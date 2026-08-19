Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Sequência de cinco exercícios para elevar frequência cardíaca

Fitness

Treino em circuito para aceleração do metabolismo

Quando atividades leves como caminhadas param de gerar resultados, o corpo necessita de ciclos intensos que ativem grandes grupos musculares simultaneamente. O treino em circuito utiliza a alternância entre alta atividade e pausas curtas para elevar a frequência cardíaca e acelerar os processos metabólicos durante e após a sessão.

Девушка с гантелями
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Девушка с гантелями
Parâmetro Informação
Duração do exercício 60 segundos
Intervalo entre trocas 20 segundos
Volume 3 a 4 ciclos completos
Frequência 3 a 4 vezes por semana

Comentário profissional: “A principal falha ao iniciar um emagrecimento intenso é tentar fazer tudo rápido demais desde o primeiro dia. Isso prejudica a técnica e eleva o pulso para a zona crítica precocemente. É fundamental encontrar um ritmo que permita respirar regularmente até os últimos segundos do circuito”, afirmou o treinador fitness Artem Kiselev.

Execução dos movimentos

O circuito é composto por cinco exercícios sequenciais:

  • Agachamento com socos: Desloque o quadril para trás mantendo as costas eretas. Ao subir, gire o tronco diagonalmente, simulando um soco para a frente.
  • Agachamento com elevação de calcanhares: Posicione as mãos atrás da cabeça. Ao subir, eleve-se na ponta dos pés, focando no equilíbrio no ponto mais alto.
  • Passos laterais com braços: Realize passos para os lados enquanto eleva os braços lateralmente em ritmo acelerado.
  • "Minhoca" (Walk-out): Partindo da posição em pé, caminhe com as mãos pelo chão até a posição de prancha (apoio), toque o abdômen no solo e retorne à posição inicial.
  • Flexão com transição para "montanha": Realize a flexão e, ao finalizar, empurre o quadril para cima, formando um triângulo com o corpo.

Ponto técnico: Se as mãos não alcançarem o chão com as pernas estendidas no exercício da "minhoca", flexione levemente os joelhos para evitar pressão excessiva na região lombar, conforme orienta a instrutora de pilates Marina Guseva.

Ajustes de carga e segurança

Para quem está retornando à atividade física, recomenda-se reduzir o volume para três ciclos e aumentar o tempo de descanso. Caso ocorra falta de ar excessiva, reduza o ritmo sem abandonar a estrutura do treino.

Limite de segurança: Se houver dores nos joelhos, reduza a amplitude do agachamento, garantindo que o joelho não ultrapasse a linha dos dedos dos pés ou consulte um médico.

A progressão deve ser gradual: utilize apenas o peso do corpo até que a técnica esteja perfeita antes de introduzir halteres. Além disso, o nutricionista Aleksei Dorofeev ressalta que a manutenção de uma dieta equilibrada é indispensável para que a alta intensidade do treino resulte em redução de medidas.

Leia também

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade
Mulher
Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade
Jeans azul claro: a estratégia de proporções e texturas para 2026
Mulher
Jeans azul claro: a estratégia de proporções e texturas para 2026
Bambi Core é a tendência suave que substitui o animal print
Mulher
Bambi Core é a tendência suave que substitui o animal print
Mais populares
Especialistas orientam sobre manutenção e cuidados com unhas transparentes

A transição para a transparência absoluta no nail art exige precisão técnica extrema, já que qualquer detalhe da lâmina e da cutícula fica em evidência.

Especialistas orientam sobre manutenção e cuidados com unhas transparentes
Jeans azul claro: a estratégia de proporções e texturas para 2026
Jeans azul claro: a estratégia de proporções e texturas para 2026
Soluções arquitetônicas substituem cortinas tradicionais para liberar espaço
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti Influência no voto Adilson Roberto Gonçalves
Blazer para o outono 2026 substitui moletons e redefine silhuetas
Calças jogger em 2026: como transformar o visual esportivo em chic
Banheiros: a transição do brilho artificial para acabamentos foscos e naturais
Banheiros: a transição do brilho artificial para acabamentos foscos e naturais
últimos materiais
Novas tendências de moda para 2026 destacam bouclé, veludo e membranas
Aumento da atividade de aranhas em agosto gera alertas na Rússia
Guia de tendências e modelos de blazer para diversos biótipos
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Especialistas indicam cortes retos e graduados para fios com baixa densidade
Assessora da Presidência propõe exame unificado de língua russa para estrangeiros
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Como recuperar plantas ornamentais que tombaram após chuvas fortes
Sequência de cinco exercícios para elevar frequência cardíaca
Mulheres: respeito tem de começar cedo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.