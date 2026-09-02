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Controle diário da postura e mobilidade evita sobrecarga na coluna

Fitness

A manutenção da saúde da coluna vertebral depende menos de treinos intensos esporádicos e mais do controle diário da postura e da mobilidade. A rigidez entre as escápulas ou dores nas costas são sinais de sobrecarga na estrutura óssea, que ocorre quando os músculos do core enfraquecem e transferem a pressão diretamente para os discos intervertebrais.

Прямая осанка
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Прямая осанка

Rotina de mobilidade e força para a coluna

Para manter o tônus muscular e a flexibilidade da coluna, recomenda-se dedicar de 15 a 20 minutos à ginástica. O objetivo é remover tensões na região occipital, melhorar o fluxo sanguíneo e estabilizar o tronco.

A sequência sugerida organiza-se da seguinte forma:

  • Aquecimento: Movimentos suaves de inclinação e rotação do pescoço e ombros.
  • Estabilização (Bird-Dog): Em posição de quatro apoios, elevar simultaneamente o braço e a perna opostos para fortalecer as costas e o abdômen.
  • Mobilidade Torácica: Rotações do tronco com abertura de braços ou torções na "posição de mesa".
  • Descompressão Lombar (Ponte): Deitado de costas, elevar a pelve para fortalecer a parte posterior das coxas e aliviar a pressão na região lombar.

Ponto técnico: A execução deve ser fluida e sem solavancos. Priorize a técnica correta em vez do número de repetições para evitar lesões.

Limite de segurança: Em casos de dor aguda, qualquer treino ativo é proibido. Apenas posturas passivas de relaxamento, aprovadas por um profissional, são permitidas até que a dor diminua.

Hábitos posturais e suporte físico

A organização do ambiente de trabalho e a ergonomia diária impactam diretamente a carga sobre as vértebras. Para evitar o desgaste dos discos, é fundamental manter os pés apoiados no chão ao sentar e utilizar o encosto da cadeira.

Hábito Resultado prático
Intervalos para alongamento a cada hora Eliminação de tensões musculares
Dormir de lado com travesseiro entre os joelhos Descompressão da lombar durante o sono
Uso de mochila com as duas alças Distribuição equilibrada do peso corporal
Respiração diafragmática Estabilização dos músculos do core

Além disso, posicionar o monitor na altura dos olhos evita a inclinação excessiva da cabeça, reduzindo a sobrecarga nos músculos cervicais.

Nutrição e hidratação dos tecidos

A integridade estrutural da coluna depende de nutrientes específicos. O cálcio e a vitamina D são essenciais para a densidade óssea, enquanto o magnésio e o ômega-3 auxiliam no controle de processos inflamatórios nos tecidos.

Um ponto crítico é a hidratação: como os discos intervertebrais são compostos por cerca de 80% de água, a desidratação reduz a capacidade de amortecimento da coluna, tornando-a mais frágil. A ingestão adequada de proteínas e gorduras saudáveis também é necessária para manter a elasticidade dos ligamentos.

Avaliação profissional: Segundo a nutricionista Alina Fedorova, a saúde do trato gastrointestinal também influencia as costas, pois o inchaço abdominal pode provocar dores na região lombar.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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