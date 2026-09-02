Como fortalecer os deltoides com segurança usando halteres sentados

A execução de exercícios para ombros na posição sentada é a estratégia mais segura para isolar os deltoides e eliminar a carga axial excessiva na coluna. Ao contrário do treino em pé, onde o corpo tende a balançar para compensar o peso, a posição sentada estabiliza o tronco, impedindo que a tensão seja desviada dos ombros para a região lombar.
O formato sentado anula a assistência dos músculos estabilizadores do core, forçando as três porções do deltoide (anterior, lateral e posterior) a trabalharem com intensidade máxima. Para iniciantes, essa abordagem é recomendada para consolidar a técnica sem riscos à coluna.
Ponto técnico: A escolha do peso deve priorizar a contração muscular sem solavancos. Para homens, recomenda-se halteres de 5 a 10 kg; para mulheres, o início deve ser com 1 a 2 kg.
Limite de segurança: O uso de pesos excessivos altera a amplitude do movimento da articulação do ombro, o que pode resultar em microlesões nos ligamentos.
Para trabalhar cada região do ombro, utilize as seguintes execuções sentados em cadeira estável e com a coluna ereta:
Comentário profissional:
“Muitos começam a curvar as costas e encostar o queixo no peito durante as elevações laterais. Esse erro transfere toda a carga para o trapézio, deixando os ombros sem trabalho”, afirmou instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov.
|Exercício
|Zona Alvo
|Elevações frontais
|Deltoide anterior
|Elevações laterais
|Deltoide lateral
|Elevações em inclinação
|Deltoide posterior
|Desenvolvimento sentado
|Carga complexa (Ombros e Tríceps)
Os deltoides recuperam-se rapidamente, sendo indicado o treino duas vezes por semana, com um intervalo mínimo de 48 horas entre as sessões. Em casos de assimetria de força entre os braços, deve-se iniciar a série pelo lado mais fraco e limitar as repetições do lado forte ao desempenho do primeiro.
A prioridade técnica deve ser a execução perfeita em séries de 12 repetições, evitando a busca por recordes de peso que comprometam a amplitude do movimento.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.