Insônia e irritabilidade na corrida? O corpo pode estar avisando sobre a carga

A crença de que correr mais é o único caminho para ganhar força e velocidade costuma levar a um impasse. O ganho de performance não ocorre durante o esforço, mas nos intervalos de recuperação.

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Durante a corrida, ocorrem microlesões em músculos, tendões e ossos. O corpo repara esses danos durante o descanso, tornando os tecidos mais resistentes. Quando as sessões são sucessivas e sem pausa, a recuperação é interrompida, elevando o risco de lesões.

A falta de descanso gera o "platô", onde a velocidade e a distância param de evoluir. Em casos graves, surge a Deficiência Energética Relativa no Esporte (REDs). Nesse estado, o corpo prioriza a energia para o movimento, negligenciando a manutenção de funções essenciais do cérebro, coração e intestino.

As consequências desse quadro incluem fraturas por estresse, arritmias cardíacas e frequência cardíaca em repouso anormalmente baixa.

Um cronograma seguro prevê, no mínimo, um dia de descanso total por semana. No entanto, a necessidade varia: iniciantes e pessoas sedentárias exigem mais intervalos, pois o sistema musculoesquelético não suporta sobrecargas imediatas de vários dias seguidos.

A fisioterapeuta Sophie Vecchione lista seis sinais de que a carga de treino ultrapassou o limite do organismo:

Fadiga persistente: acordar cansado mesmo após dormir o suficiente, indicando esgotamento de reservas energéticas.

acordar cansado mesmo após dormir o suficiente, indicando esgotamento de reservas energéticas. Queda de motivação: surgimento de ansiedade ou aversão ao treino, diferente da preguiça comum.

surgimento de ansiedade ou aversão ao treino, diferente da preguiça comum. Dores crônicas: lesões recorrentes ou dores que não desaparecem. Nestes casos, a intervenção médica ou fisioterapêutica é necessária.

lesões recorrentes ou dores que não desaparecem. Nestes casos, a intervenção médica ou fisioterapêutica é necessária. Regressão de performance: queda no ritmo mesmo com aumento da intensidade do esforamento.

queda no ritmo mesmo com aumento da intensidade do esforamento. Distúrbios do sono: insônia ou despertares frequentes entre 3h e 4h da manhã como resposta ao estresse.

insônia ou despertares frequentes entre 3h e 4h da manhã como resposta ao estresse. Alterações de apetite e humor: fome excessiva ou perda total de apetite, irritabilidade e confusão mental. Como o cérebro consome cerca de 20% do glicogênio, o corpo pode restringir a energia cerebral para priorizar a musculatura durante a sobrecarga.