Insônia e irritabilidade na corrida? O corpo pode estar avisando sobre a carga

A crença de que correr mais é o único caminho para ganhar força e velocidade costuma levar a um impasse. O ganho de performance não ocorre durante o esforço, mas nos intervalos de recuperação.
Durante a corrida, ocorrem microlesões em músculos, tendões e ossos. O corpo repara esses danos durante o descanso, tornando os tecidos mais resistentes. Quando as sessões são sucessivas e sem pausa, a recuperação é interrompida, elevando o risco de lesões.
A falta de descanso gera o "platô", onde a velocidade e a distância param de evoluir. Em casos graves, surge a Deficiência Energética Relativa no Esporte (REDs). Nesse estado, o corpo prioriza a energia para o movimento, negligenciando a manutenção de funções essenciais do cérebro, coração e intestino.
As consequências desse quadro incluem fraturas por estresse, arritmias cardíacas e frequência cardíaca em repouso anormalmente baixa.
Um cronograma seguro prevê, no mínimo, um dia de descanso total por semana. No entanto, a necessidade varia: iniciantes e pessoas sedentárias exigem mais intervalos, pois o sistema musculoesquelético não suporta sobrecargas imediatas de vários dias seguidos.
A fisioterapeuta Sophie Vecchione lista seis sinais de que a carga de treino ultrapassou o limite do organismo:
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Alguns hábitos diários de higienização e secagem podem comprometer a estrutura dos fios, transformando a fibra capilar em uma massa seca e quebradiça.