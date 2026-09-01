Treino de força: por que 18°C a 20°C é a faixa perfeita para os músculos

A temperatura do ambiente impacta diretamente a produtividade do treino e a velocidade de recuperação. O corpo reage ao calor e ao frio como sinais biológicos que podem tanto limitar a hipertrofia quanto acelerar a regeneração muscular. Ajustar o microclima permite otimizar processos internos sem a necessidade de alterar a dieta ou o plano de treino.

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Treino de força: a temperatura ideal

Para atividades de força, a faixa entre 18°C e 20°C é a mais indicada. Nessa temperatura, o corpo não precisa desviar grandes volumes de sangue para a pele para resfriar o organismo, mantendo o fluxo sanguíneo concentrado nos tecidos musculares ativos. Na prática, isso permite executar mais repetições e reduz a fadiga precoce.

Em ambientes excessivamente quentes, a performance cai e o risco de superaquecimento obriga a redução da intensidade. Nesses casos, a recomendação é diminuir o volume do treino e reforçar a ingestão de água para manter a resistência.

"Quando a academia está abafada, o coração trabalha dobrado para suprir os músculos com oxigênio e, ao mesmo tempo, resfriar o corpo. No ar fresco, o atleta sente-se mais disposto e os músculos mantêm a capacidade de contração sob cargas maiores", explica Artëm Kiselev, personal trainer.

Sono e recuperação hormonal

A temperatura baixa durante a noite estimula a produção do hormônio do crescimento (GH), com pico na fase de sono profundo. Manter o quarto a 18°C facilita a entrada nessas etapas de recuperação. Além disso, o frio moderado ativa a gordura marrom, responsável pela termogênese. Para isso, basta ventilar o ambiente e utilizar cobertores leves.

"Dormir no fresco é a base da recuperação. Temperaturas altas no quarto desregulam os ritmos biológicos e tornam o sono superficial, impedindo que os músculos se recuperem adequadamente após o esforço", afirma Pavel Kuznetsov, instrutor de treinos domiciliares.

Calor para a circulação e relaxamento

Banhos quentes ou sauna, realizados cerca de uma hora após o exercício, auxiliam no alívio da tensão muscular. O calor promove a vasodilatação, o que acelera o fluxo sanguíneo e a remoção de resíduos metabólicos dos tecidos. Essas sessões térmicas ajudam o corpo a se adaptar às cargas de treino e trazem conforto físico.

Banho contrastante e tonificação vascular

Finalizar a higiene com água fresca treina as paredes vasculares e melhora o fluxo linfático. A exposição à água fria por 30 a 40 segundos reduz a chance de processos inflamatórios nos tecidos. O objetivo é sentir a tonificação muscular, evitando o frio extremo que possa gerar estresse excessivo ao organismo.

"A alternância entre quente e frio faz com que os capilares funcionem como uma bomba. Isso acelera a cicatrização de microlesões musculares e auxilia na regulação do sistema nervoso após um dia intenso", destaca Andrey Solovyov, instrutor de educação física terapêutica.

Resumo de efeitos térmicos

Treino (18–20°C): Aumento da resistência e do número de repetições.

Aumento da resistência e do número de repetições. Sono fresco: Pico de GH e aprofundamento do sono.

Pico de GH e aprofundamento do sono. Sauna pós-treino: Eliminação acelerada de resíduos metabólicos.

Eliminação acelerada de resíduos metabólicos. Banho frio (final): Estímulo linfático e fortalecimento vascular.

Dúvidas comuns

Treinar com roupas quentes ajuda a emagrecer?

Não. Isso gera sobrecarga cardíaca e desidratação, mas não aumenta a queima de gordura. O ideal é treinar em ambiente fresco para que o corpo opere em potência máxima.

Qual o tempo ideal de sauna para recuperação?

Entre 15 e 20 minutos. Esse tempo é suficiente para a vasodilatação e relaxamento muscular sem risco de superaquecimento.

O banho frio alivia dores musculares?

A água moderadamente fria reduz a inflamação. No entanto, a água gelada pode retardar o crescimento muscular; por isso, o contraste moderado é a melhor opção.

O que fazer se a academia for muito quente?

Aumente os intervalos entre as séries, reduza a intensidade geral e beba água em pequenos goles durante toda a sessão.