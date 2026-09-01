Pernas inchadas ao fim do dia? 6 exercícios para ativar a circulação

Sensação de peso nas pernas e inchaço ao final do dia geralmente indicam que a "bomba muscular" do corpo está operando com baixa eficiência. Para quem apresenta desconfortos na região lombar, exercícios com pesos convencionais podem ser arriscados. A alternativa é fortalecer músculos e vasos sanguíneos eliminando a carga axial sobre os discos vertebrais.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Легкая домашняя тренировка для снижения веса

O papel das pernas na circulação

Os grandes grupos musculares das coxas e panturrilhas funcionam como uma bomba biológica que impulsiona o sangue venoso de volta ao coração. Quando o tônus muscular cai, o fluxo sanguíneo desacelera, gerando pressão nos vasos e a sensação de inchaço nos tornozelos. Sem movimento, caminhar torna-se um esforço desgastante.

Para restaurar essa função, não são necessárias máquinas complexas. O foco deve estar em atividades que ativem as camadas profundas dos tecidos, permitindo o fortalecimento mesmo para quem precisa preservar a coluna.

"O fundamental é escolher um formato de movimento que possa ser mantido com regularidade. Cargas constantes e moderadas costumam ser mais proveitosas do que treinos intensos e esporádicos em academia, que frequentemente resultam em lesões nas costas", afirma o treinador pessoal Artem Kiselev.

Como evitar a sobrecarga na coluna

Agachamentos clássicos geram pressão vertical que pode agravar hérnias ou protrusões discais. A solução é priorizar posições horizontais. Com o corpo apoiado no chão ou na parede, a coluna permanece relaxada e o esforço é direcionado exclusivamente aos músculos alvo.

Como a cartilagem das articulações depende do movimento para ser nutrida, a imobilidade total acelera a degeneração. Portanto, remover a carga axial não significa abandonar a atividade física, mas redistribuir o esforço de forma técnica.

Sequência de movimentos para fazer em casa

1. Elevação de pernas (deitado): Deite-se de costas e levante as pernas esticadas até cerca de 40 cm de altura, segurando por dois segundos. A lombar deve permanecer firmemente pressionada contra o chão para anular a função de suporte da coluna.

2. Flexão de pernas (de bruços): Deitado de ventre, dobre os joelhos trazendo os calcanhares em direção aos glúteos. Este movimento equilibra a força entre a parte posterior e anterior da coxa, evitando que as articulações do joelho absorvam impactos excessivos ao caminhar.

"Muitos negligenciam os músculos abdutores, que são responsáveis por manter a pelve alinhada. A fraqueza nessa área torna a marcha instável e, com o tempo, desalinha a região lombar", explica a instrutora de pilates Marina Guseva.

3. Abdução lateral: Deitado de lado, eleve a perna em um ângulo máximo de 50 graus.

4. Isometria na parede (cadeirinha): Encoste as costas em uma superfície vertical e flexione levemente os joelhos, mantendo a posição por até 40 segundos. A parede absorve o peso do tronco, liberando os discos vertebrais.

5. Panturrilhas: Elevações nos dedos dos pés utilizando um apoio para equilíbrio.

6. Extensão de pernas sentado: Realize a extensão das pernas enquanto está sentado em uma cadeira, opção ideal para quem tem dificuldade em descer ao chão.

"Um erro comum é prender a respiração durante o esforço, o que aumenta a pressão interna. O correto é expirar no momento de maior dificuldade do movimento", orienta o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov.

Expectativa de resultados

Melhorias na qualidade do sono podem ser notadas após dez dias, pois a atividade muscular auxilia o sistema nervoso a relaxar. Em três semanas, a rigidez matinal tende a diminuir. Por volta da sexta semana, observa-se um aumento na resistência geral, reduzindo a falta de ar ao subir escadas.

A execução técnica é determinante: os movimentos devem ser fluidos, sem solavancos. O controle na descida da perna para a posição inicial gera mais estímulo muscular do que a subida rápida.

Dúvidas comuns

É possível praticar com hérnia lombar?

Sim, exercícios horizontais são recomendados em períodos de remissão, justamente por eliminarem a carga axial nos segmentos lesionados da coluna.

Qual a frequência ideal?

Três vezes por semana, com sessões de 15 a 20 minutos, para manter o tônus muscular e vascular.

É necessário usar caneleiras ou pesos?

No início, o peso do próprio corpo é suficiente. Adicione carga apenas se conseguir realizar 25 repetições sem esforço perceptível.

O que fazer em caso de dor?

Interrompa o movimento imediatamente. Apenas a queimação muscular é aceitável; dores agudas nas articulações ou na coluna exigem consulta médica.