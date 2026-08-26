Treinadores recomendam máquinas de trajetória fixa para quem retorna aos treinos

A escolha de máquinas com trajetórias fixas é a estratégia mais segura para quem está começando a frequentar a academia ou retorna após um longo período de inatividade. Diferente dos pesos livres, esses equipamentos minimizam riscos de lesões por falta de coordenação e permitem controlar a carga com precisão, facilitando a adaptação do corpo ao ritmo de treino.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подтягивания

Fortalecimento de costas e postura

A puxada alta (pulley) é indicada para quem passa muito tempo sentado, pois trabalha os músculos latíssimos do dorso e a parte posterior dos ombros, auxiliando na abertura do peito e aliviando a tensão na região cervical.

Comentário profissional: "Muitos tentam puxar o peso apenas com a força dos braços, esquecendo que a tarefa principal é unir as escápulas. Quando o movimento parte das costas, a eficiência aumenta e o risco de sobrecarregar os cotovelos desaparece", afirmou o personal trainer Artëm Kiselev.

Complementarmente, a remada horizontal foca na parte média das costas e nos músculos romboides. O objetivo é criar um cinturão muscular estável que mantenha a coluna alinhada durante as atividades cotidianas. A execução exige controle rigoroso do tronco para evitar oscilações ou o uso de inércia.

Treino de pernas com baixo impacto

O leg press é apresentado como uma alternativa mais segura que o agachamento livre, especialmente para indivíduos com sensibilidade nos joelhos ou na região lombar. O apoio fixo para as costas e a plataforma estável permitem trabalhar coxas e glúteos sem risco de perda de equilíbrio, possibilitando a limitação da amplitude de movimento conforme a capacidade de cada usuário.

Avaliação profissional: Segundo o treinador de força Dmitry Mironov, o segredo do leg press para manter a coluna segura é manter a lombar firmemente pressionada contra o assento e evitar a extensão total dos joelhos (não "estalar" a articulação) no ponto mais alto do movimento.

Resistência cardiovascular e estabilidade lombar

Para o condicionamento cardiovascular, o elíptico é recomendado por eliminar o impacto repetitivo nos pés e joelhos comum na corrida. O movimento fluido permite a manutenção da frequência cardíaca por períodos prolongados e pode ser tornado um exercício complexo ao envolver a movimentação dos braços.

Para a proteção da coluna, a hiperextensão fortalece os extensores da coluna, glúteos e isquiotibiais. É fundamental para quem possui rotina sedentária, servindo como base de suporte para a coluna antes de se progredir para cargas mais pesadas.

Limite de segurança: Na hiperextensão, deve-se evitar a hiperflexão (curvar excessivamente o corpo para trás). O foco deve ser o controle muscular e a sensação de tensão, nunca a dor aguda, conforme orienta o instrutor de fisioterapia Andrey Solovyov.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.