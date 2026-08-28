Faixas elásticas: como escolher a resistência certa para não desistir do treino

Equipamentos compactos podem gerar cargas comparáveis às de uma academia. O resultado depende da escolha correta da resistência e do material; errar na rigidez da faixa geralmente leva ao abandono do treino em poucos dias. O equipamento adequado permite trabalhar a musculatura sem sobrecarregar as articulações.

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Látex vs. Tecido: Diferenças Técnicas

O material define a durabilidade e a mecânica do movimento. As faixas de látex são altamente elásticas, permitindo amplitudes maiores. No entanto, a borracha fina pode enrolar e causar atrito na pele.

As versões de tecido, que integram fios de látex em trama têxtil, são mais largas e estáveis. Elas não escorregam durante agachamentos e possuem maior vida útil, porém a elasticidade é reduzida, tornando a resistência mais rígida.

"Faixas de tecido quase não esticam, sendo inadequadas para a parte superior do corpo, mas ideais para pernas. O látex é versátil, mas exige armazenamento longe da luz solar", afirma o personal trainer Artëm Kiselev.

Cores e Níveis de Resistência

A carga é medida em quilogramas. As cores geralmente seguem esta lógica de tensão:

Amarelo e Vermelho: Tensão mínima, indicada para aquecimento ou reabilitação.

Tensão mínima, indicada para aquecimento ou reabilitação. Verde e Azul: Tensão média, base para o fortalecimento dos principais grupos musculares.

Tensão média, base para o fortalecimento dos principais grupos musculares. Preto e Grafite: Alta rigidez, exigindo maior preparo técnico e concentração.

"Um erro comum é comprar apenas a faixa mais rígida. Diferentes exercícios exigem tensões distintas: os ombros não suportam a carga que os quadris aguentam. Ter um kit permite ajustar a resistência a cada objetivo", explica o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov.

Execução e Progressão

A eficiência dessas faixas está na tensão constante; ao contrário dos halteres, a borracha não permite que o músculo relaxe no ponto baixo do movimento. No agachamento com a faixa acima dos joelhos, por exemplo, o glúteo médio é ativado para evitar que as pernas se fechem, desenvolvendo força e resistência sem gerar carga axial na coluna.

"Para recuperação de lesões, as fitas finas de látex são preferíveis. Elas oferecem uma tensão suave e sem solavancos, o que é fundamental para ligamentos e músculos estabilizadores", pontua Andrey Solovyov, instrutor de fisioterapia.

Guia Rápido de Aplicação

Amarelo / Claro: Aquecimento, braços e reabilitação.

Aquecimento, braços e reabilitação. Verde / Azul: Exercícios principais de glúteos e coxas.

Exercícios principais de glúteos e coxas. Preto / Escuro: Cargas de força para nível avançado.

Cargas de força para nível avançado. Faixa de Tecido: Agachamentos, afundos e elevação pélvica (estabilidade máxima).

Dúvidas Comuns na Escolha

Qual material é mais resistente?

As faixas de tecido duram mais, não rompem facilmente com pequenos danos e podem ser lavadas. O látex é vulnerável a cortes ou irregularidades nos calçados, que podem causar o rompimento sob tensão.

Como saber se a carga está correta?

A resistência ideal é aquela em que as últimas 2 ou 3 repetições (em uma série de 15) exigem esforço considerável, mas sem comprometer a técnica de execução.

Por que as cores variam entre marcas?

Não existe um padrão global. É essencial verificar a carga em quilogramas na descrição do produto, pois o azul de um fabricante pode ser médio e, em outro, máximo.

É possível usar duas faixas simultaneamente?

Sim. Combinar duas fitas soma as resistências, sendo uma forma de progredir a carga sem a necessidade de comprar um novo equipamento.