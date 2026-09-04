Cansaço ou sarcopenia? O que acontece com seus músculos depois dos 30

A partir dos 30 anos, o corpo inicia a sarcopenia, a perda natural de massa muscular. Em mulheres, esse processo acelera durante a perimenopausa e a menopausa devido às oscilações de estrogênio. Manter a musculatura é fundamental para a saúde metabólica: quanto maior a proporção de músculos em relação à gordura, menores são as chances de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão, osteoporose e doenças cardíacas.
Para estimular a hipertrofia em adultos, o foco deve ser o treinamento de força sistêmico. A recomendação é de três sessões semanais, priorizando grandes grupos musculares: pernas, costas e core.
Estrutura da sessão:
Iniciantes devem começar com exercícios de peso corporal, como agachamentos, afundos e flexões. Essa etapa serve para ajustar a conexão neuromuscular e a biomecânica antes de introduzir pesos externos.
A organização dos treinos deve alternar carga e recuperação:
Músculos e articulações exigem mais tempo de preparação com o avançar da idade. Dedique de 15 a 20 minutos a atividades cardiovasculares moderadas (caminhada ou bicicleta) e aquecimento dinâmico para aumentar o fluxo sanguíneo e reduzir riscos de lesões.
Ao final, a volta à calma (10 a 15 minutos) é necessária para reduzir a frequência cardíaca e a temperatura corporal. Podem ser utilizadas caminhadas leves, liberação miofascial (rolo ou pistola de massagem) e alongamento estático.
A amplitude de movimento impacta a qualidade do exercício e o estímulo para o crescimento muscular. O ideal é combinar alongamentos dinâmicos (balanços e rotações de 30 a 60 segundos) com alongamentos estáticos (sustentação da posição por 20 a 30 segundos) para aliviar a tensão.
Para combater a perda muscular e garantir a recuperação após o treino, a ingestão de proteínas é indispensável: a meta é consumir de 25 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal.
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