Sequência de cinco exercícios para elevar frequência cardíaca

Treino em circuito para aceleração do metabolismo

Quando atividades leves como caminhadas param de gerar resultados, o corpo necessita de ciclos intensos que ativem grandes grupos musculares simultaneamente. O treino em circuito utiliza a alternância entre alta atividade e pausas curtas para elevar a frequência cardíaca e acelerar os processos metabólicos durante e após a sessão.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Девушка с гантелями

Parâmetro Informação Duração do exercício 60 segundos Intervalo entre trocas 20 segundos Volume 3 a 4 ciclos completos Frequência 3 a 4 vezes por semana

Comentário profissional: “A principal falha ao iniciar um emagrecimento intenso é tentar fazer tudo rápido demais desde o primeiro dia. Isso prejudica a técnica e eleva o pulso para a zona crítica precocemente. É fundamental encontrar um ritmo que permita respirar regularmente até os últimos segundos do circuito”, afirmou o treinador fitness Artem Kiselev.

Execução dos movimentos

O circuito é composto por cinco exercícios sequenciais:

Agachamento com socos: Desloque o quadril para trás mantendo as costas eretas. Ao subir, gire o tronco diagonalmente, simulando um soco para a frente.

Desloque o quadril para trás mantendo as costas eretas. Ao subir, gire o tronco diagonalmente, simulando um soco para a frente. Agachamento com elevação de calcanhares: Posicione as mãos atrás da cabeça. Ao subir, eleve-se na ponta dos pés, focando no equilíbrio no ponto mais alto.

Posicione as mãos atrás da cabeça. Ao subir, eleve-se na ponta dos pés, focando no equilíbrio no ponto mais alto. Passos laterais com braços: Realize passos para os lados enquanto eleva os braços lateralmente em ritmo acelerado.

Realize passos para os lados enquanto eleva os braços lateralmente em ritmo acelerado. "Minhoca" (Walk-out): Partindo da posição em pé, caminhe com as mãos pelo chão até a posição de prancha (apoio), toque o abdômen no solo e retorne à posição inicial.

Partindo da posição em pé, caminhe com as mãos pelo chão até a posição de prancha (apoio), toque o abdômen no solo e retorne à posição inicial. Flexão com transição para "montanha": Realize a flexão e, ao finalizar, empurre o quadril para cima, formando um triângulo com o corpo.

Ponto técnico: Se as mãos não alcançarem o chão com as pernas estendidas no exercício da "minhoca", flexione levemente os joelhos para evitar pressão excessiva na região lombar, conforme orienta a instrutora de pilates Marina Guseva.

Ajustes de carga e segurança

Para quem está retornando à atividade física, recomenda-se reduzir o volume para três ciclos e aumentar o tempo de descanso. Caso ocorra falta de ar excessiva, reduza o ritmo sem abandonar a estrutura do treino.

Limite de segurança: Se houver dores nos joelhos, reduza a amplitude do agachamento, garantindo que o joelho não ultrapasse a linha dos dedos dos pés ou consulte um médico.

A progressão deve ser gradual: utilize apenas o peso do corpo até que a técnica esteja perfeita antes de introduzir halteres. Além disso, o nutricionista Aleksei Dorofeev ressalta que a manutenção de uma dieta equilibrada é indispensável para que a alta intensidade do treino resulte em redução de medidas.

Leia também

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.