de iniciantes é tentar elevar a perna ao máximo arqueando as costas, o que anula a carga sobre o glúteo", explica Pavel Kuznetsov, instrutor de treinos domiciliares.

A eficiência está na amplitude reduzida. É preferível afastar a perna apenas 10 a 15 centímetros, sentindo a contração muscular, do que realizar amplitudes altas que coloquem a coluna em risco. O controle no retorno da perna à posição inicial trabalha as fibras musculares tanto quanto a subida.

  • Chute para trás: fortalece o glúteo máximo.
  • Fixação da lombar: reduz a pressão sobre a coluna vertebral.
  • Retorno lento: desenvolve o controle motor.

Momentos de aplicação

O melhor momento para a prática são os intervalos de espera, como enquanto a água ferve ou a frigideira aquece. Como não exige roupas específicas ou equipamentos, a atividade é acessível em qualquer ambiente.

"Ativações musculares curtas ao longo do dia trazem mais benefícios para a saúde vascular do que um treino exaustivo feito apenas uma vez por semana", pontua Artem Kovalev, instrutor de fitness reabilitacional.

Um minuto de movimento ajuda a eliminar a letargia pós-sono ou após longas horas ao computador, criando um padrão motor útil para as atividades cotidianas.

Dúvidas frequentes

Uso de caneleiras: Para a ativação matinal, o peso da própria perna é suficiente. O foco é despertar os músculos e lubrificar as articulações, não a carga máxima.

Volume de repetições: Recomenda-se de 15 a 20 movimentos lentos para cada perna, utilizando a sensação de calor na região como parâmetro.

Dores nas costas: Executado sem arquear a lombar, o impacto na coluna é mínimo. Contudo, em casos de dores agudas, a atividade deve ser consultada com um médico.

Emagrecimento: O exercício não queima calorias significativas, mas melhora o tônus muscular, resultando em uma aparência mais firme e maior atividade geral do organismo.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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