Como diminuir o atrito entre as coxas com exercícios de tônus muscular

O fortalecimento dos músculos adutores é a estratégia principal para reduzir a flacidez e minimizar o atrito entre as coxas durante a caminhada. Como essa região costuma receber pouca carga nas atividades cotidianas, a execução de exercícios específicos visa devolver o tônus tecidual e proporcionar maior estabilidade ao movimento.
Para estas atividades, utiliza-se uma bola pequena ou uma almofada. A rotina divide-se em dois momentos:
Squeezes仰 lying (deitado): Deite-se de costas com as pernas estendidas verticalmente para cima, prendendo a bola entre as plantas dos pés. Inspire e, ao expirar, flexione os joelhos suavemente, mantendo o objeto pressionado para preservar a tensão na zona interna das coxas. Retorne à posição inicial durante a inspiração. O tempo sugerido é de um minuto de execução ou 10 repetições para iniciantes.
Ponto técnico: Evite a pressa. O foco deve estar na ativação consciente dos adutores, evitando o uso da inércia no movimento. Um ritmo lento dobra a utilidade do exercício.
Caminhada com bola (em pé): Prenda a bola entre os joelhos na posição vertical e caminhe lentamente pelo ambiente. O objetivo é manter o objeto fixo enquanto preserva a postura ereta. A duração começa em 30 segundos, podendo ser ampliada progressivamente até três minutos.
O foco aqui é a elevação da perna inferior estando deitado de lado. Para aumentar a amplitude do movimento, utilize uma cadeira: apoie a perna superior no assento e eleve a perna inferior durante a expiração, descendo-a na inspiração. Caso não utilize o apoio, mantenha a perna superior posicionada à frente.
Avaliação profissional: Segundo a instrutora de pilates Marina Guseva, é fundamental manter o abdômen contraído e evitar que a pelve incline para trás durante as elevações para estabilizar o corpo.
Recomenda-se a execução de 10 a 30 repetições para cada lado.
O agachamento plié atua na correção da forma das coxas. A posição inicial exige os pés afastados e as pontas dos pés voltadas para fora em um ângulo de 45 graus. A descida deve ocorrer até que as coxas fiquem paralelas ao chão.
Para aumentar a dificuldade, é possível levantar os calcanhares alternadamente no ponto mais baixo do movimento, ativando os músculos estabilizadores do tornozelo.
Limite de segurança: Os joelhos devem seguir rigorosamente a direção dos dedos dos pés, sem colapsar para dentro. Se houver desconforto articular, reduza a profundidade do agachamento.
|Exercício
|Objetivo Prático
|Squeeze com bola (deitado)
|Fortalecimento dos adutores sem carga na coluna
|Caminhada com bola
|Tônus muscular em movimento dinâmico
|Elevação lateral de perna
|Trabalho isolado da parte interna da coxa
|Agachamento Plié
|Tonificação global de pernas e glúteos
Não existe queima de gordura localizada. No entanto, o fortalecimento muscular torna os tecidos mais firmes e reduz visualmente o volume, o que mitiga a sensação de atrito.
A recomendação é de 3 a 4 vezes por semana, permitindo o tempo necessário para a recuperação muscular.
Inicialmente, o peso do corpo e a resistência da bola são suficientes. A adição de carga deve ocorrer apenas quando for possível realizar mais de 30 repetições por série com facilidade.
A prioridade técnica deste programa é a manutenção da estabilidade pélvica e o alinhamento dos joelhos, interrompendo-se qualquer movimento que cause desconforto articular agudo.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.