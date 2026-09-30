Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Glúteos firmes no escritório: 3 exercícios para fazer sentada

Fitness

É possível tonificar os glúteos e recuperar a firmeza muscular sem sair da cadeira de trabalho e sem sobrecarregar as articulações dos joelhos. O complexo "cadeira", desenvolvido pela treinadora Inna Ignatova, utiliza cargas estáticas e isoladas para trabalhar a parte inferior do corpo.

Девушка с подтянутой фигурой
Photo: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с подтянутой фигурой

O método é indicado para mulheres acima de 30 anos, profissionais de escritório e pessoas com restrições médicas a agachamentos intensos.

Levantamento Invisível

O objetivo é reativar os glúteos, que costumam ficar "inativos" durante longos períodos sentados.

Execução: Sente-se na borda da cadeira com a coluna ereta e os pés firmemente apoiados no chão. Contraia os glúteos com força, simulando o movimento de levantar, mas sem descolar a pelve do assento.

"A estática fortalece a base, especialmente para quem tem limitações de saúde. O foco não é a velocidade, mas a força da contração. Mantenha a tensão máxima por cinco segundos antes de relaxar", explica o treinador pessoal Artëm Kiseлёv.

Iniciantes devem realizar 20 repetições. A prática auxilia na circulação linfática e evita a estagnação na região pélvica durante a jornada de trabalho.

Pressão Alternada

Este exercício foca no glúteo médio para corrigir assimetrias musculares.

Execução: Na mesma posição inicial, transfira o peso para um dos lados. Pressione firmemente o calcanhar de uma perna contra o chão, contraindo o glúteo correspondente. A pelve deve subir levemente de um lado.

"O estilo de vida sedentário costuma afetar a postura e causar desequilíbrios na pelve. O trabalho alternado dos lados ajuda a nivelar a musculatura", afirma a instrutora de pilates Marina Guseva.

Mantenha o tronco estabilizado, sem balançar para os lados.

Técnica Cadeira-Mola

Exercício com amplitude maior para ativação muscular.

Execução: Sente-se mais profundamente na cadeira e apoie as mãos nas bordas do assento para estabilidade. Contraindo apenas os glúteos, desloque a pelve levemente para a frente, afastando a região lombar do encosto. O movimento deve ser fluido e lento, evitando solavancos para que a carga não seja transferida para a parte frontal das coxas.

Realize 20 repetições, mantendo a contração máxima por 3 segundos em cada ponto.

Progressão de Treino

Para obter resultados, é necessário aumentar o volume de trabalho gradualmente para evitar a adaptação muscular.

"O segredo está no efeito cumulativo. O fitness doméstico exige disciplina: é preferível treinar 5 minutos diariamente do que uma hora apenas uma vez por semana", pontua o instrutor Pavel Kuznetsov.
  • Semana 1: 1 série de todos os exercícios, manhã e noite.
  • Semana 2: 2 séries, com intervalo de 60 segundos entre elas.
  • Semanas 3 e 4: 3 séries.

Dúvidas Comuns

É possível hipertrofiar os glúteos apenas sentada?
Exercícios sentados devolvem o tônus e melhoram a firmeza e a forma. Para aumento significativo de volume, são necessários pesos e cargas externas com o tempo.

Quando surgem os resultados?
A melhora na microcirculação e a redução de inchaços são notadas entre 10 e 14 dias. Mudanças visuais na forma ocorrem após 4 semanas de prática regular.

É seguro para quem tem problemas de coluna?
Sim, pois a coluna permanece em posição vertical estável e não há impactos (como saltos ou corrida). A tensão estática da pelve auxilia na estabilização da região lombar.

Precisa de aquecimento?
Não é obrigatório, mas recomenda-se realizar rotações de ombros e inclinações leves de cabeça para aliviar a tensão cervical e torácica típica do trabalho de escritório.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Pescada-do-mato: marinado de 24h em pera e gengibre para preparo rápido
Receitas e Culinária
Pescada-do-mato: marinado de 24h em pera e gengibre para preparo rápido
Réveillon 2027: a substituição do brilho frio por tons quentes e fluidez
Mulher
Réveillon 2027: a substituição do brilho frio por tons quentes e fluidez
Instrutor empurra turista de bungee jump no Cânion Sulak após ela recusar salto
Incidentes
Instrutor empurra turista de bungee jump no Cânion Sulak após ela recusar salto
Mais populares
Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno

A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.

Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno
Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas
Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas
Voo FZ1073 da Flydubai: copiloto omanita ataca capitão dos Emirados e tenta derrubar avião
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
Prisioneiros em troca de sanções: Washington busca nova fórmula para relações com Moscou Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road
Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial
O uso de sacos plásticos para recuperar o branco e eliminar a estática de roupas
O uso de sacos plásticos para recuperar o branco e eliminar a estática de roupas
últimos materiais
Lei transforma seguro rural em garantia de crédito e define prazos de indenização
Glúteos firmes no escritório: 3 exercícios para fazer sentada
Jeans apertado: a transição do remendo invisível para a alteração estrutural
Dose única de terapia gênica reduz colesterol LDL e triglicerídeos pela metade em pacientes graves
Krempita: o contraste entre a massa crocante e o creme aveludado
Rota do Mar do Norte reduz tempo entre Busan e Roterdã em 10 dias
Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas
Rivian anuncia Teen Mode e Valet Mode para 2027: controle de potência e acessos
Réveillon 2027: a substituição do brilho frio por tons quentes e fluidez
Instrutor empurra turista de bungee jump no Cânion Sulak após ela recusar salto
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.