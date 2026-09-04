Abdominais não queimam gordura na barriga? Entenda por que isso acontece

Manter o peso dentro da norma fisiológica é uma questão de funcionalidade do organismo, e não apenas de estética. O excesso de massa corporal, especialmente a gordura abdominal, sobrecarrega o sistema cardiovascular, as articulações e a coluna vertebral.

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É importante entender que não existe queima de gordura localizada. Tentar eliminar a barriga apenas com abdominais não tem base fisiológica, pois o corpo utiliza as reservas de gordura de forma sistêmica.

Para alterar a composição corporal, é necessário combinar déficit calórico com exercícios regulares. A gordura não desaparece; os adipócitos reduzem seu volume quando o corpo utiliza os triglicerídeos armazenados como fonte de energia.

Exercícios para aumentar o gasto energético

Em vez de isolar músculos específicos, a escolha deve recair sobre movimentos multiarticulares. Eles envolvem grandes grupos musculares, o que eleva a intensidade do treino e o gasto energético total. Exemplos incluem:

Levantamento terra: trabalha costas, coxas, glúteos e core.

trabalha costas, coxas, glúteos e core. Agachamentos: foca em quadríceps, posteriores de coxa e glúteos.

foca em quadríceps, posteriores de coxa e glúteos. Burpees: recruta todo o cinturão muscular e o sistema cardiovascular.

recruta todo o cinturão muscular e o sistema cardiovascular. Remo: envolve múltiplos grupos musculares.

Segundo o treinador Artem Kiselev, priorizar movimentos multiarticulares ativa os processos metabólicos de forma mais racional do que exercícios que atuam em apenas um grupo muscular.

Controle metabólico e alimentação

Não existe dieta universal; a estratégia alimentar deve ser sustentável a longo prazo. Um plano que inclua fibras provenientes de vegetais e proteínas para a manutenção da massa muscular cria as condições necessárias para a redução de peso sem comprometer a energia.

O nutricionista Aleksey Dorofeev alerta para a necessidade de evitar extremos nas dietas. O equilíbrio entre a ingestão de nutrientes e um déficit calórico moderado é a base para a saúde do organismo.

Dúvidas comuns sobre o treino

É possível eliminar a barriga apenas com exercícios de abdômen?

Não. Treinar o abdômen fortalece a musculatura da região, mas não queima a gordura localizada na cintura.

Por que focar na composição corporal e não apenas no peso?

Uma redução drástica de peso pode indicar perda de tecido muscular, o que prejudica a estabilidade do corpo e o metabolismo.

Para o treinador de treino funcional Maksim Egorov, a estabilidade da forma física depende do equilíbrio entre a carga de treino e o período de recuperação.