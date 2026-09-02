Movimentos simples que combatem a rigidez da coluna no escritório

O sedentarismo prolongado, especialmente em rotinas de escritório, leva à inatividade dos glúteos e à perda de mobilidade da coluna torácica, sobrecarregando a região lombar. Para reverter esse quadro, o corpo não precisa de repouso absoluto ou treinos exaustivos esporádicos, mas de movimentos regulares que restaurem a circulação sanguínea e a função muscular.

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Rotina de 20 minutos para mobilidade da coluna

O objetivo deste conjunto de exercícios é despertar as articulações e fortalecer zonas críticas afetadas pela postura sentada. A rotina não exige equipamentos e deve ser iniciada com a respiração diafragmática (abdominal) para normalizar a pressão intra-abdominal.

Problema identificado Exercício recomendado Glúteos inativos Ponte de glúteo e abdução de quadril Rigidez torácica Open Book e Sereia Tensão lombar Respiração diafragmática e Gato-Vaca Fraqueza do core Dead Bug e Prancha T

Para a mobilidade geral, são indicadas flexões e extensões suaves de joelhos e rotações da região torácica. A estabilidade do tronco é trabalhada com remadas horizontais (foco nas escápulas), agachamentos e abdução de quadril em pé.

Ponto técnico: Em exercícios realizados no solo, como o "Bird-Dog" ou "Dead Bug", a cabeça deve permanecer alinhada com a coluna, evitando elevar o queixo. Isso previne espasmos na região occipital, segundo o instrutor de fisioterapia Andrey Solovyov.

Frequência e progressão

A eficácia do programa reside na regularidade e não na complexidade. A recomendação é a prática de 20 minutos, de 3 a 4 vezes por semana (preferencialmente em dias alternados), para que o corpo processe o movimento como um hábito e não como um estresse pontual.

O treino deve ser feito inicialmente com o peso do próprio corpo. Caso os exercícios se tornem fáceis, é possível utilizar pesos improvisados, embora a prioridade deva ser sempre a técnica de execução em vez da carga elevada.

Limite de segurança: Interrompa imediatamente a atividade se a dor for aguda ou se houver dormência e irradiação para as pernas, especialmente se os sintomas piorarem durante a noite. De acordo com o instrutor Artem Kovalev, esses sinais indicam a necessidade de diagnóstico profissional imediato.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.