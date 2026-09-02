Treino de 7 minutos pode equivaler a 40 minutos de corrida

Setes minutos de atividade intensa podem gerar um estímulo metabólico comparável a quarenta minutos de corrida monotônica. A eficácia desse método reside na criação de um "débito de oxigênio", que mantém o metabolismo acelerado e a queima de calorias ativa por até 24 horas após o término da sessão, preservando o tônus muscular e melhorando a resistência.
O protocolo consiste em um ciclo de 12 exercícios, organizados para alternar grupos musculares. Essa sequência permite que uma região descanse enquanto outra é solicitada, mantendo a frequência cardíaca elevada durante todo o percurso.
|Categoria de Exercício
|Objetivo Principal
|Saltos e agachamentos
|Elevação da frequência cardíaca e ativação de grandes músculos
|Flexões e prancha
|Fortalecimento do core e cintura escapular
|Afundos e subidas (step)
|Coordenação e foco nos membros inferiores
|Abdominais (curvaturas)
|Trabalho da musculatura abdominal
O treino utiliza exercícios como polichinelos, agachamentos (incluindo na parede), flexões, afundos e burpees, encerrando-se com a prancha estática. Para a execução, é necessário apenas o peso do próprio corpo, um tênis, um colchonete e uma cadeira ou degrau firme para as subidas.
Ponto técnico: Cada exercício deve ser realizado por exatamente 30 segundos, com um intervalo de 10 segundos para a troca de posição.
Comentário profissional:
"O principal fator nesta modalidade não é a quantidade de repetições, mas a densidade da carga. É essencial manter o ritmo durante todos os trinta segundos", afirmou o treinador fitness Artëm Kiselev.
O cronograma sugerido para manutenção da forma é de três sessões intensas por semana, intercaladas com dias de descanso ou caminhadas leves para evitar a fadiga do sistema nervoso central. O treino deve ser precedido por 2 a 3 minutos de aquecimento leve.
A progressão e a intensidade variam conforme o nível do praticante:
Limite de segurança: Interrompa a atividade imediatamente em caso de dor aguda, tontura forte ou mal-estar súbito.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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