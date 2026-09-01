Regra do acima do pescoço orienta a prática de esportes em doenças

A orientação da medicina esportiva para quem treina durante um resfriado baseia-se em um critério prático amplamente adotado por profissionais: se os sintomas ficam “acima do pescoço” — coriza, espirros ou leve irritação na garganta — e não há febre, a atividade moderada costuma ser aceitável. Se houver febre, tosse profunda, dores no corpo ou sintomas “abaixo do pescoço”, o consenso é parar. O material reúne a visão de três profissionais da área ouvidos pela Pravda.Ru.

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Regra do “acima do pescoço”: quando é possível treinar

A prática clínica consolidada sugere que desconfortos restritos ao trato respiratório superior não exigem cancelamento do treino, desde que a intensidade seja reduzida. O movimento leve pode até trazer alívio temporário pela melhora da circulação. No entanto, o aparecimento de dor no peito, tosse produtiva, náusea ou mialgia sinaliza risco.

Comentário profissional: “Quando há febre, a frequência cardíaca em repouso aumenta significativamente e o volume de fluido nos tecidos cai devido à sudorese ativa. Nesse estado, o exercício habitual força o coração a trabalhar no limite, o que, em vez de benefício, apenas prolonga a recuperação”, explicou à Pravda.Ru o personal trainer Artem Kiselev.

O sistema imune consome muita energia. Tentar manter uma sessão intensa faz com que músculos e defesa imunológica concorram pelos mesmos recursos, o que pode dar vantagem ao vírus e aumentar o risco de complicações.

Por que exercício com febre é perigoso para o coração

O risco mais grave é a miocardite — inflamação do músculo cardíaco. Alguns vírus atingem não apenas os pulmões, mas também o tecido cardíaco. O esforço físico durante essa infecção eleva abruptamente a probabilidade de lesão miocárdica. Embora rara, a condição está por trás de síncopes súbitas e sequelas a longo prazo até em atletas profissionais.

Comentário profissional: “Nunca treine após tomar antitérmico. O comprimido apenas ‘desliga’ o sistema de sinalização do organismo, mascarando a fraqueza, sem eliminar a infecção. Você deixa de sentir o momento de parar e corre risco de superaquecimento ou desmaio na academia”, alertou à Pravda.Ru o instrutor de treinos domésticos Pavel Kuznetsov.

Além disso, a termorregulação está comprometida durante a doença. O calor extra gerado pelo exercício pode levar a desidratação crítica. Nesses períodos, a prioridade deve ser nutrição adequada, hidratação e repouso.

Atividades permitidas: o que escolher em caso de indisposição leve

Se o estado geral permite e não há febre, a preferência deve recair sobre atividades de baixa intensidade. Caminhadas leves ao ar livre ou alongamento em casa são adequados. Evita-se frio intenso e vento, que irritam a mucosa e podem transformar uma irritação leve em bronquite prolongada. Para quem teme perder condicionamento, exercícios de postura na parede são uma opção que não sobrecarrega o sistema cardiovascular.

Condição / Sintoma Recomendação de atividade Apenas coriza, sem febre Caminhada, ioga leve, exercícios terapêuticos Febre acima de 37,5 °C Repouso total e cama Tosse profunda, dores no corpo Abster-se de esporte até recuperação Primeiros dias após a doença 50% da carga habitual

Como retornar à rotina após a doença

O erro típico é tentar compensar o tempo perdido dobrando o volume de treino logo que os sintomas desaparecem. Isso favorece recaídas. A estratégia sensata prevê gradualidade: para cada dia de febre, reserve dois dias de regime de recuperação. Quem treina força pode usar elásticos de resistência mínima em vez de cargas pesadas na primeira semana.

Comentário profissional: “Um bom indicador de prontidão é a frequência cardíaca matinal em repouso. Se ao acordar ela estiver 10 a 15 batimentos acima do seu normal, o corpo ainda está se recuperando. Nesse caso, não force, espere mais alguns dias”, enfatizou à Pravda.Ru o instrutor de fisioterapia Andrei Soloviev.

Uma semana parada não apaga o progresso. As adaptações reais no tecido muscular ocorrem em escala de tempo muito mais lenta do que parece, então o repouso curto costuma ser benéfico. Ouça o corpo: se subir escadas causa falta de ar, o retorno ao treino completo ainda é prematuro.

Perguntas frequentes sobre treinos durante resfriado

Pode ir à piscina com coriza leve?

Não. Frequentar piscina e academias compartilhadas durante infecção ativa é má ideia. Primeiro, você contagia outras pessoas. Segundo, o ambiente úmido e as variações de temperatura podem agravar a inflamação das mucosas.

Quando pode voltar a correr após gripe?

Depois de gripe com febre alta, a corrida deve ser retomada não antes de 7 a 14 dias após o desaparecimento completo dos sintomas, começando com caminhada e distâncias curtas.

Treino intenso ajuda a “suar o vírus” e curar mais rápido?

É um equívoco perigoso. Vírus não saem com o suor, e a carga térmica extra sobre a febre sobrecarrega o coração e leva à desidratação.

Quais sinais exigem interrupção imediata da atividade?

Pare imediatamente se sentir dor compressiva no peito, tontura, falta de ar intensa ou se o pulso “disparar” sem motivo aparente. Nesses casos, procure avaliação médica.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.