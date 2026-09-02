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Treino de 7 minutos pode equivaler a 40 minutos de corrida

Fitness

Setes minutos de atividade intensa podem gerar um estímulo metabólico comparável a quarenta minutos de corrida monotônica. A eficácia desse método reside na criação de um "débito de oxigênio", que mantém o metabolismo acelerado e a queima de calorias ativa por até 24 horas após o término da sessão, preservando o tônus muscular e melhorando a resistência.

Девушка в спортивном топе
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Девушка в спортивном топе

Estrutura do treino HIIT de 7 minutos

O protocolo consiste em um ciclo de 12 exercícios, organizados para alternar grupos musculares. Essa sequência permite que uma região descanse enquanto outra é solicitada, mantendo a frequência cardíaca elevada durante todo o percurso.

Categoria de Exercício Objetivo Principal
Saltos e agachamentos Elevação da frequência cardíaca e ativação de grandes músculos
Flexões e prancha Fortalecimento do core e cintura escapular
Afundos e subidas (step) Coordenação e foco nos membros inferiores
Abdominais (curvaturas) Trabalho da musculatura abdominal

O treino utiliza exercícios como polichinelos, agachamentos (incluindo na parede), flexões, afundos e burpees, encerrando-se com a prancha estática. Para a execução, é necessário apenas o peso do próprio corpo, um tênis, um colchonete e uma cadeira ou degrau firme para as subidas.

Ponto técnico: Cada exercício deve ser realizado por exatamente 30 segundos, com um intervalo de 10 segundos para a troca de posição.

Comentário profissional:

"O principal fator nesta modalidade não é a quantidade de repetições, mas a densidade da carga. É essencial manter o ritmo durante todos os trinta segundos", afirmou o treinador fitness Artëm Kiselev.

Frequência e Progressão

O cronograma sugerido para manutenção da forma é de três sessões intensas por semana, intercaladas com dias de descanso ou caminhadas leves para evitar a fadiga do sistema nervoso central. O treino deve ser precedido por 2 a 3 minutos de aquecimento leve.

A progressão e a intensidade variam conforme o nível do praticante:

  • Iniciantes: Devem utilizar versões simplificadas dos movimentos (como flexões com os joelhos apoiados) e aumentar a velocidade gradualmente.
  • Atletas condicionados: Podem realizar de 2 a 3 ciclos completos, mantendo um intervalo de alguns minutos entre cada rodada.
  • Público geral: Um único ciclo é suficiente para a maioria das pessoas.

Limite de segurança: Interrompa a atividade imediatamente em caso de dor aguda, tontura forte ou mal-estar súbito.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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