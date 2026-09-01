Cadeira comum pode ser usada para fortalecer glúteos em casa

Uma cadeira comum pode ser utilizada como equipamento de suporte para fortalecer a parte inferior do corpo, especificamente os glúteos. O uso do móvel serve como fixador de equilíbrio, permitindo focar a carga nas zonas alvo e reduzindo a sobrecarga excessiva na região lombar e nos joelhos em comparação com agachamentos livres executados incorretamente.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain фитнес для ягодиц

Rotina de fortalecimento com cadeira

O programa é indicado para adultos que buscam tonificar os glúteos em casa, utilizando o peso do próprio corpo ou cargas leves. Para garantir a segurança, a cadeira deve ser robusta, estável e posicionada em uma superfície onde não deslize.

Exercício Objetivo Técnico Agachamentos até o assento Controle de profundidade e proteção dos joelhos Afundo Búlgaro Trabalho profundo de modelagem dos glúteos Extensão de quadril (coices) Fortalecimento da parte posterior da coxa Elevação pélvica com pés na cadeira Contração intensa da musculatura glútea

Execução Técnica

Agachamentos: Descer o corpo até que as coxas toquem levemente o assento e subir imediatamente, evitando o relaxamento muscular total ao sentar.

Descer o corpo até que as coxas toquem levemente o assento e subir imediatamente, evitando o relaxamento muscular total ao sentar. Afundo Búlgaro: Posicionar uma perna apoiada no assento da cadeira, mantendo a outra à frente para executar a descida e subida.

Posicionar uma perna apoiada no assento da cadeira, mantendo a outra à frente para executar a descida e subida. Extensão de quadril: Apoiar as mãos no encosto da cadeira para estabilidade e realizar o movimento de levar a perna para trás em ritmo lento e controlado.

Apoiar as mãos no encosto da cadeira para estabilidade e realizar o movimento de levar a perna para trás em ritmo lento e controlado. Elevação pélvica: Deitar-se no chão com os pés apoiados na borda do assento, elevando a pelve em direção ao teto.

Comentário profissional: "Muitos cometem o erro de tentar fazer tudo rápido. Mas para os músculos glúteos, a fixação no ponto mais alto e o retorno suave à posição inicial são fundamentais", afirmou o personal trainer Artëm Kiselev.

Volume e Progressão

Para observar resultados na tonicidade muscular em um período de 20 a 25 dias, a frequência recomendada é de 3 a 4 vezes por semana. A estrutura do treino consiste em:

Séries: 2 a 3 ciclos (rounds).

2 a 3 ciclos (rounds). Repetições: 12 a 15 por exercício.

12 a 15 por exercício. Preparação: Aquecimento de 5 minutos com rotações articulares e caminhada no lugar.

Aquecimento de 5 minutos com rotações articulares e caminhada no lugar. Recuperação: Alongamento ao final do complexo.

Iniciantes devem utilizar apenas o peso do próprio corpo. A progressão da carga pode ser feita posteriormente através do uso de garrafas com água nas mãos.

Limite de segurança: Evite a apneia (prender a respiração) e a curvatura excessiva da lombar durante os movimentos. Mantenha o abdômen levemente contraído e a respiração regular.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.