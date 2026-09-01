Respiração diafragmática: o segredo para aliviar a tensão na região da barriga

Um abdômen proeminente nem sempre é resultado de falta de tônus muscular. Muitas vezes, a causa é a tensão crônica do diafragma provocada pelo estresse. Em vez de abdominais intensos, que podem sobrecarregar a região lombar, a estratégia mais indicada é focar no relaxamento da parede abdominal e na correção da técnica respiratória para reduzir inchaços e devolver a forma natural à região.
A correção do contorno abdominal começa pela normalização da respiração. Para aliviar a tensão, a execução deve ser a seguinte:
Este movimento ativa os músculos transversos, que funcionam como um cinturão natural do corpo e auxiliam na circulação linfática.
"O erro principal de quem começa é tentar sugar a barriga à força. Isso provoca mais espasmos e prejudica o funcionamento dos órgãos internos. O foco deve ser relaxar o diafragma", explica Pavel Kuznetsov, instrutor de treinos domiciliares.
Cargas estáticas ajudam a melhorar a silhueta e a postura. O movimento consiste em:
A posição deve ser mantida por 20 a 30 segundos para abrir a parte frontal do tronco e alinhar as costas, combatendo a tensão acumulada após longos períodos sentado.
"Intervenções leves, porém regulares, nas camadas profundas da musculatura trazem resultados mais estáveis do que tentar reduzir medidas rapidamente com abdominais intensos", afirma Maxim Egorov, treinador de treino funcional.
O exercício conhecido como "Cobra" trabalha a flexibilidade da coluna sem sobrecarga excessiva:
Para evitar a sobrecarga da região cervical, mantenha o olhar para a frente, sem inclinar a cabeça para trás. O movimento deve ser realizado em 2 a 4 repetições fluidas.
"Se houver desconforto na lombar durante a execução, interrompa as extensões e foque apenas nas práticas respiratórias, que são mais seguras para a recuperação", recomenda Andrey Solovyov, instrutor de fisioterapia (LFK).
Para obter resultados sem riscos, observe as seguintes diretrizes:
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