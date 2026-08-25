Sem camisas molhadas: técnica de estatodinâmica estimula hormônios para queima de gordura

Para ativar a queima de gordura, especialmente na região abdominal, é necessário estimular a produção de hormônios como a adrenalina e o somatotropina (hormônio do crescimento). A escolha da carga e do tipo de movimento determina a velocidade desse processo e a segurança das articulações.

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O papel dos hormônios na queima de gordura

A quebra de gordura é iniciada pela ação de substâncias específicas. Enquanto a adrenalina e a noradrenalina preparam o corpo para o esforço, aumentando a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo, o somatotropina atua na queima de gordura e na recuperação dos tecidos. A liberação desse hormônio depende diretamente da intensidade e da natureza do estresse muscular.

Ponto técnico: Para pessoas acima de 35 anos, o foco deve ser a criação de um leve "acidose" (queimação) nos músculos, o que sinaliza ao cérebro a necessidade de liberar hormônios, evitando saltos exaustivos.

Comparativo de modalidades de treino

Diferentes abordagens geram respostas hormonais distintas, mas apresentam riscos variados conforme o perfil do praticante:

Tipo de Carga Efeito na Queima de Gordura Intervalado (HIIT) Alto, porém com risco de lesão para quem tem excesso de peso. Força (Academia) Bom, desde que sejam utilizadas cargas elevadas. Estatodinâmica Resposta hormonal máxima com proteção articular.

Treinos de HIIT e musculação pesada podem gerar pressão excessiva na coluna e no assoalho pélvico, além de sobrecarregar joelhos em pessoas com sobrepeso. Para quem possui contraindicações a exercícios agressivos ou está em recuperação de lesões, a recomendação é a utilização de movimentos de pequena amplitude.

Técnica de Estatodinâmica

A estatodinâmica baseia-se em manter o músculo sob tensão constante, eliminando a fase de relaxamento. A execução deve ser suave, com amplitude reduzida, até que a sensação de queimação apareça. Esse estresse controlado pode elevar os níveis de somatotropina em até 1,5 vez mais do que o treino com pesos livres.

Comentário profissional: "A estatodinâmica lembra o trabalho de um joalheiro: você não movimenta os braços aleatoriamente, mas sobrecarrega a zona desejada com precisão", afirmou a instrutora de pilates Marina Guseva.

O método pode ser praticado em casa com o peso do próprio corpo ou halteres leves. Em dias frios, é fundamental utilizar roupas adequadas para manter a temperatura muscular, evitando que o resfriamento interrompa os processos metabólicos.

Perguntas frequentes sobre estatodinâmica

A estatodinâmica é indicada para iniciantes?

Sim, é um dos regimes mais seguros por não envolver movimentos bruscos ou cargas excessivas, minimizando riscos mesmo para quem tem coordenação limitada.

Como saber se o estímulo hormonal foi ativado?

O principal sinal é a sensação de queimação intensa, porém tolerável, no músculo ao final da série. Isso indica o acúmulo de subprodutos metabólicos que estimulam a hipófise.

Qual a frequência ideal de treinos?

O recomendado é de 2 a 3 vezes por semana, permitindo que o organismo processe o potencial hormonal gerado pela carga.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.