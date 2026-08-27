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Programa de 21 dias de vácuo abdominal propõe progressão de intensidade

Fitness

O fortalecimento do músculo transverso do abdômen, que atua como um corset interno, é a base para reduzir a proeminência abdominal e melhorar a silhueta. O exercício conhecido como "vácuo" foca nessa musculatura profunda para estabilizar os órgãos internos e a postura, sendo indicado para quem deseja tonificar a região abdominal independentemente do peso corporal.

упражнения на пресс
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
упражнения на пресс

Ponto técnico: O vácuo não é um método de queima de gordura, mas sim um exercício de fortalecimento das paredes internas do abdômen.

Técnica de execução

Para a execução correta, adote a seguinte sequência:

  • Posição inicial: Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e os joelhos levemente flexionados.
  • Respiração: Realize uma inspiração profunda pelo nariz e, em seguida, expire todo o ar pela boca, esvaziando completamente os pulmões.
  • Movimento: Contraia e puxe o abdômen para dentro, em direção às costelas, como se o umbigo estivesse tentando tocar a coluna vertebral.
  • Duração: Mantenha a contração por 10 a 15 segundos, mantendo a respiração controlada.
  • Finalização: Relaxar a musculatura suavemente.

O volume recomendado por sessão é de 5 a 6 repetições.

Comentário profissional:

"A principal falha de muitos iniciantes é tentar passar imediatamente para movimentos de força complexos, ignorando a ativação básica dos músculos abdominais. Se a base é fraca, o risco de lesões na região lombar aumenta", afirmou o treinador fitness Artem Kiselev.

Planejamento para 21 dias

O programa progride em volume e intensidade ao longo de três semanas:

Etapa Protocolo
Semana 1 3 a 4 séries de 10 segundos, em jejum (manhã).
Semana 2 Aumento da retenção para 20 segundos; inclusão de vácuo durante caminhadas (15 segundos).
Semana 3 Duas vezes ao dia (manhã e noite), 4 a 5 séries de 20 a 25 segundos.

Orientações e Restrições

O exercício deve ser realizado rigorosamente em jejum, logo após acordar ou três horas após a última refeição. O vácuo atua como um complemento ao condicionamento físico geral e não substitui treinos completos de atividade física.

Limite de segurança: Interrompa a prática imediatamente em caso de tontura. O exercício é contraindicado para gestantes, pessoas com úlceras gástricas, hérnias ou em recuperação pós-operatória recente. Consulte um especialista antes de iniciar.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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