Cintura larga após os 40? Estes exercícios focam nos músculos profundos

Para manter a silhueta definida após os 40 anos, o foco deve sair do esforço exaustivo e migrar para a ativação dos músculos profundos do core. A perda de tônus nos músculos oblíquos do abdômen costuma refletir no aumento da circunferência da cintura. A execução regular de movimentos específicos devolve a densidade aos tecidos e fortalece a musculatura estabilizadora.
A sessão começa com exercícios funcionais. No agachamento com elevação de joelho, o objetivo é ativar grandes grupos musculares e o abdômen. Durante a descida, mantenha as costas retas; na subida, o joelho deve subir em direção ao cotovelo oposto.
"O mais importante é escolher um formato de movimento que possa ser mantido com consistência. Após os 40 anos, a regularidade é mais relevante que a intensidade de uma única sessão, permitindo que o corpo se adapte à carga", explica o personal trainer Artëm Kiselev ao Pravda.Ru.
Para trabalhar a coordenação, utiliza-se o passo diagonal para trás: afaste os braços lateralmente enquanto leva a perna para trás da base de apoio. Caso sinta instabilidade, reduza a amplitude do movimento. Para preservar os joelhos, o pé deve tocar o chão suavemente, sem impactos.
A elevação da perna estendida em direção ao braço (partindo de uma inclinação) exige controle da região lombar. Manter os joelhos levemente flexionados reduz a tensão na coluna, transferindo o esforço para os músculos abdominais. O foco não é a altura da perna, mas a manutenção do tronco alinhado, sem curvar as costas.
"Com a idade, a musculatura do core perde elasticidade. É fundamental combinar a tensão muscular com alongamentos suaves. Exercícios laterais e pranchas com rotação devolvem o tônus sem gerar carga axial na coluna", afirma a instrutora de Pilates Marina Guseva ao Pravda.Ru.
A abdução combinada de perna trabalha a lateral da coxa e a cintura. A execução consiste em levar o joelho ao cotovelo e, em seguida, realizar a elevação lateral da perna estendida. O equilíbrio em um único pé ativa os músculos estabilizadores.
Para fortalecer os oblíquos, recomenda-se a elevação de quadril em decúbito lateral. O antebraço deve estar posicionado exatamente sob o ombro para evitar sobrecarga na articulação. Quem sente dificuldade na execução pode posicionar um dos pés levemente à frente para servir de apoio.
O treino encerra com a prancha lateral com rotação de quadril. O movimento deve ser fluido: os pés ficam imóveis enquanto apenas a parte central do corpo rotaciona. É fundamental evitar a curvatura da lombar e não prender a respiração para evitar desconforto nas costas.
"O treino em casa permite controlar cada movimento em um ritmo calmo. O ponto principal é ouvir o corpo e interromper a atividade ao sentir qualquer desconforto nas articulações", pontua o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznecov ao Pravda.Ru.
Frequência: O ideal é treinar em dias alternados, permitindo que os músculos recuperem por cerca de 48 horas. Duas a três vezes por semana mantêm a estabilidade dos resultados.
Dores nas costas: Em casos de dor aguda, a atividade é proibida. Se o desconforto for crônico, a prática exige consulta médica prévia e redução da amplitude dos movimentos.
Duração: O complexo leva entre 15 e 20 minutos. Cada movimento deve ser mantido por 30 a 40 segundos.
Equipamento: Não são necessários pesos ou máquinas. Basta um tapete de ginástica e roupas que permitam a amplitude do movimento.
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