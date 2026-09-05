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Fortalecimento das costas: 3 ações simples para manter a postura ereta

Fitness

A redução da estatura corporal é frequentemente atribuída apenas à idade, mas esse processo envolve alterações concretas na coluna vertebral e na musculatura. Identificar a diferença entre a reestruturação natural do organismo e lesões ocultas é fundamental para evitar danos maiores.

Боль в колене
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Боль в колене

Causas da redução da altura

Com o tempo, os discos intervertebrais perdem hidratação e tornam-se mais finos, reduzindo a altura total da coluna. Esse cenário é agravado pelo enfraquecimento dos músculos do abdômen e das costas, o que projeta os ombros para a frente e arredonda a região torácica. O sedentarismo e a permanência prolongada em cadeiras, sem carga adequada nos tecidos de sustentação, intensificam a perda visual de altura.

"A coluna não é uma estrutura estática, mas viva. Se paramos de estimular os músculos das costas a nos manterem eretos, o corpo cede ao próprio peso", explica o treinador físico Artëm Kiselyov.

Sinais de alerta e monitoramento

Uma queda brusca na estatura pode indicar fraturas por compressão decorrentes da osteoporose, que podem ocorrer mesmo sem quedas, como em um movimento brusco para pegar um objeto. Como a dor nem sempre é aguda, o problema pode ser confundido com cansaço.

"Quando as vértebras perdem a densidade, qualquer movimento brusco se torna um risco. Uma redução superior a três centímetros em curto período é um motivo para verificar a densidade óssea", alerta o instrutor de fisioterapia Andrey Solovyov.

Para monitorar a evolução, recomenda-se medir a altura anualmente, descalço e encostado em uma parede plana. A regularidade é essencial para identificar tendências de longo prazo. Caso a cifose (curvatura) progrida ou surjam dores noturnas, é necessária a avaliação de um especialista.

Como manter a postura vertical

Embora não seja possível reverter a perda de altura dos discos, é possível fortalecer a estrutura corporal. O foco deve estar nos extensores da coluna, glúteos e pernas, evitando que o corpo sobrecarregue os ligamentos.

Ações práticas para estimular o sistema nervoso incluem:

  • Levantar-se da cadeira sem o auxílio das mãos;
  • Realizar a retração das escápulas (unir as escápulas);
  • Praticar a caminhada com a técnica correta para descompressão da região lombar.

A ergonomia do ambiente também é determinante. O uso de monitores na altura dos olhos e calçados adequados evita que o corpo adote posturas curvadas por necessidade visual ou falta de suporte.

"Tentar manter as costas perfeitamente retas o dia todo gera tensão muscular excessiva. O ideal é alterar a posição a cada 30 minutos: levantar, alongar e caminhar", orienta a instrutora de Pilates Marina Guseva.

Dúvidas comuns sobre a correção postural

É possível recuperar a altura perdida?
Não é possível recuperar a espessura dos discos intervertebrais, mas o fortalecimento muscular e a correção da curvatura da coluna podem proporcionar um ganho visual de 1 a 2 centímetros.

Quais exercícios evitar após os 60 anos?
Recomenda-se evitar rotações bruscas do tronco e flexões profundas com a coluna arredondada, especialmente em casos de osteoporose, para prevenir fissuras nas vértebras.

Qual a frequência ideal de exercícios para as costas?
O indicado são 10 a 15 minutos de mobilidade leve diariamente. A consistência é mais importante que a intensidade.

O excesso de peso afeta a postura?
Sim. O acúmulo de massa abdominal desloca o centro de gravidade para a frente, aumentando a lordose lombar e forçando a cifose torácica para compensar o equilíbrio.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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