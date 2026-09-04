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Agachamentos e pranchas: como combinar força e cardio no ABL

Fitness

O método ABL (Abs, Buttocks, Legs) foca no fortalecimento do abdômen, glúteos e pernas em sessões de 45 a 60 minutos. O treino combina blocos de força e cardio com intervalos reduzidos para aumentar a densidade da carga.

Упражнение
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Execução e Dinâmica

A estrutura do ABL alterna exercícios básicos, como agachamentos e afundos, com variações de pranchas e abdominais. O estímulo muscular não depende de cargas elevadas, mas sim do alto volume de repetições e da variação de tempo.

Segundo o treinador Artëm Kiselev, a alternância entre movimentos lentos e profundos com séries rápidas e saltitantes é o que gera a fadiga muscular característica do método.

O equipamento necessário é mínimo: peso do próprio corpo, faixas elásticas, bodybars ou halteres leves (de 1 a 3 kg). Essa característica torna o treino acessível, embora limite o ganho de volume muscular expressivo a longo prazo.

Impacto na Composição Corporal

A alta intensidade mantém a frequência cardíaca em níveis que elevam o gasto calórico, auxiliando na perda de peso. No entanto, o emagrecimento ocorre de forma sistêmica no corpo; não é possível eliminar gordura localizada apenas em áreas específicas, como o abdômen, independentemente do número de repetições.

O resultado depende diretamente da dieta. O treinador Maxim Yegorov alerta que iniciantes devem monitorar a frequência cardíaca e respeitar os próprios limites, evitando tentar acompanhar o ritmo de alunos avançados para prevenir a exaustão precoce.

Expectativas e Resultados Reais

  • Tônus e Definição: Nos primeiros meses, nota-se maior firmeza muscular e contornos mais definidos nas pernas e glúteos.
  • Hipertrofia: Para quem busca aumento significativo de volume, os halteres leves tornam-se insuficientes, sendo necessário migrar para exercícios básicos com cargas pesadas em academia.
  • Celulite: O treino fortalece a estrutura muscular, o que melhora a aparência visual da pele, mas a redução da "casca de laranja" depende do percentual de gordura corporal e da estrutura do tecido adiposo.

Guia para Iniciantes

O treino pode ser feito em casa com um colchonete e halteres. O ponto crítico é o controle técnico: em agachamentos e afundos, a postura e o alinhamento dos joelhos devem ser rigorosos para evitar sobrecarga articular.

O instrutor Pavel Kuznetsov adverte que priorizar cargas maiores em detrimento da técnica durante o ritmo acelerado do ABL aumenta o risco de lesões. A recomendação é realizar menos repetições com a postura ideal do que terminar a sessão com dores na lombar.

Resumo de Ações e Objetivos

  • Agachamentos multi-repetições: Aumento da resistência e tônus das coxas.
  • Abdominais e pranchas: Estabilização do core e fortalecimento do abdômen.
  • Intervalos curtos: Aceleração do metabolismo e gasto calórico.
  • Uso de faixas elásticas: Ativação de glúteos médio e mínimo.

Orientações Práticas

Frequência: Não é recomendado treinar diariamente. O corpo necessita de recuperação; o ideal são 2 a 3 sessões por semana, com intervalos de 1 a 2 dias.

Restrições: Devido ao volume de afundos e agachamentos rápidos, pessoas com problemas nos joelhos devem consultar um médico e adaptar a intensidade.

Equipamento: É indispensável o uso de tênis com amortecimento e estabilidade. Treinar descalço ou de meias aumenta o risco de escorregões e impactos prejudiciais durante a fase de cardio.

Prazo: Com a regularidade de 2 a 3 vezes por semana e ajuste alimentar, as primeiras melhorias em tônus e resistência surgem entre 4 e 6 semanas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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