Halteres ou faixas elásticas? Saiba qual a melhor escolha para treinar em casa

Montar um espaço de treino em casa exige a escolha entre halteres e faixas elásticas (mini-bands/extensores). A decisão depende do objetivo físico, do orçamento e do espaço disponível, já que cada ferramenta altera a forma como a musculatura é estimulada.

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Espaço e custo

Halteres demandam área de armazenamento, especialmente em planos que preveem progressão de carga. Já as faixas elásticas são compactas e podem ser guardadas em gavetas ou ganchos.

Financeiramente, kits de faixas de diferentes resistências custam menos que pares de halteres ajustáveis. No entanto, a durabilidade diverge: enquanto os pesos são permanentes, os elásticos perdem a elasticidade com o tempo e precisam de substituição.

"Para quem começa em casa, os extensores costumam ser mais vantajosos, pois permitem adaptar as articulações à carga sem a necessidade de equipamentos volumosos", afirma Pavel Kuznetsov ao Pravda.Ru.

Técnica e biomecânica da carga

A diferença fundamental está na natureza da resistência. Nos halteres, a força da gravidade é constante durante todo o movimento, o que torna a carga previsível e facilita o foco no ganho de força bruta.

As faixas elásticas operam com resistência progressiva: quanto mais a banda é esticada, maior é a tensão. Isso desloca o esforço para a contração máxima do músculo, exigindo maior controle motor. Essa característica é útil para trabalhar a parte interna das coxas ou a musculatura profunda do abdômen.

"O erro principal com elásticos são os movimentos bruscos. Para ter resultado, é preciso sentir a tensão em cada fase, especialmente no retorno à posição inicial", explica Maxim Egorov ao Pravda.Ru.

Qual ferramenta escolher?

Halteres: Indicados para quem busca aumento de massa muscular e força geral. São essenciais para controlar a progressão de carga em agachamentos, supinos e remadas, focando em grandes grupos musculares.

Faixas elásticas: Ideais para ativação de músculos estabilizadores, aquecimento ou práticas de pilates, onde a mobilidade articular é a prioridade.

"Não é necessário escolher apenas um. O arsenal doméstico ideal combina ambos: os halteres constroem a base de força e as faixas adicionam estímulos para lapidação pontual", pontua Artem Kiselev ao Pravda.Ru.

Orientações práticas

Ambos os equipamentos permitem que iniciantes comecem com cargas baixas e aumentem a intensidade gradualmente.

Para monitorar a evolução, é recomendável manter um diário de treino, registrando os pesos utilizados ou os níveis de resistência das faixas. A frequência sugerida é de 3 a 4 sessões semanais, respeitando o tempo de recuperação muscular.