Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Faixas elásticas: como escolher a resistência certa para não desistir do treino

Fitness

Equipamentos compactos podem gerar cargas comparáveis às de uma academia. O resultado depende da escolha correta da resistência e do material; errar na rigidez da faixa geralmente leva ao abandono do treino em poucos dias. O equipamento adequado permite trabalhar a musculatura sem sobrecarregar as articulações.

Фитнес тренировка дома
Photo: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian
Фитнес тренировка дома

Látex vs. Tecido: Diferenças Técnicas

O material define a durabilidade e a mecânica do movimento. As faixas de látex são altamente elásticas, permitindo amplitudes maiores. No entanto, a borracha fina pode enrolar e causar atrito na pele.

As versões de tecido, que integram fios de látex em trama têxtil, são mais largas e estáveis. Elas não escorregam durante agachamentos e possuem maior vida útil, porém a elasticidade é reduzida, tornando a resistência mais rígida.

"Faixas de tecido quase não esticam, sendo inadequadas para a parte superior do corpo, mas ideais para pernas. O látex é versátil, mas exige armazenamento longe da luz solar", afirma o personal trainer Artëm Kiselev.

Cores e Níveis de Resistência

A carga é medida em quilogramas. As cores geralmente seguem esta lógica de tensão:

  • Amarelo e Vermelho: Tensão mínima, indicada para aquecimento ou reabilitação.
  • Verde e Azul: Tensão média, base para o fortalecimento dos principais grupos musculares.
  • Preto e Grafite: Alta rigidez, exigindo maior preparo técnico e concentração.

"Um erro comum é comprar apenas a faixa mais rígida. Diferentes exercícios exigem tensões distintas: os ombros não suportam a carga que os quadris aguentam. Ter um kit permite ajustar a resistência a cada objetivo", explica o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov.

Execução e Progressão

A eficiência dessas faixas está na tensão constante; ao contrário dos halteres, a borracha não permite que o músculo relaxe no ponto baixo do movimento. No agachamento com a faixa acima dos joelhos, por exemplo, o glúteo médio é ativado para evitar que as pernas se fechem, desenvolvendo força e resistência sem gerar carga axial na coluna.

"Para recuperação de lesões, as fitas finas de látex são preferíveis. Elas oferecem uma tensão suave e sem solavancos, o que é fundamental para ligamentos e músculos estabilizadores", pontua Andrey Solovyov, instrutor de fisioterapia.

Guia Rápido de Aplicação

  • Amarelo / Claro: Aquecimento, braços e reabilitação.
  • Verde / Azul: Exercícios principais de glúteos e coxas.
  • Preto / Escuro: Cargas de força para nível avançado.
  • Faixa de Tecido: Agachamentos, afundos e elevação pélvica (estabilidade máxima).

Dúvidas Comuns na Escolha

Qual material é mais resistente?
As faixas de tecido duram mais, não rompem facilmente com pequenos danos e podem ser lavadas. O látex é vulnerável a cortes ou irregularidades nos calçados, que podem causar o rompimento sob tensão.

Como saber se a carga está correta?
A resistência ideal é aquela em que as últimas 2 ou 3 repetições (em uma série de 15) exigem esforço considerável, mas sem comprometer a técnica de execução.

Por que as cores variam entre marcas?
Não existe um padrão global. É essencial verificar a carga em quilogramas na descrição do produto, pois o azul de um fabricante pode ser médio e, em outro, máximo.

É possível usar duas faixas simultaneamente?
Sim. Combinar duas fitas soma as resistências, sendo uma forma de progredir a carga sem a necessidade de comprar um novo equipamento.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Mulher
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Hyundai usará tecnologia EREV no novo Santa Fe e em modelo Genesis
Carros
Hyundai usará tecnologia EREV no novo Santa Fe e em modelo Genesis
Mais populares
Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura

A escolha do corte e da cintura do denim pode alterar drasticamente a percepção da altura, especialmente com as novas tendências para o outono de 2026.

Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Bermudas com botas são a tendência central para o outono de 2026
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Saia midaxi e tons de vermelho são tendências para mães em eventos escolares
Geely desenvolve arquitetura de 1000 V para recarga em cinco minutos
Técnica de cloud capping utiliza subtons no teto para evitar cortes visuais
Técnica de cloud capping utiliza subtons no teto para evitar cortes visuais
últimos materiais
Faixas elásticas: como escolher a resistência certa para não desistir do treino
Aquecimento do Lago Baikal desafia tendências mundiais de temperatura
Bolo de mirtilo sem ovos: o segredo para a massa ficar fofa
Trocar carne por legumes no verão: o risco da falta de aminoácidos
O fim do brilho: como o clima ameaça as cores das borboletas Morpho
O fim dos 'químicos eternos': nova jaqueta técnica elimina substâncias tóxicas
Proibir as lágrimas em crises emocionais: quais as consequências
O escândalo com Kanye West: Rússia propõe proibir venda de ingressos antes de confirmar viabilidade de eventos
Paquistão ignora ameaça dos EUA para manter comércio com Irã
Mar de Azov: profundidade de 7,5 m cria tsunamis de vento, bolhas de metano e crise ecológica
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.