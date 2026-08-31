Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Depois dos 40: por que caminhar não é suficiente para manter os músculos

Fitness

Após os 40 anos, a manutenção da forma física torna-se um desafio biológico: o organismo tende a substituir massa muscular por tecido adiposo. Caminhadas ou ciclismo, embora benéficos, não oferecem a resistência necessária para preservar a densidade óssea e o tônus muscular. A implementação de cargas adequadas é a estratégia para evitar a fragilidade do esqueleto e manter a vitalidade.

изометрические упражнения
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
изометрические упражнения

Preservação da massa muscular

Com o avanço da idade, o corpo reage de forma diferente ao sedentarismo. A falta de movimento, sono insuficiente e estresse impactam rapidamente o bem-estar. O foco nesta fase não é apenas a perda de peso, mas a retenção dos músculos, que atuam como um suporte estrutural para todo o organismo.

"O objetivo é escolher um formato de atividade que seja sustentável a longo prazo. Após os 40 anos, o treino de força deixa de ser uma questão estética para se tornar um seguro contra dores nas costas e lesões cotidianas", explica o personal trainer Artëm Kiselev.

Protocolo de treinamento

Para a manutenção da saúde, recomendam-se de duas a três sessões de força por semana, focando em grandes grupos: pernas, costas, ombros e core. O início não exige pesos elevados; bandas elásticas, halteres leves ou o próprio peso corporal são suficientes. A precisão técnica é prioritária para evitar sobrecarga na região lombar.

"É fundamental sentir a ativação muscular em vez de focar apenas no número de repetições. Se a coluna arredondar ou os joelhos oscilarem, reduza a amplitude do movimento ou faça uma pausa", orienta o instrutor Pavel Kuznecov.

A progressão deve ser gradual: primeiro aumenta-se o número de repetições e, posteriormente, a complexidade do exercício. Esse método permite a adaptação das articulações à pressão, prevenindo inflamações. Atividades cardiovasculares, como natação ou corrida, devem atuar como complemento para a saúde cardíaca.

Equilíbrio entre força e mobilidade

O treino não deve levar à exaustão extrema. O cansaço excessivo indica que o corpo está operando sob desgaste, não construção. Para manter a mobilidade, os blocos de força devem ser alternados com alongamento ou pilates, acelerando a recuperação muscular.

"Músculos submetidos ao treino de força tendem a encurtar e ficar tensos, o que gera rigidez. Um alongamento leve ao final da sessão devolve a amplitude natural às articulações", afirma a treinadora Alina Fëdorova.

Guia de prioridades

  • Força (2-3x por semana): Preservação do volume muscular e densidade óssea.
  • Equilíbrio e Postura: Melhora da coordenação e redução do risco de quedas.
  • Alongamento pós-treino: Recuperação muscular e flexibilidade articular.
  • Controle Técnico: Proteção dos ligamentos e prevenção de dores.

Dúvidas frequentes

Apenas exercícios cardiovasculares são suficientes?

Caminhadas e corridas beneficiam o coração, mas não impedem a perda de massa muscular. Sem exercícios de força, a redução muscular continua, impactando negativamente o metabolismo.

Qual a duração ideal da sessão?

Entre 40 e 60 minutos. Esse tempo permite trabalhar todo o corpo sem sobrecarregar o sistema nervoso central.

Como saber se a carga está correta?

O resultado deve ser um cansaço agradável, sem dores agudas nas articulações ou exaustão total.

É indispensável frequentar a academia?

Não. Para a maioria dos exercícios recomendados nesta faixa etária, o peso do corpo ou kits de elásticos de fitness são suficientes para treinos domiciliares.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Carros
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Mulheres: respeito tem de começar cedo
Curiosidades
Mulheres: respeito tem de começar cedo
Semana de Moda de Copenhague destaca lenços de seda como ferramenta visual
Mulher
Semana de Moda de Copenhague destaca lenços de seda como ferramenta visual
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
últimos materiais
Tempestades de vento devastadoras: o que causa rastros de destruição de 400 km
Carro rígido após calibrar os pneus? O motivo pode não ser a suspensão
Cansaço excessivo e falta de ar: quando os sinais podem alertar sobre o coração
Por que algumas batatas crescem grandes e outras ficam pequenas no mesmo canteiro?
Depois dos 40: por que caminhar não é suficiente para manter os músculos
Por que gansos podem ser mais intimidadores que cães de grande porte
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Dificuldade para pegar no sono: quando as plantas medicinais podem ajudar
Banho de limão recupera a maciez dos calcanhares em 15 minutos
Treino curto em casa: por que 10 minutos podem ser melhores que 1 hora
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.