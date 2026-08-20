Ergonomia e pausas: como evitar que a rigidez cervical volte ao fim do dia

A rigidez excessiva na região do pescoço e ombros, muitas vezes descrita como a sensação de "ombros de pedra", é resultado comum de cargas estáticas prolongadas, como o uso de notebooks e smartphones. Essa postura força a musculatura a sustentar o peso da cabeça em ângulos desfavoráveis, levando a espasmos musculares e perda de elasticidade dos tecidos.

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Como aliviar a tensão muscular no pescoço

Para reduzir a rigidez e descomprimir a região cervical, a prioridade é a mobilização suave e a correção do posicionamento da cabeça. O objetivo é desativar o estado de contração constante das fibras musculares.

Exercício Efeito Prático Retração cervical (encolher o queixo) Alivia a carga na base do crânio Rotações de ombros para trás Relaxa os músculos trapézios Inclinações laterais lentas Recupera a mobilidade lateral Respiração diafragmática Reduz o tônus muscular geral

Técnica de execução

Para realizar a retração cervical, sente-se com a coluna ereta e mova o queixo suavemente para trás, sem inclinar a cabeça para cima ou para baixo. Mantenha a posição por 3 a 5 segundos para descarregar a parte posterior do pescoço. As inclinações (orelha em direção ao ombro) e as rotações laterais devem ser feitas de forma lenta e controlada.

Ponto técnico: Evite realizar rotações completas da cabeça com a extensão total do pescoço (jogar a cabeça para trás), pois essa manobra é considerada potencialmente perigosa. Priorize movimentos nos eixos de inclinação e rotação.

Uso de massageadores e autocuidado

Massageadores domésticos, como os de roletes ou pistolas percussivas, podem ser utilizados para trabalhar nós musculares profundos e a cintura escapular. Contudo, a aplicação deve ser restrita à musculatura, sendo estritamente proibido aplicar pressão sobre as vértebras ou na região anterior do pescoço, onde passam artérias importantes.

Comentário profissional: “Se você relaxou o pescoço, mas em uma hora volta a se curvar sobre o smartphone, o espasmo retornará. Tente elevar a tela do aparelho ao nível dos olhos e faça pausas a cada 45 minutos”, afirmou o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov.

Limites e contraindicações

A automassagem ou exercícios de alongamento são contraindicados se a rigidez for resultado de traumas, quedas ou movimentos bruscos em academia. Além disso, a interrupção imediata de qualquer prática é necessária caso surjam sintomas como tontura, formigamento nos dedos, perda de coordenação ou alterações visuais.

Limite de segurança: Nunca force a "estalação" (estalar o pescoço) através de movimentos bruscos. Se a dor persistir em estado de repouso por mais de dois dias, deve-se suspender o uso de pomadas térmicas e buscar diagnóstico profissional.

A manutenção do alívio depende da ergonomia: o uso de calor suave (banho ou compressas secas) é indicado para tensões pós-escritório, enquanto o frio é reservado apenas para as primeiras horas após lesões agudas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.