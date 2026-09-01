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Dor nos joelhos ao caminhar? Veja por que trocar a rua pela piscina

Fitness

Caminhadas habituais podem gerar desconforto nos joelhos ou deixar de entregar os resultados esperados com o passar dos anos. Para quem busca fortalecer a musculatura sem submeter as articulações ao impacto do peso corporal, a natação surge como uma alternativa para manter a estabilidade cardíaca e promover o relaxamento da coluna.

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Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
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Vantagens da água sobre a superfície

A principal diferença entre a piscina e as atividades terrestres é a ausência de carga compressiva. Enquanto a caminhada ou a corrida geram vibrações que impactam a região lombar e as articulações do quadril, a água reduz a percepção do peso do corpo, permitindo movimentos mais fluidos.

"A água cria condições favoráveis para o treino cardiovascular: a posição horizontal do corpo auxilia a circulação sanguínea, evitando as oscilações bruscas de pressão comuns em esteiras", explicou ao Pravda.Ru o personal trainer Artem Kiselev.

Além disso, a resistência hídrica ativa os músculos estabilizadores, frequentemente inativos no cotidiano. Esse estímulo reflete na coordenação motora e no equilíbrio, fatores que influenciam a estabilidade em ambientes domésticos ou externos. A escolha adequada da carga também auxilia na mobilidade da cintura escapular.

Início seguro e adaptação

O receio da temperatura da água ou de superfícies escorregadias costuma ser a maior barreira inicial. Para um começo tranquilo, recomendam-se complexos com água entre 27 e 28 graus, equipados com corrimãos ou escadas graduais. As primeiras sessões não devem exceder 30 minutos.

"É fundamental realizar um aquecimento antes de entrar na piscina. Preparar pescoço e joelhos em solo ajuda a evitar espasmos na água. O uso de pranchas de natação nas etapas iniciais também oferece maior segurança", pontuou Pavel Kuznetsov, instrutor de treinos domiciliares.

A imersão permite que o praticante foque na respiração e no ritmo, reduzindo a autocrítica sobre a estética do movimento. Para evitar a sobrecarga cervical, é recomendável orientar a técnica de natação com um instrutor, evitando manter a cabeça excessivamente elevada.

Formatos: natação livre ou hidroginástica

A escolha entre a raia individual ou aulas em grupo depende do perfil do aluno. A natação livre é indicada para quem busca silêncio e introspecção. Já a hidroginástica, com exercícios ritmados e música, atende quem busca motivação e interação social.

A consistência prevalece sobre a intensidade. Praticar o nado peito de forma calma duas vezes por semana gera resultados mais sustentáveis do que tentativas esporádicas de percorrer longas distâncias no limite da exaustão. Essa regularidade favorece a recuperação muscular de forma mais suave que a musculação convencional.

"As atividades aquáticas descompressão a coluna, que acumula tensão ao longo do dia. A musculatura dorsal é fortalecida sem riscos imediatos de pinçamentos nervosos ou estiramentos", afirmou Andrey Solovyov, instrutor de educação física adaptada.

Desafio Funcional Ação da Piscina
Desconforto nos joelhos e quadril Reduz a carga ponderal sobre as articulações
Oscilações de pressão arterial Estabiliza o ritmo através da posição horizontal
Perda de coordenação Estimula músculos estabilizadores e equilíbrio
Estresse e qualidade do sono Atua no sistema nervoso via respiração rítmica

Dúvidas comuns

Qual a frequência ideal?
Para a manutenção da saúde cardiovascular e articular, duas a três sessões semanais são suficientes, priorizando a regularidade.

É possível nadar com dores na lombar?
A água remove a carga axial das vértebras, mas a técnica deve ser validada por um instrutor de educação física adaptada.

Natação ou hidroginástica?
A natação foca mais na resistência cardiovascular, enquanto a hidroginástica visa o fortalecimento de grupos musculares específicos.

Preciso de técnica profissional?
Não. Para fins de bem-estar, basta a flutuação básica e o apoio de equipamentos como espaguetes ou pranchas de espuma.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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