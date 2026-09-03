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Cintura larga após os 40? Estes exercícios focam nos músculos profundos

Fitness

Para manter a silhueta definida após os 40 anos, o foco deve sair do esforço exaustivo e migrar para a ativação dos músculos profundos do core. A perda de tônus nos músculos oblíquos do abdômen costuma refletir no aumento da circunferência da cintura. A execução regular de movimentos específicos devolve a densidade aos tecidos e fortalece a musculatura estabilizadora.

Женщина с обручем хулахуп
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Fortalecimento do Core

A sessão começa com exercícios funcionais. No agachamento com elevação de joelho, o objetivo é ativar grandes grupos musculares e o abdômen. Durante a descida, mantenha as costas retas; na subida, o joelho deve subir em direção ao cotovelo oposto.

"O mais importante é escolher um formato de movimento que possa ser mantido com consistência. Após os 40 anos, a regularidade é mais relevante que a intensidade de uma única sessão, permitindo que o corpo se adapte à carga", explica o personal trainer Artëm Kiselev ao Pravda.Ru.

Para trabalhar a coordenação, utiliza-se o passo diagonal para trás: afaste os braços lateralmente enquanto leva a perna para trás da base de apoio. Caso sinta instabilidade, reduza a amplitude do movimento. Para preservar os joelhos, o pé deve tocar o chão suavemente, sem impactos.

Flexibilidade e Equilíbrio

A elevação da perna estendida em direção ao braço (partindo de uma inclinação) exige controle da região lombar. Manter os joelhos levemente flexionados reduz a tensão na coluna, transferindo o esforço para os músculos abdominais. O foco não é a altura da perna, mas a manutenção do tronco alinhado, sem curvar as costas.

"Com a idade, a musculatura do core perde elasticidade. É fundamental combinar a tensão muscular com alongamentos suaves. Exercícios laterais e pranchas com rotação devolvem o tônus sem gerar carga axial na coluna", afirma a instrutora de Pilates Marina Guseva ao Pravda.Ru.

A abdução combinada de perna trabalha a lateral da coxa e a cintura. A execução consiste em levar o joelho ao cotovelo e, em seguida, realizar a elevação lateral da perna estendida. O equilíbrio em um único pé ativa os músculos estabilizadores.

Definição da Linha Lateral do Abdômen

Para fortalecer os oblíquos, recomenda-se a elevação de quadril em decúbito lateral. O antebraço deve estar posicionado exatamente sob o ombro para evitar sobrecarga na articulação. Quem sente dificuldade na execução pode posicionar um dos pés levemente à frente para servir de apoio.

O treino encerra com a prancha lateral com rotação de quadril. O movimento deve ser fluido: os pés ficam imóveis enquanto apenas a parte central do corpo rotaciona. É fundamental evitar a curvatura da lombar e não prender a respiração para evitar desconforto nas costas.

"O treino em casa permite controlar cada movimento em um ritmo calmo. O ponto principal é ouvir o corpo e interromper a atividade ao sentir qualquer desconforto nas articulações", pontua o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznecov ao Pravda.Ru.

Guia Prático de Execução

  • Agachamento com joelho ao cotovelo: Aquecimento e ativação global do core.
  • Elevação de quadril lateral: Foco na linha da cintura.
  • Prancha com inclinações: Resistência dos músculos abdominais.
  • Elevação de pernas com inclinação: Postura e flexibilidade.

Dúvidas Comuns

Frequência: O ideal é treinar em dias alternados, permitindo que os músculos recuperem por cerca de 48 horas. Duas a três vezes por semana mantêm a estabilidade dos resultados.

Dores nas costas: Em casos de dor aguda, a atividade é proibida. Se o desconforto for crônico, a prática exige consulta médica prévia e redução da amplitude dos movimentos.

Duração: O complexo leva entre 15 e 20 minutos. Cada movimento deve ser mantido por 30 a 40 segundos.

Equipamento: Não são necessários pesos ou máquinas. Basta um tapete de ginástica e roupas que permitam a amplitude do movimento.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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