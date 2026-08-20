Rotina de cinco minutos para manter a densidade óssea após os 60 anos

Para manter a densidade óssea e a estabilidade da marcha após os 60 anos, é possível adotar uma rotina matinal de cinco minutos. O foco do treino é a ativação do líquido sinovial e o fortalecimento do core muscular por meio de três movimentos básicos realizados com o auxílio de uma cadeira e uma parede, reduzindo a rigidez articular e o risco de quedas.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в спортивной форме

Rotina de mobilidade e força para maiores de 60 anos

Este programa é indicado para adultos que buscam recuperar a leveza nos movimentos e fortalecer a musculatura de suporte sem a necessidade de cargas elevadas ou equipamentos de academia.

1. Levantamentos da cadeira

O objetivo deste exercício é fortalecer os quadríceps e glúteos para proteger as articulações dos joelhos.

Posição inicial: Sente-se na extremidade de uma cadeira estável, com os pés afastados na largura dos ombros e firmemente apoiados no chão.

Sente-se na extremidade de uma cadeira estável, com os pés afastados na largura dos ombros e firmemente apoiados no chão. Execução: Cruze os braços sobre o peito para evitar o uso da inércia. Inspire e levante-se suavemente.

Cruze os braços sobre o peito para evitar o uso da inércia. Inspire e levante-se suavemente. Retorno: Desça devagar até a posição inicial para ativar os estabilizadores profundos.

Avaliação profissional: Segundo o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov, este é um método seguro para recuperar o tônus muscular sem sobrecarregar o sistema cardiovascular.

2. Flexões na parede

Este movimento trabalha o tríceps, os músculos peitorais e auxilia na abertura da cintura escapular, combatendo a cifose torácica (curvatura das costas).

Posição inicial: Fique a um passo de distância da parede, apoiando as palmas das mãos na superfície na altura dos ombros.

Fique a um passo de distância da parede, apoiando as palmas das mãos na superfície na altura dos ombros. Execução: Mantenha o corpo alinhado dos calcanhares ao topo da cabeça. Aproxime-se da parede suavemente e empurre o corpo de volta à posição inicial.

Limite de segurança: Evite arquear a região lombar. O treinador Artem Kiselev recomenda manter o abdômen contraído para proteger a coluna.

3. Postura da Garça

Exercício estático para treinar o aparelho vestibular e os ligamentos dos pés, melhorando a coordenação e a amortização da caminhada.

Posição inicial: Fique ao lado de uma parede para ter um ponto de apoio para segurança.

Fique ao lado de uma parede para ter um ponto de apoio para segurança. Execução: Transfira o peso para uma perna e eleve a outra levemente.

Transfira o peso para uma perna e eleve a outra levemente. Técnica: Foque o olhar em um ponto fixo para facilitar o equilíbrio.

Foque o olhar em um ponto fixo para facilitar o equilíbrio. Duração: Sustente a posição por 15 a 30 segundos.

Estrutura e recomendações de treino

Exercício Objetivo Principal Levantamentos da cadeira Fortalecimento de coxas e joelhos Flexões na parede Tônus dos braços e correção postural Postura da Garça Equilíbrio e prevenção de quedas

A frequência recomendada é de 5 a 6 vezes por semana, preferencialmente no período da manhã. Quanto ao calçado, sugere-se o uso de tênis com suporte para o arco do pé ou a execução descalço sobre um tapete antiderrapante.

Comentário profissional: “A fluidez dos movimentos é mais importante do que a quantidade. Nunca realize os exercícios sentindo dor aguda”, afirmou o instrutor de fisioterapia Andrey Solovyov.

Perguntas frequentes sobre a ginástica pós-60

É possível realizar estes exercícios em casos de artrose?

Sim, desde que não haja um quadro de exacerbação aguda. Os movimentos estimulam a produção de líquido sinovial, que lubrifica a articulação e reduz o atrito.

Em quanto tempo os resultados aparecem?

A sensação subjetiva de leveza costuma surgir entre 7 e 10 dias de prática diária, enquanto a melhora no equilíbrio é observada após um mês.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.