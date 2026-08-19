Sequência de cinco exercícios para elevar frequência cardíaca

Quando atividades leves como caminhadas param de gerar resultados, o corpo necessita de ciclos intensos que ativem grandes grupos musculares simultaneamente. O treino em circuito utiliza a alternância entre alta atividade e pausas curtas para elevar a frequência cardíaca e acelerar os processos metabólicos durante e após a sessão.
|Parâmetro
|Informação
|Duração do exercício
|60 segundos
|Intervalo entre trocas
|20 segundos
|Volume
|3 a 4 ciclos completos
|Frequência
|3 a 4 vezes por semana
Comentário profissional: “A principal falha ao iniciar um emagrecimento intenso é tentar fazer tudo rápido demais desde o primeiro dia. Isso prejudica a técnica e eleva o pulso para a zona crítica precocemente. É fundamental encontrar um ritmo que permita respirar regularmente até os últimos segundos do circuito”, afirmou o treinador fitness Artem Kiselev.
O circuito é composto por cinco exercícios sequenciais:
Ponto técnico: Se as mãos não alcançarem o chão com as pernas estendidas no exercício da "minhoca", flexione levemente os joelhos para evitar pressão excessiva na região lombar, conforme orienta a instrutora de pilates Marina Guseva.
Para quem está retornando à atividade física, recomenda-se reduzir o volume para três ciclos e aumentar o tempo de descanso. Caso ocorra falta de ar excessiva, reduza o ritmo sem abandonar a estrutura do treino.
Limite de segurança: Se houver dores nos joelhos, reduza a amplitude do agachamento, garantindo que o joelho não ultrapasse a linha dos dedos dos pés ou consulte um médico.
A progressão deve ser gradual: utilize apenas o peso do corpo até que a técnica esteja perfeita antes de introduzir halteres. Além disso, o nutricionista Aleksei Dorofeev ressalta que a manutenção de uma dieta equilibrada é indispensável para que a alta intensidade do treino resulte em redução de medidas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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