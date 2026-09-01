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Respiração diafragmática: o segredo para aliviar a tensão na região da barriga

Fitness

Um abdômen proeminente nem sempre é resultado de falta de tônus muscular. Muitas vezes, a causa é a tensão crônica do diafragma provocada pelo estresse. Em vez de abdominais intensos, que podem sobrecarregar a região lombar, a estratégia mais indicada é focar no relaxamento da parede abdominal e na correção da técnica respiratória para reduzir inchaços e devolver a forma natural à região.

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Photo: flickr.com by Tyler Read, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Respiração para alívio de espasmos

A correção do contorno abdominal começa pela normalização da respiração. Para aliviar a tensão, a execução deve ser a seguinte:

  • Deite-se de costas com os joelhos flexionados;
  • Coloque a palma da mão sobre a região do umbigo;
  • Inspire permitindo que o abdômen suba suavemente;
  • Expire esvaziando a barriga lentamente.

Este movimento ativa os músculos transversos, que funcionam como um cinturão natural do corpo e auxiliam na circulação linfática.

"O erro principal de quem começa é tentar sugar a barriga à força. Isso provoca mais espasmos e prejudica o funcionamento dos órgãos internos. O foco deve ser relaxar o diafragma", explica Pavel Kuznetsov, instrutor de treinos domiciliares.

Alongamento para correção postural

Cargas estáticas ajudam a melhorar a silhueta e a postura. O movimento consiste em:

  • Ficar de pé com a coluna ereta;
  • Entrelaçar as mãos acima da cabeça;
  • Alongar-se suavemente para cima e levemente para trás.

A posição deve ser mantida por 20 a 30 segundos para abrir a parte frontal do tronco e alinhar as costas, combatendo a tensão acumulada após longos períodos sentado.

"Intervenções leves, porém regulares, nas camadas profundas da musculatura trazem resultados mais estáveis do que tentar reduzir medidas rapidamente com abdominais intensos", afirma Maxim Egorov, treinador de treino funcional.

Mobilidade da coluna

O exercício conhecido como "Cobra" trabalha a flexibilidade da coluna sem sobrecarga excessiva:

  • Deite-se de bruços com as palmas das mãos posicionadas sob os ombros;
  • Durante a expiração, eleve a caixa torácica com cuidado.

Para evitar a sobrecarga da região cervical, mantenha o olhar para a frente, sem inclinar a cabeça para trás. O movimento deve ser realizado em 2 a 4 repetições fluidas.

"Se houver desconforto na lombar durante a execução, interrompa as extensões e foque apenas nas práticas respiratórias, que são mais seguras para a recuperação", recomenda Andrey Solovyov, instrutor de fisioterapia (LFK).

Pontos de atenção e segurança

Para obter resultados sem riscos, observe as seguintes diretrizes:

  • Não force a retração abdominal: evite sugar a barriga para diminuir o espasmo do diafragma.
  • Foque na respiração diafragmática: é a chave para relaxar a musculatura profunda.
  • Proteja a lombar: controle o movimento para prevenir lesões.
  • Evite a apneia: prender a respiração durante os exercícios aumenta a tensão interna e prejudica a execução.

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