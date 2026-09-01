Coxas flácidas e atrito ao caminhar? Tente estes exercícios em casa

A perda de tônus na parte interna das coxas e a flacidez acima dos joelhos podem ocorrer mesmo em pessoas com silhueta esguia. Para recuperar a firmeza das pernas e reduzir o atrito da pele ao caminhar, é possível realizar exercícios em casa, sem a necessidade de equipamentos.
O treino utiliza o método intervalado: 40 segundos de atividade seguidos por 20 segundos de descanso. O volume sugerido é de 4 a 5 séries. Iniciantes podem reduzir o tempo de execução para 30 segundos e limitar o treino a 3 séries.
Rotações de quadril
Posicione-se de lado em relação a uma cadeira, apoiando-se no encosto. Eleve a perna lateralmente e realize movimentos circulares para fora. Mantenha o abdômen contraído e o tronco imóvel.
"O erro comum é priorizar a amplitude em vez da estabilidade. É preferível fazer um círculo menor, mas manter o controle total do movimento sem inclinar o corpo", explica o personal trainer Artëm Kiselev.
Agachamentos com variação de pés
Realize o primeiro agachamento com as pontas dos pés voltadas para fora. Ao subir, posicione os pés paralelamente para a próxima repetição. Essa alternância distribui a carga entre diferentes feixes musculares.
Deslocamentos laterais
Com as pernas bem afastadas, transfira o peso do corpo para um dos lados, mantendo os calcanhares fixos no chão e o quadril projetado para trás.
"A combinação de estática e dinâmica gera tônus. Durante a transferência de peso, deve-se sentir a tensão na parte interna da coxa; essa sensação indica a ativação correta dos músculos alvo", afirma o instrutor Pavel Kuznetsov.
Coordenação e Isometria
Finalize o bloco com a elevação da perna esticada com cruzamento, elevação da perna flexionada com rotação do joelho e o exercício "cadeirinha" (manter a posição de semi-agachamento por 40 segundos). Na isometria, a coluna deve permanecer reta e os joelhos alinhados com a ponta dos pés.
"Trabalhar com o peso do próprio corpo, como na 'cadeirinha', fortalece a musculatura sem sobrecarregar a região lombar, desde que a coluna mantenha a posição neutra", esclarece o instrutor de fisioterapia Andrey Solovyov.
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