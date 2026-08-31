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Leg press: 4 erros comuns que podem prejudicar seus joelhos e lombar

Fitness

O leg press é frequentemente visto como uma alternativa segura ao agachamento para trabalhar com cargas elevadas. No entanto, a simplicidade do equipamento pode mascarar riscos para os joelhos e a região lombar se as configurações básicas forem ignoradas. O controle dos movimentos e a postura correta definem se o treino trará resultados ou lesões.

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Photo: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
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Ajuste do assento e posição da pelve

Erros comuns começam na configuração do aparelho. Se o encosto do banco estiver incorreto, a pelve tende a girar para dentro durante a descida do peso, removendo o apoio da lombar. Isso gera pressão nos discos intervertebrais, transferindo a carga das pernas para a coluna.

"Muitos atletas tentam se aproximar demais da plataforma, esquecendo a estabilidade do tronco. Se o sacro se solta do assento no ponto mais baixo, a amplitude escolhida não é adequada", explica Pavel Kuznetsov, instrutor de treinos domiciliares.

Geometria dos pés e trajetória dos joelhos

A posição dos pés na plataforma determina a distribuição da carga nas articulações. Colocar os pés muito baixos sobrecarrega os ligamentos do joelho, forçando-os a ângulos excessivos. Os calcanhares devem manter contato total com a superfície, evitando que a ponta dos pés suporte todo o peso.

Os joelhos devem seguir a mesma direção da ponta dos pés. Caso as pernas tremam ou os joelhos tendency a fechar (estarem para dentro) durante o esforço, isso indica fadiga ou carga excessiva, exigindo a correção imediata da técnica para evitar estiramentos.

Profundidade e controle da amplitude

Buscar a amplitude máxima pode levar à perda de controle. O ponto crucial é manter as curvaturas fisiológicas da coluna durante todo o set. A descida deve parar no momento em que a pelve ainda consegue permanecer imóvel contra o encosto do aparelho.

"A profundidade deve ser individual. Quando as coxas pressionam as costelas, forçando a interrupção da respiração, o fluxo sanguíneo é prejudicado e a resistência geral diminui", observa Artem Kiselev, personal trainer.

Finalização no ponto superior

Bloquear totalmente os joelhos (estendê-los completamente) no topo do movimento remove a tensão muscular e transfere todo o peso para a cápsula articular. Esse impacto pode causar microlesões. Manter as pernas levemente flexionadas preserva a tensão nos quadríceps.

O retorno suave da plataforma, sem solavancos, permite que as fibras musculares sejam trabalhadas com mais precisão. Movimentos bruscos aumentam o risco e reduzem o benefício do exercício.

Seleção de carga

Como o aparelho guia a trajetória, é fácil carregar a plataforma com excesso de peso. Porém, se as últimas repetições forem feitas com técnica distorcida, o ganho é nulo. O peso deve ser controlado pelo praticante, e não o contrário.

Ajustes técnicos:

  • Calcanhares saindo da plataforma: Posicione os pés um pouco mais acima.
  • Lombar arredondada: Reduza a profundidade da descida.
  • Joelhos fechando: Diminua a carga de trabalho.
  • Extensão brusca das pernas: Mantenha uma leve flexão nos joelhos.

"Tensão ou ardor na lombar após a série indica erro técnico. O exercício deve focar nos músculos das pernas, não testar a resistência da coluna", ressalta Dmitry Mironov, treinador de preparação de força.

Dúvidas comuns

É indicado para iniciantes?
Sim, pois reduz a exigência sobre os músculos estabilizadores do tronco, permitindo foco total nos membros inferiores. Recomenda-se iniciar com cargas mínimas para dominar a postura.

Quando os resultados aparecem?
Com treinos regulares (2 a 3 vezes por semana) e técnica correta, mudanças no tônus muscular costumam ser visíveis entre 4 e 6 semanas.

Quais os erros mais graves?
O desprendimento da pelve do banco no ponto inferior e a amplitude excessiva que força a curvatura da lombar.

Pode ser feito com dores no joelho?
Em fases agudas de dor articular, o exercício deve ser evitado. Em períodos de remissão, a execução depende de liberação médica e deve ocorrer em amplitude limitada e sem dor.

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Author`s name Petr Ermilin
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