Por que caminhadas e agachamentos não eliminam a flacidez interna das coxas

A flacidez na parte interna das coxas persiste mesmo em pessoas ativas porque exercícios comuns, como caminhadas e agachamentos clássicos, não ativam os músculos adutores. Para melhorar o contorno e a firmeza dessa região, é necessário realizar movimentos específicos de adução (aproximação das pernas), focando em tensão estática e controle.

Photo: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Мужчина делает упражнение на тренажере для ног в спортивном зале

Exercícios para a parte interna das coxas

Para trabalhar essa zona em casa, sem a necessidade de equipamentos profissionais, podem ser realizados os seguintes movimentos:

Elevação da perna inferior (deitado de lado): Deite-se de lado e flexione a perna superior, apoiando o pé no chão à frente do corpo. Eleve a perna inferior suavemente, mantendo-a esticada. Para intensificar a ação muscular, segure a perna no ponto mais alto por 2 a 3 segundos.

Deite-se de lado e flexione a perna superior, apoiando o pé no chão à frente do corpo. Eleve a perna inferior suavemente, mantendo-a esticada. Para intensificar a ação muscular, segure a perna no ponto mais alto por 2 a 3 segundos. Caminhada com carga entre os joelhos: Prenda uma garrafa de água (1 a 1,5 litro) entre as coxas e caminhe pelo ambiente. O esforço para manter o objeto pressionado gera tensão constante nos adutores. Alternativamente, pode-se utilizar um fitball ou bola macia para maior conforto.

Prenda uma garrafa de água (1 a 1,5 litro) entre as coxas e caminhe pelo ambiente. O esforço para manter o objeto pressionado gera tensão constante nos adutores. Alternativamente, pode-se utilizar um fitball ou bola macia para maior conforto. Elevações com perna superior flexionada: Movimentos de amplitude reduzida que visam fortalecer a musculatura preservando as articulações dos joelhos.

Ponto técnico: Durante as elevações laterais, a pelve deve permanecer estável e não inclinar para trás, garantindo que a carga recaia sobre o músculo alvo.

Comentário profissional: “A tentativa de substituir o trabalho direcionado dos adutores por cargas excessivas de cardio é um erro comum. A parte interna da coxa exige tensão estática e movimentos lentos e controlados”, afirmou o treinador fitness Artëm Kiselév.

Volume e frequência

Parâmetro Recomendação Repetições 10 a 20 por série Frequência Diária (devido à baixa intensidade) Tempo de treino 10 a 15 minutos por dia

Limite de segurança: Evite prender a respiração durante as cargas estáticas para não elevar a pressão intra-abdominal e evite o excesso de treino sem descanso para não sobrecarregar os ligamentos.

A eficácia desses exercícios depende da concentração no esforço muscular e não na velocidade do movimento. Primeiras alterações na tonicidade podem ser observadas entre 10 e 14 dias de prática regular.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.