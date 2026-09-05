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Insônia e irritabilidade na corrida? O corpo pode estar avisando sobre a carga

Fitness

A crença de que correr mais é o único caminho para ganhar força e velocidade costuma levar a um impasse. O ganho de performance não ocorre durante o esforço, mas nos intervalos de recuperação.

Бег в тренажерном зале
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Бег в тренажерном зале

Durante a corrida, ocorrem microlesões em músculos, tendões e ossos. O corpo repara esses danos durante o descanso, tornando os tecidos mais resistentes. Quando as sessões são sucessivas e sem pausa, a recuperação é interrompida, elevando o risco de lesões.

A falta de descanso gera o "platô", onde a velocidade e a distância param de evoluir. Em casos graves, surge a Deficiência Energética Relativa no Esporte (REDs). Nesse estado, o corpo prioriza a energia para o movimento, negligenciando a manutenção de funções essenciais do cérebro, coração e intestino.

As consequências desse quadro incluem fraturas por estresse, arritmias cardíacas e frequência cardíaca em repouso anormalmente baixa.

Um cronograma seguro prevê, no mínimo, um dia de descanso total por semana. No entanto, a necessidade varia: iniciantes e pessoas sedentárias exigem mais intervalos, pois o sistema musculoesquelético não suporta sobrecargas imediatas de vários dias seguidos.

A fisioterapeuta Sophie Vecchione lista seis sinais de que a carga de treino ultrapassou o limite do organismo:

  • Fadiga persistente: acordar cansado mesmo após dormir o suficiente, indicando esgotamento de reservas energéticas.
  • Queda de motivação: surgimento de ansiedade ou aversão ao treino, diferente da preguiça comum.
  • Dores crônicas: lesões recorrentes ou dores que não desaparecem. Nestes casos, a intervenção médica ou fisioterapêutica é necessária.
  • Regressão de performance: queda no ritmo mesmo com aumento da intensidade do esforamento.
  • Distúrbios do sono: insônia ou despertares frequentes entre 3h e 4h da manhã como resposta ao estresse.
  • Alterações de apetite e humor: fome excessiva ou perda total de apetite, irritabilidade e confusão mental. Como o cérebro consome cerca de 20% do glicogênio, o corpo pode restringir a energia cerebral para priorizar a musculatura durante a sobrecarga.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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