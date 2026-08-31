Depois dos 40: por que caminhar não é suficiente para manter os músculos

Após os 40 anos, a manutenção da forma física torna-se um desafio biológico: o organismo tende a substituir massa muscular por tecido adiposo. Caminhadas ou ciclismo, embora benéficos, não oferecem a resistência necessária para preservar a densidade óssea e o tônus muscular. A implementação de cargas adequadas é a estratégia para evitar a fragilidade do esqueleto e manter a vitalidade.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain изометрические упражнения

Preservação da massa muscular

Com o avanço da idade, o corpo reage de forma diferente ao sedentarismo. A falta de movimento, sono insuficiente e estresse impactam rapidamente o bem-estar. O foco nesta fase não é apenas a perda de peso, mas a retenção dos músculos, que atuam como um suporte estrutural para todo o organismo.

"O objetivo é escolher um formato de atividade que seja sustentável a longo prazo. Após os 40 anos, o treino de força deixa de ser uma questão estética para se tornar um seguro contra dores nas costas e lesões cotidianas", explica o personal trainer Artëm Kiselev.

Protocolo de treinamento

Para a manutenção da saúde, recomendam-se de duas a três sessões de força por semana, focando em grandes grupos: pernas, costas, ombros e core. O início não exige pesos elevados; bandas elásticas, halteres leves ou o próprio peso corporal são suficientes. A precisão técnica é prioritária para evitar sobrecarga na região lombar.

"É fundamental sentir a ativação muscular em vez de focar apenas no número de repetições. Se a coluna arredondar ou os joelhos oscilarem, reduza a amplitude do movimento ou faça uma pausa", orienta o instrutor Pavel Kuznecov.

A progressão deve ser gradual: primeiro aumenta-se o número de repetições e, posteriormente, a complexidade do exercício. Esse método permite a adaptação das articulações à pressão, prevenindo inflamações. Atividades cardiovasculares, como natação ou corrida, devem atuar como complemento para a saúde cardíaca.

Equilíbrio entre força e mobilidade

O treino não deve levar à exaustão extrema. O cansaço excessivo indica que o corpo está operando sob desgaste, não construção. Para manter a mobilidade, os blocos de força devem ser alternados com alongamento ou pilates, acelerando a recuperação muscular.

"Músculos submetidos ao treino de força tendem a encurtar e ficar tensos, o que gera rigidez. Um alongamento leve ao final da sessão devolve a amplitude natural às articulações", afirma a treinadora Alina Fëdorova.

Guia de prioridades

Força (2-3x por semana): Preservação do volume muscular e densidade óssea.

Preservação do volume muscular e densidade óssea. Equilíbrio e Postura: Melhora da coordenação e redução do risco de quedas.

Melhora da coordenação e redução do risco de quedas. Alongamento pós-treino: Recuperação muscular e flexibilidade articular.

Recuperação muscular e flexibilidade articular. Controle Técnico: Proteção dos ligamentos e prevenção de dores.

Dúvidas frequentes

Apenas exercícios cardiovasculares são suficientes?

Caminhadas e corridas beneficiam o coração, mas não impedem a perda de massa muscular. Sem exercícios de força, a redução muscular continua, impactando negativamente o metabolismo.

Qual a duração ideal da sessão?

Entre 40 e 60 minutos. Esse tempo permite trabalhar todo o corpo sem sobrecarregar o sistema nervoso central.

Como saber se a carga está correta?

O resultado deve ser um cansaço agradável, sem dores agudas nas articulações ou exaustão total.

É indispensável frequentar a academia?

Não. Para a maioria dos exercícios recomendados nesta faixa etária, o peso do corpo ou kits de elásticos de fitness são suficientes para treinos domiciliares.