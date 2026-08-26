Exercício domiciliar de caminhada sentada auxilia sistema linfático e circulação

O exercício de caminhar sobre os glúteos no chão visa a ativação de camadas musculares profundas da região pélvica, raramente utilizadas na caminhada comum. A prática é indicada para melhorar a circulação sanguínea e o sistema linfático, sendo especialmente útil para quem mantém uma rotina sedentária ou passa longos períodos sentado no escritório.

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Execução técnica do movimento

Para realizar o exercício, sente-se no chão com as pernas totalmente estendidas à frente. Mantenha as costas retas e os ombros relaxados. Os braços podem ficar flexionados nos cotovelos ou com as mãos entrelaçadas na altura do peito.

Comentário profissional: "A principal falha dos iniciantes é utilizar as mãos para empurrar ou balançar o tronco. O esforço deve provir exclusivamente dos músculos glúteos para que a carga seja direcionada e segura", afirmou instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov.

Regulação de intensidade e variações

O treinamento pode ser iniciado com sessões de 10 minutos, progredindo gradualmente para 15 minutos. Para aumentar a eficácia e recrutar diferentes fibras musculares, recomenda-se alternar a direção do movimento, realizando a caminhada tanto para frente quanto para trás.

Ponto técnico: A manutenção de um ritmo respiratório constante é fundamental para a resistência, pois a apneia durante o esforço prejudica a função muscular.

Ação Objetivo prático Caminhar para frente Ativação de músculos profundos da pelve Caminhar para trás Estímulo de fibras musculares adicionais Frequência diária (15 min) Melhoria do tônus e contorno das coxas

Limite de segurança: Evite movimentos bruscos ou amplitudes excessivas que comprometam o controle da contração muscular.

Perguntas frequentes sobre o exercício

O exercício é indicado para iniciantes?

Sim, por não exigir equipamentos ou preparo físico prévio, é um ponto de partida acessível para quem deseja começar a se exercitar.

Em quanto tempo os resultados aparecem?

A sensação de alívio na região lombar costuma surgir após uma semana de prática. Mudanças visíveis no contorno das coxas requerem regularidade e geralmente tornam-se perceptíveis após um mês.

Com que frequência devo praticar?

Para a manutenção do tônus muscular, a prática pode ser diária.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.