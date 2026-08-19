Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Estudo da Universidade Rockefeller compara sprints e ciclismo moderado

Fitness

Um estudo publicado na revista Cell Reports Medicine mostrou que seis sprints de 30 segundos alteram a concentração de cerca de 25% das proteínas medidas no sangue logo após o esforço, enquanto 90 minutos de ciclismo contínuo em intensidade moderada afetam menos de 1% desses mesmos marcadores. A pesquisa, conduzida por uma equipe internacional liderada por cientistas da Universidade Rockefeller, comparou a resposta molecular aguda a dois protocolos de exercício e cruzou os achados com dados epidemiológicos de mais de 53 mil participantes do UK Biobank.

Бег
Photo: unsplash.com by Alex McCarthy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Бег

O que o estudo comparou

O desenho experimental coletou amostras sanguíneas imediatamente após o exercício e três horas depois. O protocolo de sprints consistiu em seis esforços máximos de 30 segundos; o protocolo de comparação foi uma sessão contínua de 90 minutos em intensidade moderada. Os resultados indicam que os sprints induziram mudanças em mais de 200 metabólitos e proteínas envolvidas em formação de vasos, reparo tecidual e regulação hormonal. A atividade moderada só produziu deslocamentos detectáveis em ácidos graxos e proteínas hepáticas após três horas, com alterações mínimas na expressão gênica no mesmo intervalo.

O que foi medido: Resposta proteômica e metabolômica aguda em humanos após sprints repetidos (6 × 30 s) versus ciclismo contínuo de 90 min em intensidade moderada; associação posterior das proteínas alteradas com risco de diabetes tipo 2 e obesidade no UK Biobank (n > 53 000).

Mecanismo proposto: exercinas e liberação rápida

Os autores atribuem a magnitude da resposta às chamadas "exercinas" — moléculas liberadas na circulação em resposta ao exercício. Muitas não precisam ser sintetizadas de novo: são clivadas da superfície celular (processo de shedding de ectodomínio) e entram na corrente sanguínea quase instantaneamente. Isso explicaria por que mesmo esforços muito curtos geram um sinal sistêmico forte, enquanto a sessão prolongada e moderada produz uma reação mais tardia e discreta.

Ligação com marcadores de saúde metabólica

Ao cruzar as proteínas alteradas pelos sprints com os dados do UK Biobank, verificou-se que 32 das 33 proteínas identificadas como críticas para a saúde metabólica — associadas a menor risco de diabetes tipo 2 e obesidade — respondem ao protocolo de sprints, contra apenas três no exercício moderado. A associação é observacional e não estabelece causalidade direta entre o protocolo agudo e a prevenção de doenças.

Limite da evidência: Estudo único, de resposta aguda (não adaptação crônica), sem detalhes completos da amostra (idade, nível de treino, condições de saúde) no resumo disponível; marcadores sanguíneos não equivalem a desfechos clínicos; correlação com UK Biobank não prova que sprints previnam diabetes ou obesidade.

Comentários profissionais

Comentário profissional:

“Intervalos intensos alteram o metabolismo para mobilizar reservas, porém a transição abrupta exige adaptação cardiovascular. Não se deve tentar sprint ‘a frio’; o aquecimento precisa incluir ativação de pés e tornozelos para reduzir risco às articulações”, afirmou o treinador de treinamento funcional Maksim Egorov.

Comentário profissional:

“Para a maioria dos praticantes a chave é a periodização. Repetir sprints indefinidamente pode levar ao esgotamento; é sensato combiná-los com treinamento de força, criando estímulo abrangente sobre diferentes sistemas”, resumiu o instrutor de fitness reabilitativo Artem Kovalev.

Perguntas frequentes

Posso substituir todos os treinos apenas por sprints?

Não. O organismo necessita de diferentes tipos de adaptação, incluindo o desenvolvimento da resistência de base e das qualidades de força.

Devo correr o sprint na velocidade máxima desde a primeira vez?

Não. A intensidade deve aumentar gradualmente conforme o nível de preparo atual.

Sprints são prejudiciais para pessoas com distúrbios metabólicos?

O estudo mostra efeito positivo, porém antes de iniciar a prática é necessária avaliação de um profissional qualificado.

Quanto tempo é preciso para recuperar-se dessas cargas?

O tempo de recuperação é individual e depende do nível geral de estresse e da fadiga acumulada do atleta.

O estudo acrescenta evidência de que esforços muito curtos e intensos disparam uma sinalização molecular ampla e imediata, distinta da provocada por exercício prolongado e moderado. A limitação central é que a resposta aguda medida não demonstra, por si só, adaptação duradoura nem benefício clínico direto; seriam necessários ensaios longitudinais com desfechos de saúde para confirmar a transferência prática.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Tendências de moda indicam retorno de silhuetas marcadas e cores saturadas
Mulher
Tendências de moda indicam retorno de silhuetas marcadas e cores saturadas
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Mulher
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Blazer para o outono 2026 substitui moletons e redefine silhuetas
Mulher
Blazer para o outono 2026 substitui moletons e redefine silhuetas
Mais populares
Especialistas orientam sobre manutenção e cuidados com unhas transparentes

A transição para a transparência absoluta no nail art exige precisão técnica extrema, já que qualquer detalhe da lâmina e da cutícula fica em evidência.

Especialistas orientam sobre manutenção e cuidados com unhas transparentes
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Jeans azul claro: a estratégia de proporções e texturas para 2026
Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti Influência no voto Adilson Roberto Gonçalves
Soluções arquitetônicas substituem cortinas tradicionais para liberar espaço
Blazer para o outono 2026 substitui moletons e redefine silhuetas
Calças jogger em 2026: como transformar o visual esportivo em chic
Calças jogger em 2026: como transformar o visual esportivo em chic
últimos materiais
Crise política na Ucrânia revela pressões externas para saída de Zelensky
O fim do domínio do verniz: cetim assume o protagonismo nos sapatos de festa
Mais energia, liberação explosiva: o duplo efeito que atrasa e intensifica tempestades tropicais
Chef Ludmila Kravtsova ensina método para preparar cotletas de feijão
Estudo da Universidade Rockefeller compara sprints e ciclismo moderado
A dieta do Mediterrâneo na Antiguidade era muito diferente do ideal moderno
Hábitos de uso prejudicam vida útil de máquinas de lavar roupas
Redes hoteleiras russas implementam soluções de acessibilidade para turistas
Pesquisa com 112 mil pessoas associa bebidas açucaradas a tumores no estômago
Albânia surge como alternativa econômica e cultural à Itália e Croácia
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.