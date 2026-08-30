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Treinando e não emagrece? 4 armadilhas na dieta que anulam a academia

Fitness

Treinos regulares podem não trazer resultados se hábitos alimentares ocultos anularem o esforço na academia. Em vez de aumentar a intensidade dos exercícios sem sucesso, o foco deve estar na correção da dieta e na eliminação de armadilhas calóricas. Ajustar a alimentação para evitar a retenção de líquidos e picos de açúcar no sangue, aliado ao trabalho de postura e core, pode gerar mudanças visíveis em três semanas.

Подросток выполняет приседания с тренером в спортзале
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Подросток выполняет приседания с тренером в спортзале

Calorias líquidas

Açúcares líquidos são frequentemente subestimados. Refrigerantes, sucos industrializados e cafés com xaropes podem somar até 500 kcal diárias sem promover saciedade. Embora a genética influencie o metabolismo, o excesso de açúcar é um fator decisivo para a estagnação do peso.

"Uma hora de caminhada intensa na esteira queima cerca de 400 kcal. Um latte grande com xarope de caramelo anula praticamente todo o resultado desse treino", afirma o personal trainer Artem Kiselev ao Pravda.Ru.

A combinação de gorduras e açúcares

Produtos de panificação e croissants combinam carboidratos rápidos e gorduras, o que provoca picos de apetite e episódios de compulsão alimentar à noite. A construção do core muscular exige níveis de energia estáveis, e não oscilações bruscas de insulina. Para controlar a vontade de comer doces, a alternativa é optar por gelatina de frutas, maçãs assadas ou sobremesas de ricota/queijo cottage sem açúcar.

"O erro comum é tentar compensar o cansaço com carboidratos rápidos. Substituir a sobremesa habitual por frutas assadas ou ricota ajuda a evitar a sobrecarga alimentar noturna", explica o nutricionista Alexei Dorofeev ao Pravda.Ru.

Alimentos ultraprocessados

Embutidos e defumados mascaram o progresso físico. O alto teor de sódio causa retenção de líquidos, gerando inchaço mesmo com a prática de exercícios para queima de gordura. Substituir carnes processadas por peito de frango ou peru reduz as calorias e aumenta a ingestão de proteínas.

O impacto do álcool no metabolismo

Bebidas alcoólicas possuem alta densidade calórica e prejudicam a qualidade do sono, essencial para a recuperação muscular. Processos de correção estética corporal tornam-se menos eficientes quando o organismo está priorizando a recuperação do impacto do álcool.

"Interromper o consumo de álcool por dois meses é uma ferramenta para destravar a recuperação do corpo. O resultado visual aparece mais rápido sem a sobrecarga no fígado e no sistema nervoso", destaca o gastroenterologista Sergey Danilov ao Pravda.Ru.

Substituições sugeridas:

  • Cafés com xarope $\rightarrow$ Chá sem açúcar ou água com limão.
  • Molhos industrializados $\rightarrow$ Molhos à base de iogurte ou creme azedo.
  • Embutidos e defumados $\rightarrow$ Peito de frango ou peru assado.

Dúvidas comuns sobre a dieta

Este modelo serve para iniciantes?
Sim. São recomendações básicas de qualidade alimentar para evitar calorias extras sem a necessidade de dietas restritivas.

Quando os resultados aparecem?
Mudanças visuais na região da cintura e redução do inchaço costumam ser notadas após 21 dias.

Quais são os erros mais frequentes?
Subestimar as calorias líquidas e consumir lanches com açúcar logo após o treino acreditando serem "saudáveis".

É preciso eliminar totalmente os alimentos favoritos?
Basta minimizar o consumo e buscar análogos menos calóricos para evitar desistências da dieta.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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