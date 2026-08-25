Sem camisas molhadas: técnica de estatodinâmica estimula hormônios para queima de gordura

Para ativar a queima de gordura, especialmente na região abdominal, é necessário estimular a produção de hormônios como a adrenalina e o somatotropina (hormônio do crescimento). A escolha da carga e do tipo de movimento determina a velocidade desse processo e a segurança das articulações.
A quebra de gordura é iniciada pela ação de substâncias específicas. Enquanto a adrenalina e a noradrenalina preparam o corpo para o esforço, aumentando a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo, o somatotropina atua na queima de gordura e na recuperação dos tecidos. A liberação desse hormônio depende diretamente da intensidade e da natureza do estresse muscular.
Ponto técnico: Para pessoas acima de 35 anos, o foco deve ser a criação de um leve "acidose" (queimação) nos músculos, o que sinaliza ao cérebro a necessidade de liberar hormônios, evitando saltos exaustivos.
Diferentes abordagens geram respostas hormonais distintas, mas apresentam riscos variados conforme o perfil do praticante:
|Tipo de Carga
|Efeito na Queima de Gordura
|Intervalado (HIIT)
|Alto, porém com risco de lesão para quem tem excesso de peso.
|Força (Academia)
|Bom, desde que sejam utilizadas cargas elevadas.
|Estatodinâmica
|Resposta hormonal máxima com proteção articular.
Treinos de HIIT e musculação pesada podem gerar pressão excessiva na coluna e no assoalho pélvico, além de sobrecarregar joelhos em pessoas com sobrepeso. Para quem possui contraindicações a exercícios agressivos ou está em recuperação de lesões, a recomendação é a utilização de movimentos de pequena amplitude.
A estatodinâmica baseia-se em manter o músculo sob tensão constante, eliminando a fase de relaxamento. A execução deve ser suave, com amplitude reduzida, até que a sensação de queimação apareça. Esse estresse controlado pode elevar os níveis de somatotropina em até 1,5 vez mais do que o treino com pesos livres.
Comentário profissional: "A estatodinâmica lembra o trabalho de um joalheiro: você não movimenta os braços aleatoriamente, mas sobrecarrega a zona desejada com precisão", afirmou a instrutora de pilates Marina Guseva.
O método pode ser praticado em casa com o peso do próprio corpo ou halteres leves. Em dias frios, é fundamental utilizar roupas adequadas para manter a temperatura muscular, evitando que o resfriamento interrompa os processos metabólicos.
Sim, é um dos regimes mais seguros por não envolver movimentos bruscos ou cargas excessivas, minimizando riscos mesmo para quem tem coordenação limitada.
O principal sinal é a sensação de queimação intensa, porém tolerável, no músculo ao final da série. Isso indica o acúmulo de subprodutos metabólicos que estimulam a hipófise.
O recomendado é de 2 a 3 vezes por semana, permitindo que o organismo processe o potencial hormonal gerado pela carga.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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