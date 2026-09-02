Por que caminhadas e agachamentos não eliminam a flacidez interna das coxas

A flacidez na parte interna das coxas persiste mesmo em pessoas ativas porque exercícios comuns, como caminhadas e agachamentos clássicos, não ativam os músculos adutores. Para melhorar o contorno e a firmeza dessa região, é necessário realizar movimentos específicos de adução (aproximação das pernas), focando em tensão estática e controle.
Para trabalhar essa zona em casa, sem a necessidade de equipamentos profissionais, podem ser realizados os seguintes movimentos:
Ponto técnico: Durante as elevações laterais, a pelve deve permanecer estável e não inclinar para trás, garantindo que a carga recaia sobre o músculo alvo.
Comentário profissional: “A tentativa de substituir o trabalho direcionado dos adutores por cargas excessivas de cardio é um erro comum. A parte interna da coxa exige tensão estática e movimentos lentos e controlados”, afirmou o treinador fitness Artëm Kiselév.
|Parâmetro
|Recomendação
|Repetições
|10 a 20 por série
|Frequência
|Diária (devido à baixa intensidade)
|Tempo de treino
|10 a 15 minutos por dia
Limite de segurança: Evite prender a respiração durante as cargas estáticas para não elevar a pressão intra-abdominal e evite o excesso de treino sem descanso para não sobrecarregar os ligamentos.
A eficácia desses exercícios depende da concentração no esforço muscular e não na velocidade do movimento. Primeiras alterações na tonicidade podem ser observadas entre 10 e 14 dias de prática regular.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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