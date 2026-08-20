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Movimentos estratégicos para construir um corpo atlético com segurança

Fitness

Para construir um corpo atlético, a eficiência reside em concentrar-se em movimentos que respeitem a biomecânica natural do corpo, permitindo o aumento seguro da carga sem a necessidade de um volume excessivo de exercícios. A escolha de movimentos estratégicos evita a fadiga desnecessária e foca na qualidade da contração muscular.

Мужчина качает пресс
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Мужчина качает пресс

Membros inferiores: força e estabilidade

O leg press surge como uma alternativa viável ao agachamento com barra, especialmente para quem passa longos períodos sentado, pois permite isolar os quadríceps reduzindo a pressão na região lombar. A prioridade deve ser a amplitude do movimento em vez de cargas recordes para preservar as articulações.

Avaliação profissional: Segundo o treinador de fitness Artem Kiselev, as flexões de pernas sentadas são superiores às versões feitas deitado para trabalhar a parte posterior da coxa, pois a posição sentada promove um maior alongamento muscular e estímulo ao crescimento.

Para os glúteos, a elevação pélvica com peso é indicada por isolar a musculatura sem envolver a coluna, permitindo o uso de cargas elevadas com maior segurança e sensação de contração profunda.

Tronco: a construção da estrutura

O treino de costas exige abordagens em duas frentes. Para a largura, a puxada alta no pulley com pegada paralela na largura dos ombros é a escolha ideal, desde que o foco esteja em retrair as escápulas e não apenas em puxar a barra com a força dos braços.

Comentário profissional:

"Ao realizar a remada sentada para ganhar espessura nas costas, deve-se afastar os cotovelos para as laterais. Isso transfere a carga para os músculos trapézio e romboides, além de ativar a parte posterior do ombro", afirmou o treinador de preparação física Dmitry Mironov.

Para o peitoral, o supino inclinado com halteres (aproximadamente 30 graus) oferece maior liberdade de movimento que a barra. Essa variação permite um alongamento mais profundo na fase excêntrica e foca na parte superior do peito, reduzindo riscos de lesões nos ombros.

Braços e abdômen

Para a largura dos ombros, a elevação lateral com halteres é fundamental. A execução correta exige controle total da trajetória, evitando a inércia e impedindo que os braços subam excessivamente, o que evita que o trapézio assuma a carga no lugar dos deltoides.

Avaliação profissional: Segundo o instrutor Pavel Kuznetsov, a rosca com halteres em banco inclinado é a forma mais simples de isolar o bíceps, pois o encosto do banco impede o balanço do tronco, garantindo a execução honesta do exercício.

O treino de abdômen deve focar na função de flexão da coluna. A adição de carga em exercícios de abdominal (crunches) ajuda a tornar a musculatura mais densa e definida, desde que haja tensão consciente do core durante todo o movimento.

Grupo Muscular Exercício Recomendado
Quadríceps Leg Press
Bíceps femoral Flexão de pernas sentada
Peitoral Supino inclinado com halteres
Dorsais (Largura) Puxada alta com pegada paralela

Perguntas frequentes sobre o minimalismo no treino

É possível evoluir fazendo apenas um exercício por músculo?

Sim, desde que haja progressão constante de carga ou aumento no número de repetições. O crescimento muscular ocorre se a intensidade for suficiente para romper a adaptação do organismo.

Este plano é adequado para iniciantes?

É ideal para quem está começando, pois permite que o praticante foque na técnica de poucos movimentos essenciais em vez de se dispersar em diversas máquinas.

Com que frequência devo trocar os exercícios?

A troca deve ocorrer apenas quando houver estagnação total do progresso. Enquanto as cargas estiverem subindo, o exercício continua sendo eficaz.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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