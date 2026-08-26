Estabilização forçada durante a execução técnica: falhas no posicionamento alteraram todo o processo

A prática de poses estáticas de ioga foca no fortalecimento dos músculos transversos e oblíquos do core e na ativação do metabolismo. A rotina, que demanda cinco minutos diários, visa tonificar a região abdominal e estimular a drenagem linfática através do controle muscular e respiratório.

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Exercícios para tonificação abdominal

Inclinações estáticas

Este movimento atua no core através da manutenção de uma posição fixa. Comece em pé, com os pés afastados na largura dos ombros. Expire e incline o tronco para frente, buscando tocar o chão com as mãos.

Ponto técnico: Caso a flexibilidade seja limitada, os joelhos podem ser levemente flexionados sem que isso reduza a carga sobre os músculos abdominais.

Mantenha a posição por 20 a 30 segundos com a respiração regular. Repita o ciclo de 2 a 3 vezes.

Comentário profissional: “A estática na ioga exige mais controle corporal do que parece. É fundamental não buscar amplitude máxima, mas sentir o trabalho dos músculos profundos que sustentam os órgãos internos”, afirmou o personal trainer Artëm Kiselev.

Pose do Barquinho (Lodočka)

O foco deste exercício é o músculo transverso do abdômen. Deite-se de costas com as pernas estendidas e os braços ao longo do corpo. Ao expirar, eleve as pernas retas a cerca de 20-30 cm do chão.

Fixe a posição durante 3 a 4 ciclos respiratórios.

Comentário profissional: “O principal erro aqui é a apneia. Muitos tentam fazer um esforço brusco, esquecendo que os músculos precisam de oxigênio para contrair corretamente. Respire profundamente”, explicou o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov.

Prancha lateral sobre os joelhos

Esta é uma variação adaptada da prancha lateral. Deite-se de lado, flexione os joelhos e apoie-se no antebraço. Ao expirar, eleve o tronco para formar uma linha reta.

Mantenha a pose por 2 a 4 ciclos respiratórios, progredindo gradualmente para um tempo de permanência entre 30 e 60 segundos.

Avaliação profissional: Segundo o nutricionista Aleksey Dorofeev, a definição da cintura depende do equilíbrio entre a atividade física e a dieta, sendo a combinação de ambos mais eficaz do que dietas isoladas.

Diretrizes e Segurança

Para a execução segura, os exercícios devem ser realizados com o estômago vazio, preferencialmente uma hora após a última refeição.

Limite de segurança: Pessoas com hipertensão ou problemas na coluna devem consultar um especialista antes de iniciar a prática.

Ação Resultado esperado Estática regular Fortalecimento do core Respiração regular Ativação do metabolismo e drenagem linfática Treino em jejum Redução de inchaço abdominal

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.