Rotina de cinco minutos para manter a densidade óssea após os 60 anos

Para manter a densidade óssea e a estabilidade da marcha após os 60 anos, é possível adotar uma rotina matinal de cinco minutos. O foco do treino é a ativação do líquido sinovial e o fortalecimento do core muscular por meio de três movimentos básicos realizados com o auxílio de uma cadeira e uma parede, reduzindo a rigidez articular e o risco de quedas.
Este programa é indicado para adultos que buscam recuperar a leveza nos movimentos e fortalecer a musculatura de suporte sem a necessidade de cargas elevadas ou equipamentos de academia.
O objetivo deste exercício é fortalecer os quadríceps e glúteos para proteger as articulações dos joelhos.
Avaliação profissional: Segundo o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov, este é um método seguro para recuperar o tônus muscular sem sobrecarregar o sistema cardiovascular.
Este movimento trabalha o tríceps, os músculos peitorais e auxilia na abertura da cintura escapular, combatendo a cifose torácica (curvatura das costas).
Limite de segurança: Evite arquear a região lombar. O treinador Artem Kiselev recomenda manter o abdômen contraído para proteger a coluna.
Exercício estático para treinar o aparelho vestibular e os ligamentos dos pés, melhorando a coordenação e a amortização da caminhada.
|Exercício
|Objetivo Principal
|Levantamentos da cadeira
|Fortalecimento de coxas e joelhos
|Flexões na parede
|Tônus dos braços e correção postural
|Postura da Garça
|Equilíbrio e prevenção de quedas
A frequência recomendada é de 5 a 6 vezes por semana, preferencialmente no período da manhã. Quanto ao calçado, sugere-se o uso de tênis com suporte para o arco do pé ou a execução descalço sobre um tapete antiderrapante.
Comentário profissional: “A fluidez dos movimentos é mais importante do que a quantidade. Nunca realize os exercícios sentindo dor aguda”, afirmou o instrutor de fisioterapia Andrey Solovyov.
Sim, desde que não haja um quadro de exacerbação aguda. Os movimentos estimulam a produção de líquido sinovial, que lubrifica a articulação e reduz o atrito.
A sensação subjetiva de leveza costuma surgir entre 7 e 10 dias de prática diária, enquanto a melhora no equilíbrio é observada após um mês.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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