Glúteos firmes no escritório: 3 exercícios para fazer sentada

É possível tonificar os glúteos e recuperar a firmeza muscular sem sair da cadeira de trabalho e sem sobrecarregar as articulações dos joelhos. O complexo "cadeira", desenvolvido pela treinadora Inna Ignatova, utiliza cargas estáticas e isoladas para trabalhar a parte inferior do corpo.

Photo: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с подтянутой фигурой

O método é indicado para mulheres acima de 30 anos, profissionais de escritório e pessoas com restrições médicas a agachamentos intensos.

Levantamento Invisível

O objetivo é reativar os glúteos, que costumam ficar "inativos" durante longos períodos sentados.

Execução: Sente-se na borda da cadeira com a coluna ereta e os pés firmemente apoiados no chão. Contraia os glúteos com força, simulando o movimento de levantar, mas sem descolar a pelve do assento.

"A estática fortalece a base, especialmente para quem tem limitações de saúde. O foco não é a velocidade, mas a força da contração. Mantenha a tensão máxima por cinco segundos antes de relaxar", explica o treinador pessoal Artëm Kiseлёv.

Iniciantes devem realizar 20 repetições. A prática auxilia na circulação linfática e evita a estagnação na região pélvica durante a jornada de trabalho.

Pressão Alternada

Este exercício foca no glúteo médio para corrigir assimetrias musculares.

Execução: Na mesma posição inicial, transfira o peso para um dos lados. Pressione firmemente o calcanhar de uma perna contra o chão, contraindo o glúteo correspondente. A pelve deve subir levemente de um lado.

"O estilo de vida sedentário costuma afetar a postura e causar desequilíbrios na pelve. O trabalho alternado dos lados ajuda a nivelar a musculatura", afirma a instrutora de pilates Marina Guseva.

Mantenha o tronco estabilizado, sem balançar para os lados.

Técnica Cadeira-Mola

Exercício com amplitude maior para ativação muscular.

Execução: Sente-se mais profundamente na cadeira e apoie as mãos nas bordas do assento para estabilidade. Contraindo apenas os glúteos, desloque a pelve levemente para a frente, afastando a região lombar do encosto. O movimento deve ser fluido e lento, evitando solavancos para que a carga não seja transferida para a parte frontal das coxas.

Realize 20 repetições, mantendo a contração máxima por 3 segundos em cada ponto.

Progressão de Treino

Para obter resultados, é necessário aumentar o volume de trabalho gradualmente para evitar a adaptação muscular.

"O segredo está no efeito cumulativo. O fitness doméstico exige disciplina: é preferível treinar 5 minutos diariamente do que uma hora apenas uma vez por semana", pontua o instrutor Pavel Kuznetsov.

Semana 1: 1 série de todos os exercícios, manhã e noite.

1 série de todos os exercícios, manhã e noite. Semana 2: 2 séries, com intervalo de 60 segundos entre elas.

2 séries, com intervalo de 60 segundos entre elas. Semanas 3 e 4: 3 séries.

Dúvidas Comuns

É possível hipertrofiar os glúteos apenas sentada?

Exercícios sentados devolvem o tônus e melhoram a firmeza e a forma. Para aumento significativo de volume, são necessários pesos e cargas externas com o tempo.

Quando surgem os resultados?

A melhora na microcirculação e a redução de inchaços são notadas entre 10 e 14 dias. Mudanças visuais na forma ocorrem após 4 semanas de prática regular.

É seguro para quem tem problemas de coluna?

Sim, pois a coluna permanece em posição vertical estável e não há impactos (como saltos ou corrida). A tensão estática da pelve auxilia na estabilização da região lombar.

Precisa de aquecimento?

Não é obrigatório, mas recomenda-se realizar rotações de ombros e inclinações leves de cabeça para aliviar a tensão cervical e torácica típica do trabalho de escritório.