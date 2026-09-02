Caminhar não é suficiente: o que fazer para evitar tropeços e quedas

A insegurança ao descer escadas ou a necessidade de se apoiar nas paredes de um corredor costumam ser atribuídas à idade, mas, na verdade, são sinais de perda do controle corporal. A estabilidade não desaparece subitamente; ela diminui quando não há prática regular de transferência de peso e ativação dos músculos estabilizadores. É possível recuperar a firmeza na caminhada dedicando alguns minutos diários a exercícios específicos.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионеры отдыхают на тропическом побережье

Por que caminhar não é suficiente

Caminhadas em parques mantêm a resistência cardiovascular, mas raramente exigem movimentos laterais ou adaptações a mudanças na área de apoio. Para evitar quedas em superfícies irregulares ou degraus, é preciso treinar a coordenação e a reação rápida do corpo.

"O fundamental é escolher um formato de movimento que possa ser mantido com constância. O equilíbrio se desenvolve com a carga regular, ainda que leve, nos músculos das pernas", afirma o personal trainer Artyom Kiselev.

Exercícios básicos para fazer em casa

Transferência de peso

Posicione-se atrás do encosto de uma cadeira e desloque suavemente o centro de gravidade de uma perna para a outra, mantendo o tronco ereto. Este movimento treina o cérebro a distribuir a carga corretamente, o que é essencial para recuperar o equilíbrio após um tropeço.

Redução da base de apoio

Mantenha os pés colados um ao outro ou posicione um ligeiramente à frente do outro. Sustente a posição por 15 a 20 segundos. Para pessoas acima de 60 anos, recomenda-se manter os olhos abertos, pois a visão é crucial para a orientação espacial.

"O ato de levantar-se da cadeira sem usar as mãos treina a força das coxas. Pernas fortes são a base que evita a queda caso o equilíbrio seja perdido", explica Andrey Solovyov, instrutor de fisioterapia. Estabilidade lateral e segurança Passos laterais ao longo de uma bancada de cozinha ou parede ativam o glúteo médio, músculo responsável pela estabilidade da pelve. Como esse movimento é raro no dia a dia, integrá-lo ao treino melhora a firmeza do passo. Antes de começar, remova tapetes escorregadios e fios do caminho. "Muitos evitam se movimentar por medo de cair, mas a falta de prática intensifica esse receio. O ideal é iniciar com apoio em uma cadeira ou parede para garantir a total segurança", orienta Marina Guseva, instrutora de Pilates. Guia rápido de execução e foco Transferência de peso: Controle do centro de gravidade.

Controle do centro de gravidade. Base estreita: Treino do aparelho vestibular.

Treino do aparelho vestibular. Passos "calcanhar-dedo": Coordenação motora.

Coordenação motora. Levantar da cadeira: Força de coxas e glúteos. Orientações práticas Frequência: Para progredir, recomenda-se três sessões completas por semana. No entanto, exercícios simples, como equilibrar-se em uma perna enquanto está junto à pia, podem ser feitos diariamente. Calçados: Evite treinar de meias. Utilize calçados com contraforte (parte traseira) e solado antiderrapante para garantir a aderência ao piso. Sinais de alerta: Em caso de tontura, interrompa o exercício imediatamente e sente-se. Se a tontura for frequente, é necessária a avaliação médica dos vasos sanguíneos ou do ouvido interno. Expectativa: Geralmente, após 3 ou 4 semanas de prática regular, a caminhada torna-se mais firme e a insegurança em terrenos irregulares diminui.