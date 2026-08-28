Ganho de peso ao iniciar exercícios é adaptação fisiológica

O aumento de peso imediato após o início de uma rotina de exercícios é um fenômeno fisiológico comum, frequentemente variando entre 500g e 1,5kg. Diferente do acúmulo de tecido adiposo, esse ganho reflete a adaptação do organismo ao novo estresse físico e a redistribuição de recursos hídricos e energéticos.

Photo: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены Молодой атлет взвешивает еду под присмотром тренера в зале

O que foi medido: A variação de peso corporal em indivíduos que iniciam atividades físicas e os mecanismos biológicos (retenção hídrica, glicogênio e inflamação) que sustentam esse aumento temporário.

Mecanismos de retenção hídrica e inflamação

Atividades físicas incomuns provocam microlesões nos tecidos musculares. Para reparar essas estruturas, o corpo direciona fluidos para as zonas mais impactadas, o que resulta em um aumento do volume hídrico e, consequentemente, do peso na balança. Esse processo é fundamental para manter a elasticidade e a densidade das fibras musculares.

Avaliação profissional: Segundo o personal trainer Artém Kiselev, os músculos atraem água quando operam em um novo regime, funcionando como uma medida temporária para acelerar a renovação celular e a adaptação ao estresse.

Além da hidratação tecidual, a intensidade dos treinos gera uma resposta inflamatória aguda. Esse estado é necessário para desencadear a síntese de novas proteínas. Durante essa fase, ocorre um acúmulo de linfa no espaço intercelular, mecanismo que visa proteger articulações e ligamentos contra danos em séries subsequentes.

Armazenamento de energia e fatores dietéticos

O glicogênio, combustível principal dos músculos, desempenha um papel central no peso corporal. Com a regularidade dos treinos, o corpo expande a capacidade de armazenamento de glicogênio. Como cada molécula de glicogênio retém diversas moléculas de água, a massa muscular aumenta em volume e peso, sem que isso represente ganho de gordura.

Comentário profissional: “Frequentemente as pessoas confundem o edema com gordura extra, embora a natureza desses fenômenos seja oposta. A gordura real desaparece lentamente, enquanto a água pode oscilar em apenas 24 horas”, afirmou a instrutora de pilates Marina Guseva.

Outro fator relevante é a alteração na dieta que geralmente acompanha o início dos exercícios. O aumento do consumo de fibras (vegetais e grãos) intensifica a atividade intestinal. O peso do conteúdo gastrointestinal reflete diretamente na balança. É importante notar que o ganho de um quilo de gordura pura exigiria um superávit calórico massivo e prolongado, algo improvável em poucos dias de treino.

Avaliação profissional: O instrutor de educação física terapêutica Andrey Solovyov destaca que desconfortos na região lombar pós-exercício podem causar estagnação local de fluidos, reforçando a importância da técnica correta para evitar a sobrecarga da coluna.

Causa do aumento de peso Efeito fisiológico real Retenção hídrica Aceleração da regeneração tecidual Acúmulo de glicogênio Aumento da reserva energética e força Microedemas Adaptação ao estresse físico Volume alimentar Melhora do trânsito digestivo

Limite da evidência: As informações descrevem processos fisiológicos gerais de adaptação; a duração exata da retenção hídrica e a resposta individual variam conforme a intensidade do treino e a composição corporal de cada pessoa.

Em suma, a flutuação de peso nas primeiras semanas de atividade física é um indicador de reestruturação metabólica e não de ganho de gordura. A evidência sugere que o corpo leva de uma a três semanas para estabilizar esses níveis. Para monitorar o progresso real, recomenda-se a utilização de fitas métricas, fotos e a percepção de desempenho, em vez de depender exclusivamente da balança.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.