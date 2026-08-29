Treino sem rendimento? O erro comum na alimentação pré-treino

Consumir alimentos doces antes de exercícios intensos é frequentemente visto como um erro para quem busca emagrecer. Na prática, os carboidratos são o combustível principal dos músculos. Quando combinados com proteínas, eles sustentam a energia e aceleram a recuperação, especialmente em sessões que ultrapassam 45 minutos ou após longos períodos de jejum.

Photo: https://ru.freepik.com by gpointstudio is licensed under Free Спортивное питание для женщин

Combustível de carboidratos

Para ciclos de treino complexos, o corpo exige calorias acessíveis. Nesses casos, a glicose é direcionada para o esforço físico, e não para o armazenamento de gordura. Unir carboidratos rápidos a aminoácidos de proteínas cria a base necessária para a resistência.

Segundo o nutricionista esportivo Igor Korolev, a falta de energia pode tornar o treino improdutivo. O ponto central é integrar o lanche à cota calórica diária, permitindo que pequenas quantidades de mel ou geleia sejam usadas sem prejudicar a definição corporal.

O alimento deve ser encarado como um recurso para aumentar a intensidade do movimento, não como algo que precisa ser "compensado" no treino. Se houver queda de rendimento, a recomendação é incluir carboidratos simples entre 30 e 60 minutos antes de começar.

Opções de lanches doces

A escolha depende do tempo disponível antes do início da atividade. Para intervalos de 2 a 3 horas, refeições completas como mingaus ou queijos são viáveis. Para menos de uma hora, a prioridade é a leveza para evitar desconforto gástrico.

Banana com iogurte grego: a fruta fornece energia imediata e o iogurte entrega a proteína.

a fruta fornece energia imediata e o iogurte entrega a proteína. Aveia no leite com banana e mel: indicado para quem treina horas após a última refeição, pois os carboidratos complexos da aveia são absorvidos gradualmente.

indicado para quem treina horas após a última refeição, pois os carboidratos complexos da aveia são absorvidos gradualmente. Queijo cottage com frutas vermelhas e geleia: permite ajuste de porção conforme a necessidade, unindo proteína e o sabor das frutas.

permite ajuste de porção conforme a necessidade, unindo proteína e o sabor das frutas. Torrada com queijo cremoso e banana: a baixa quantidade de fibras torna a digestão mais rápida antes do esforço.

a baixa quantidade de fibras torna a digestão mais rápida antes do esforço. Iogurte com granola e frutas: opção rápida, mas que exige controle da porção de granola devido à alta densidade calórica.

O instrutor de treinos em casa Pavel Kuznetsov destaca que, para quem treina em casa, a torrada com queijo cottage e mel é ideal por ter pouca gordura e fibras, reduzindo riscos de mal-estar durante saltos ou corridas. Quanto mais próximo do treino, menor deve ser o volume de comida.

Critérios de escolha

A resposta do organismo varia entre quem pratica musculação ou maratonas. A eficácia depende da reação individual e da intensidade dos movimentos.

A consultora de alimentação doméstica Ekaterina Smirnova alerta para o erro de testar novos alimentos logo antes de sessões importantes. Novos lanches devem ser experimentados em dias comuns para descartar riscos de inchaço abdominal ou picos glicêmicos.

Sinais como sonolência ou peso no estômago indicam a necessidade de reduzir as gorduras ou antecipar a refeição.

Guia rápido de tempo e composição

2 a 3 horas antes: Carboidratos complexos + Proteínas (ex: aveia, queijo cottage).

1 hora ou menos antes: Carboidratos simples, mínima gordura e fibras (ex: banana, torrada).

Dúvidas comuns

Alimentos doces ajudam a emagrecer antes do treino? O doce não queima gordura diretamente, mas fornece a energia necessária para treinar com mais intensidade. Maior gasto calórico durante a atividade favorece a perda de peso a longo prazo.

Chocolate pode substituir frutas? O chocolate contém gorduras que retardam a absorção de carboidratos e podem causar peso gástrico. Frutas e mel são preferíveis por saírem mais rápido do estômago.

O que fazer se sentir sono após comer doces? Isso pode ser uma reação ao pico de insulina. A solução é combinar o carboidrato com proteína (como iogurte) ou optar por alimentos de menor índice glicêmico.

É obrigatório comer sem sentir fome? Em atividades leves, como caminhadas ou alongamentos, o lanche é dispensável. Já em treinos de força ou cardio prolongado, a alimentação é necessária para evitar a degradação muscular e manter a resistência.