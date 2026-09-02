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Como diminuir o atrito entre as coxas com exercícios de tônus muscular

Fitness

O fortalecimento dos músculos adutores é a estratégia principal para reduzir a flacidez e minimizar o atrito entre as coxas durante a caminhada. Como essa região costuma receber pouca carga nas atividades cotidianas, a execução de exercícios específicos visa devolver o tônus tecidual e proporcionar maior estabilidade ao movimento.

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Photo: freepik
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Exercícios com bola: carga estática e dinâmica

Para estas atividades, utiliza-se uma bola pequena ou uma almofada. A rotina divide-se em dois momentos:

Squeezes仰 lying (deitado): Deite-se de costas com as pernas estendidas verticalmente para cima, prendendo a bola entre as plantas dos pés. Inspire e, ao expirar, flexione os joelhos suavemente, mantendo o objeto pressionado para preservar a tensão na zona interna das coxas. Retorne à posição inicial durante a inspiração. O tempo sugerido é de um minuto de execução ou 10 repetições para iniciantes.

Ponto técnico: Evite a pressa. O foco deve estar na ativação consciente dos adutores, evitando o uso da inércia no movimento. Um ritmo lento dobra a utilidade do exercício.

Caminhada com bola (em pé): Prenda a bola entre os joelhos na posição vertical e caminhe lentamente pelo ambiente. O objetivo é manter o objeto fixo enquanto preserva a postura ereta. A duração começa em 30 segundos, podendo ser ampliada progressivamente até três minutos.

Isolamento e amplitude: elevações laterais

O foco aqui é a elevação da perna inferior estando deitado de lado. Para aumentar a amplitude do movimento, utilize uma cadeira: apoie a perna superior no assento e eleve a perna inferior durante a expiração, descendo-a na inspiração. Caso não utilize o apoio, mantenha a perna superior posicionada à frente.

Avaliação profissional: Segundo a instrutora de pilates Marina Guseva, é fundamental manter o abdômen contraído e evitar que a pelve incline para trás durante as elevações para estabilizar o corpo.

Recomenda-se a execução de 10 a 30 repetições para cada lado.

Agachamento Plié: trabalho complexo

O agachamento plié atua na correção da forma das coxas. A posição inicial exige os pés afastados e as pontas dos pés voltadas para fora em um ângulo de 45 graus. A descida deve ocorrer até que as coxas fiquem paralelas ao chão.

Para aumentar a dificuldade, é possível levantar os calcanhares alternadamente no ponto mais baixo do movimento, ativando os músculos estabilizadores do tornozelo.

Limite de segurança: Os joelhos devem seguir rigorosamente a direção dos dedos dos pés, sem colapsar para dentro. Se houver desconforto articular, reduza a profundidade do agachamento.

Exercício Objetivo Prático
Squeeze com bola (deitado) Fortalecimento dos adutores sem carga na coluna
Caminhada com bola Tônus muscular em movimento dinâmico
Elevação lateral de perna Trabalho isolado da parte interna da coxa
Agachamento Plié Tonificação global de pernas e glúteos

Perguntas frequentes sobre o treino de coxas

É possível eliminar a gordura apenas da parte interna da coxa?

Não existe queima de gordura localizada. No entanto, o fortalecimento muscular torna os tecidos mais firmes e reduz visualmente o volume, o que mitiga a sensação de atrito.

Com qual frequência devo treinar?

A recomendação é de 3 a 4 vezes por semana, permitindo o tempo necessário para a recuperação muscular.

Devo utilizar halteres ou pesos extras?

Inicialmente, o peso do corpo e a resistência da bola são suficientes. A adição de carga deve ocorrer apenas quando for possível realizar mais de 30 repetições por série com facilidade.

A prioridade técnica deste programa é a manutenção da estabilidade pélvica e o alinhamento dos joelhos, interrompendo-se qualquer movimento que cause desconforto articular agudo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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