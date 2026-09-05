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Pendurar na barra: a solução para tensões de quem usa muito o celular

Fitness

Ficar pendurado na barra é uma ferramenta prática para eliminar tensões musculares acumuladas por longos períodos de uso de computadores e smartphones. O exercício promove o alongamento dos tríceps, peitorais e músculos das costas, proporcionando sensação de leveza e melhora na postura.

Вис на турнике
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Вис на турнике

Tipos de suspensão e alongamento

Existem duas formas principais de executar o movimento: a passiva e a ativa.

Suspensão passiva: o corpo relaxa completamente, permitindo que a gravidade alongue a coluna e a cintura escapular. Os ombros encostam naturalmente nas orelhas, gerando tração nos tríceps e nos músculos latíssimos do dorso.

Suspensão ativa: exige controle consciente para afastar as escápulas das orelhas, puxando-as para baixo. Essa técnica estabiliza a articulação do ombro e evita a instabilidade articular.

Ambas as variações auxiliam na abertura da caixa torácica, combatendo a compressão causada pela postura sentada, e preparam o corpo para movimentos de tração, como as barras australianas.

Força de preensão e saúde

O exercício trabalha intensamente as palmas das mãos e os antebraços. A força de preensão (grip) é um indicador de saúde geral; estudos com 140 mil pessoas apontam correlação entre a fraqueza do aperto manual e maior risco de doenças cardiovasculares. Além disso, fortalecer as mãos facilita atividades cotidianas, como carregar sacolas pesadas.

A força nas mãos é a base para treinos de costas. Se a preensão falha antes da musculatura dorsal, o progresso nos exercícios de tração é interrompido.

Execução para iniciantes: pés no chão

Para evitar lesões e adaptar os tendões, iniciantes devem utilizar a suspensão apoiada. A barra deve ser posicionada em uma altura que permita manter os pés no chão ou em um suporte. Com os joelhos levemente flexionados, transfere-se apenas parte do peso corporal para os braços. Séries de 10 segundos com esse apoio já promovem o efeito de alongamento.

Resumo de variações:

  • Suspensão apoiada (pés no chão): alongamento seguro para iniciantes.
  • Suspensão passiva (suspensa): descompressão máxima da coluna.
  • Suspensão ativa (escápulas baixas): fortalecimento de estabilizadores do ombro e preensão.
  • Pegada neutra (palmas frente a frente): reduz a carga nas articulações do cotovelo e ombro.

Limites e contraindicações

O exercício deve gerar sensação de alongamento ou fadiga muscular, nunca dor aguda. O treino deve ser interrompido imediatamente se surgirem formigamentos, dormência ou fisgadas nos ombros.

Pontos de atenção:

  • Hipertensão: a tensão nos braços pode elevar a pressão arterial.
  • Respiração: evitar a apneia (prender a respiração), pois isso gera tensão interna desnecessária.
  • Patologias: pessoas com hérnias de disco ou problemas articulares devem consultar um médico antes de realizar a suspensão.

Dúvidas frequentes

Pode ser feito em caso de dores nas costas?
Ajuda a aliviar espasmos, mas em casos de hérnias ou protrusões, o alongamento descontrolado pode ser prejudicial. Inicie com os pés no chão e sob orientação médica.

Qual a frequência ideal?
Para manutenção da saúde, 2 a 3 vezes por semana são suficientes, respeitando o intervalo para recuperação dos tendões do punho e antebraço.

Aumenta a altura?
Não altera a estrutura óssea. No entanto, a descompressão dos discos intervertebrais e a correção da postura podem gerar um ganho visual temporário de 1 a 2 centímetros logo após a prática.

O que fazer com a dor nas palmas das mãos?
É uma reação comum da pele. Pode-se utilizar magnésio, luvas ou a pegada neutra para reduzir o atrito.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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