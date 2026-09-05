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Quantas vezes treinar por semana? O guia para cada objetivo

Fitness

A frequência de treinos deve ser ajustada ao nível de condicionamento, à capacidade de recuperação e ao objetivo final. Carga excessiva sem adaptação gera fadiga acumulada, enquanto sessões muito espaçadas não estimulam as mudanças físicas necessárias.

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Iniciantes: fase de adaptação

Quem começa agora precisa priorizar a adaptação de articulações, ligamentos e do sistema nervoso. Tentar replicar a rotina de atletas experientes aumenta o risco de microlesões e exaustão psicológica.

O cronograma indicado é de 2 a 3 sessões por semana, com intervalo mínimo de 48 horas entre elas para reposição de glicogênio e recuperação muscular. A frequência pode subir para 3 ou 4 sessões após 4 a 8 semanas, desde que a técnica esteja estável e as dores musculares tenham cessado.

Segundo Pavel Kuznetsov, instrutor de treinos domiciliares, o foco inicial deve ser a aquisição da habilidade motora. Sessões curtas de 30 a 40 minutos, porém regulares, são mais eficazes para criar o hábito do que um único treino exaustivo de duas horas por semana.

Hipertrofia e ganho de massa

O crescimento muscular depende de tensão mecânica, estresse metabólico e descanso. Para que cada grupo muscular seja estimulado de 1 a 2 vezes por semana, são necessários de 3 a 5 dias de treino.

Em rotinas de três dias, utiliza-se geralmente o sistema Full Body (corpo inteiro por sessão). Ao subir para 4 ou 5 dias, a transição para divisões (splits) é a mais indicada, separando os grupos musculares por dias (como superior/inferior ou push/pull).

Emagrecimento e déficit calórico

Para reduzir o peso, o treino serve para elevar o gasto energético e preservar a massa magra. O volume sugerido é de 4 a 6 sessões semanais.

Uma estrutura viável combina 2 a 3 treinos de força, para manter o metabolismo ativo, com 2 a 3 sessões de cardio para queima direta de energia. Vale notar que a atividade física sozinha não garante resultados sem o controle da dieta.

O treinador Artem Kiselev alerta que o corpo recupera-se com mais dificuldade sob déficit calórico agressivo. Nesses casos, recomenda-se reduzir a intensidade da força, mantendo a frequência, para evitar a perda de massa muscular por falta de energia.

Sinais de alerta e recuperação

O progresso ocorre durante o descanso, não durante o exercício. A falta de recuperação aumenta o risco de lesões e reduz a força. Fique atento a estes indicadores:

  • Dores constantes em articulações e músculos;
  • Alterações no sono e no apetite;
  • Irritabilidade sem causa aparente;
  • Queda nas cargas habituais;
  • Aumento da frequência cardíaca em repouso ao acordar.

Maxim Egorov, treinador de funcional, pontua que atletas profissionais treinam até 12 vezes por semana devido a suporte farmacológico, massagens e dietas rigorosas. Para amadores com rotina de trabalho e estresse cotidiano, o limite geralmente é de 5 treinos; além disso, o corpo tende a entrar em platô.

Ajustes práticos

Treinar todos os dias: Não é recomendado realizar treinos intensos diariamente devido ao risco de fadiga do sistema nervoso central. O ideal é alternar dias de força com atividades leves, como caminhada, natação ou alongamento.

Retorno após pausa: Se ficou uma semana sem treinar, não tente compensar com volume dobrado. Retome a agenda normal e, se necessário, reduza a intensidade da primeira sessão em 10-15% para readaptar a musculatura sem estresse excessivo.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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