Coxas flácidas e atrito ao caminhar? Tente estes exercícios em casa

A perda de tônus na parte interna das coxas e a flacidez acima dos joelhos podem ocorrer mesmo em pessoas com silhueta esguia. Para recuperar a firmeza das pernas e reduzir o atrito da pele ao caminhar, é possível realizar exercícios em casa, sem a necessidade de equipamentos.

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Estrutura do treino

O treino utiliza o método intervalado: 40 segundos de atividade seguidos por 20 segundos de descanso. O volume sugerido é de 4 a 5 séries. Iniciantes podem reduzir o tempo de execução para 30 segundos e limitar o treino a 3 séries.

Execução dos exercícios

Rotações de quadril

Posicione-se de lado em relação a uma cadeira, apoiando-se no encosto. Eleve a perna lateralmente e realize movimentos circulares para fora. Mantenha o abdômen contraído e o tronco imóvel.

"O erro comum é priorizar a amplitude em vez da estabilidade. É preferível fazer um círculo menor, mas manter o controle total do movimento sem inclinar o corpo", explica o personal trainer Artëm Kiselev.

Agachamentos com variação de pés

Realize o primeiro agachamento com as pontas dos pés voltadas para fora. Ao subir, posicione os pés paralelamente para a próxima repetição. Essa alternância distribui a carga entre diferentes feixes musculares.

Deslocamentos laterais

Com as pernas bem afastadas, transfira o peso do corpo para um dos lados, mantendo os calcanhares fixos no chão e o quadril projetado para trás.

"A combinação de estática e dinâmica gera tônus. Durante a transferência de peso, deve-se sentir a tensão na parte interna da coxa; essa sensação indica a ativação correta dos músculos alvo", afirma o instrutor Pavel Kuznetsov.

Coordenação e Isometria

Finalize o bloco com a elevação da perna esticada com cruzamento, elevação da perna flexionada com rotação do joelho e o exercício "cadeirinha" (manter a posição de semi-agachamento por 40 segundos). Na isometria, a coluna deve permanecer reta e os joelhos alinhados com a ponta dos pés.

"Trabalhar com o peso do próprio corpo, como na 'cadeirinha', fortalece a musculatura sem sobrecarregar a região lombar, desde que a coluna mantenha a posição neutra", esclarece o instrutor de fisioterapia Andrey Solovyov.

Pontos de atenção e ajustes

Frequência: Recomenda-se praticar de 3 a 4 vezes por semana para permitir a recuperação muscular.

Recomenda-se praticar de 3 a 4 vezes por semana para permitir a recuperação muscular. Erro técnico: Nos deslocamentos laterais, evite tirar o calcanhar do chão ou transferir o peso para a ponta dos pés, pois isso gera sobrecarga na articulação do joelho.

Nos deslocamentos laterais, evite tirar o calcanhar do chão ou transferir o peso para a ponta dos pés, pois isso gera sobrecarga na articulação do joelho. Adaptação: A cadeira pode ser substituída por qualquer móvel estável ou por uma parede, desde que a postura da coluna seja preservada.