Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Pernas inchadas ao fim do dia? 6 exercícios para ativar a circulação

Fitness

Sensação de peso nas pernas e inchaço ao final do dia geralmente indicam que a "bomba muscular" do corpo está operando com baixa eficiência. Para quem apresenta desconfortos na região lombar, exercícios com pesos convencionais podem ser arriscados. A alternativa é fortalecer músculos e vasos sanguíneos eliminando a carga axial sobre os discos vertebrais.

Легкая домашняя тренировка для снижения веса
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Легкая домашняя тренировка для снижения веса

O papel das pernas na circulação

Os grandes grupos musculares das coxas e panturrilhas funcionam como uma bomba biológica que impulsiona o sangue venoso de volta ao coração. Quando o tônus muscular cai, o fluxo sanguíneo desacelera, gerando pressão nos vasos e a sensação de inchaço nos tornozelos. Sem movimento, caminhar torna-se um esforço desgastante.

Para restaurar essa função, não são necessárias máquinas complexas. O foco deve estar em atividades que ativem as camadas profundas dos tecidos, permitindo o fortalecimento mesmo para quem precisa preservar a coluna.

"O fundamental é escolher um formato de movimento que possa ser mantido com regularidade. Cargas constantes e moderadas costumam ser mais proveitosas do que treinos intensos e esporádicos em academia, que frequentemente resultam em lesões nas costas", afirma o treinador pessoal Artem Kiselev.

Como evitar a sobrecarga na coluna

Agachamentos clássicos geram pressão vertical que pode agravar hérnias ou protrusões discais. A solução é priorizar posições horizontais. Com o corpo apoiado no chão ou na parede, a coluna permanece relaxada e o esforço é direcionado exclusivamente aos músculos alvo.

Como a cartilagem das articulações depende do movimento para ser nutrida, a imobilidade total acelera a degeneração. Portanto, remover a carga axial não significa abandonar a atividade física, mas redistribuir o esforço de forma técnica.

Sequência de movimentos para fazer em casa

1. Elevação de pernas (deitado): Deite-se de costas e levante as pernas esticadas até cerca de 40 cm de altura, segurando por dois segundos. A lombar deve permanecer firmemente pressionada contra o chão para anular a função de suporte da coluna.

2. Flexão de pernas (de bruços): Deitado de ventre, dobre os joelhos trazendo os calcanhares em direção aos glúteos. Este movimento equilibra a força entre a parte posterior e anterior da coxa, evitando que as articulações do joelho absorvam impactos excessivos ao caminhar.

"Muitos negligenciam os músculos abdutores, que são responsáveis por manter a pelve alinhada. A fraqueza nessa área torna a marcha instável e, com o tempo, desalinha a região lombar", explica a instrutora de pilates Marina Guseva.

3. Abdução lateral: Deitado de lado, eleve a perna em um ângulo máximo de 50 graus.

4. Isometria na parede (cadeirinha): Encoste as costas em uma superfície vertical e flexione levemente os joelhos, mantendo a posição por até 40 segundos. A parede absorve o peso do tronco, liberando os discos vertebrais.

5. Panturrilhas: Elevações nos dedos dos pés utilizando um apoio para equilíbrio.

6. Extensão de pernas sentado: Realize a extensão das pernas enquanto está sentado em uma cadeira, opção ideal para quem tem dificuldade em descer ao chão.

"Um erro comum é prender a respiração durante o esforço, o que aumenta a pressão interna. O correto é expirar no momento de maior dificuldade do movimento", orienta o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov.

Expectativa de resultados

Melhorias na qualidade do sono podem ser notadas após dez dias, pois a atividade muscular auxilia o sistema nervoso a relaxar. Em três semanas, a rigidez matinal tende a diminuir. Por volta da sexta semana, observa-se um aumento na resistência geral, reduzindo a falta de ar ao subir escadas.

A execução técnica é determinante: os movimentos devem ser fluidos, sem solavancos. O controle na descida da perna para a posição inicial gera mais estímulo muscular do que a subida rápida.

Dúvidas comuns

É possível praticar com hérnia lombar?
Sim, exercícios horizontais são recomendados em períodos de remissão, justamente por eliminarem a carga axial nos segmentos lesionados da coluna.

Qual a frequência ideal?
Três vezes por semana, com sessões de 15 a 20 minutos, para manter o tônus muscular e vascular.

É necessário usar caneleiras ou pesos?
No início, o peso do próprio corpo é suficiente. Adicione carga apenas se conseguir realizar 25 repetições sem esforço perceptível.

O que fazer em caso de dor?
Interrompa o movimento imediatamente. Apenas a queimação muscular é aceitável; dores agudas nas articulações ou na coluna exigem consulta médica.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Servoacionamento vs elétrico: onde a maioria dos motoristas se engana
Carros
Servoacionamento vs elétrico: onde a maioria dos motoristas se engana
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Mulher
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
Mulher
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
últimos materiais
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Por que o gato morde subitamente durante o carinho?
Creme de laranja com sêmola: o segredo para a textura de musse
O segredo do tomate: leveduras reprogramadas produzem poderoso antioxidante
Servoacionamento vs elétrico: onde a maioria dos motoristas se engana
Pneu ou cobertura? O erro técnico comum que muitos motoristas cometem
Acordar cansado após 8 horas de sono: sinais de que a qualidade falhou
Lavatera: a planta que esconde cercas e muros sem precisar de suportes
Cansado demais para treinar? O erro que pode levar ao abandono do esporte
Cães conseguem esquecer seus antigos donos ao mudar de casa?
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.