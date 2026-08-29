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Correr em jejum emagrece mais rápido? A verdade sobre a queima de gordura

Fitness

A crença de que correr em jejum acelera a queima de gordura de forma drástica é uma simplificação de um processo fisiológico complexo. A lógica parece óbvia: sem energia proveniente da alimentação, o corpo recorreria às reservas internas. No entanto, esse efeito momentâneo durante a corrida raramente se traduz em mudança na composição corporal se não houver ajuste no estilo de vida geral.

бег по лестнице
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Impacto no peso e a janela do café da manhã

Observações científicas indicam que a oxidação de gorduras pode ser mais ativa durante exercícios aeróbicos em jejum. Contudo, isso não garante a perda de peso automática. O organismo ajusta as fontes de energia para manter o equilíbrio: se houver maior uso de gorduras pela manhã, o corpo tende a utilizar mais carboidratos no restante do dia.

O treinador fitness Artëm Kiselev explica que focar apenas no que é consumido durante 40 minutos de corrida é um erro, pois o que determina a redução de peso é o saldo energético total das 24 horas.

Estudos que compararam grupos treinando em jejum versus alimentados não encontraram diferença significativa na perda de tecido adiposo. O fator determinante é a consistência da atividade e a capacidade do indivíduo de mantê-la a longo prazo.

Desempenho versus privação

A eficiência do treino depende diretamente do bem-estar. Quando a ausência de comida gera tontura, fraqueza ou fome excessiva, a performance cai. Essa queda na intensidade anula qualquer vantagem hipotética da queima de gordura em jejum, tornando o café da manhã leve uma opção mais produtiva para alcançar resultados.

O nutricionista Aleksei Dorofeev alerta que correr sob forte fome aumenta o nível de estresse do organismo, o que prejudica a progressão do treino e transforma o exercício em uma punição, em vez de uma prática de saúde.

Abordagem técnica e cardiovascular

O exercício físico oferece benefícios que vão além do gasto calórico, como o fortalecimento do coração, do sistema muscular e o aumento da resistência, independentemente da ingestão prévia de alimentos. Para quem busca redução de medidas, a estratégia ideal é combinar nutrição adequada com cargas que gerem vigor, não exaustão.

Andrei Solovyov, instrutor de educação física terapêutica, ressalta que a técnica de execução dos exercícios e a preservação do aparelho locomotor são mais importantes do que o horário da primeira refeição.

Comparativo de cenários:

  • Corrida em jejum: Maior oxidação de gorduras no momento, mas com risco de fadiga precoce.
  • Corrida após café da manhã leve: Níveis de energia estáveis, permitindo treinos mais longos e intensos.

Dúvidas comuns

Iniciantes emagrecem mais rápido correndo em jejum?
Não. Para quem começa, a regularidade é a prioridade. Forçar treinos em jejum pode causar desconforto e levar ao abandono precoce da atividade.

É permitido beber água antes da corrida?
Sim, é necessário. A desidratação pós-sono prejudica os processos orgânicos e aumenta a sobrecarga cardiovascular.

A gordura só começa a ser queimada após 20 minutos?
Isso é um mito. O metabolismo energético é constante; a proporção de gorduras no suprimento muscular aumenta com o tempo, mas o gasto calórico diário total é o que realmente importa.

O que comer caso o jejum seja difícil?
Opções leves e ricas em carboidratos 30 a 40 minutos antes do treino, como meia banana, uma torrada pequena ou um punhado de frutas secas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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