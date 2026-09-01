Cintura definida: 6 exercícios para fortalecer os oblíquos em casa

Para fortalecer o core e definir a linha da cintura, é possível adotar um circuito de seis exercícios focados nos músculos oblíquos. A recomendação é realizar a série de duas a três vezes por semana, priorizando a técnica e a constância.

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Preparação

Inicie a sessão com três minutos de aquecimento: realize rotações de pescoço, ombros, pelve e joelhos para preparar as articulações e ligamentos.

O instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov ressalta que a estabilidade do corpo depende da ativação dos músculos profundos. Segundo ele, aparelhos de mioestimulação não substituem os movimentos funcionais, pois não ensinam o cérebro a controlar o cinturão muscular.

Circuito para a cintura

Execute cada exercício por 30 a 40 segundos, com intervalos de 20 segundos para recuperação respiratória.

Agachamento com elevação de joelho: Pés levemente afastados além da largura dos ombros e mãos atrás da cabeça. Mantenha a coluna ereta ao descer. Na subida, leve o joelho direito em direção ao cotovelo esquerdo, sem pressionar a cabeça com as mãos.

Pés levemente afastados além da largura dos ombros e mãos atrás da cabeça. Mantenha a coluna ereta ao descer. Na subida, leve o joelho direito em direção ao cotovelo esquerdo, sem pressionar a cabeça com as mãos. Passo diagonal para trás: Em pé, com os braços estendidos lateralmente. Leve a perna direita para trás, na diagonal do corpo (atrás da perna esquerda), enquanto aproxima as mãos à frente do tronco.

Em pé, com os braços estendidos lateralmente. Leve a perna direita para trás, na diagonal do corpo (atrás da perna esquerda), enquanto aproxima as mãos à frente do tronco. Elevação de perna reta: Com os joelhos levemente flexionados e o tronco inclinado para a frente, eleve a perna direita em direção à mão esquerda.

Com os joelhos levemente flexionados e o tronco inclinado para a frente, eleve a perna direita em direção à mão esquerda. Joelho no cotovelo com abdução: Una o joelho direito ao cotovelo direito e, em seguida, estenda a mesma perna para a lateral.

Una o joelho direito ao cotovelo direito e, em seguida, estenda a mesma perna para a lateral. Elevação de pélve lateral: Deite-se de lado, apoiando-se no antebraço. Eleve o quadril até que o corpo forme uma linha reta.

Deite-se de lado, apoiando-se no antebraço. Eleve o quadril até que o corpo forme uma linha reta. Prancha com inclinação pélvica: Na posição de prancha sobre os antebraços, realize inclinações lentas do quadril para a direita e para a esquerda, movendo apenas o tronco.

O treinador pessoal Artem Kiselev alerta que a falta de controle da região lombar durante movimentos dinâmicos é um erro comum, tornando o treino menos seguro.

Correção técnica e limites

Evite a pressa na execução; a musculatura do core exige controle consciente. Se a estabilidade for difícil de manter nos exercícios laterais, simplifique a posição colocando um pé à frente do outro. Na prancha, evite a curvatura excessiva da lombar.

O nutricionista Aleksey Dorofeev enfatiza que a qualidade da execução prevalece sobre o número de repetições. Caso a técnica seja comprometida, é preferível reduzir a quantidade de movimentos para garantir a ativação correta dos músculos.

Orientações práticas

Este complexo é indicado para iniciantes, pois utiliza apenas o peso do corpo. O intervalo de descanso entre as sessões é recomendado para a recuperação muscular. Alterações no tônus muscular costumam ser perceptíveis após três ou quatro semanas de prática regular.