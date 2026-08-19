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Erros comuns no agachamento que impedem a ativação dos glúteos

Fitness

O agachamento é frequentemente visto como o exercício principal para glúteos, mas a falta de resultados costuma estar ligada a falhas técnicas. Quando a execução está incorreta, os músculos alvo são "desligados" e a carga é transferida para as articulações, aumentando o risco de lesões. Para que o exercício cumpra sua função, é essencial ajustar a biomecânica do movimento e a rotina de recuperação.

Девушка выполняет ягодичный мостик с опорой на диван
Photo: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка выполняет ягодичный мостик с опорой на диван

Ajustes técnicos para ativação dos glúteos

Um dos erros mais comuns é a amplitude insuficiente. O "meio agachamento" recruta predominantemente o quadríceps (parte frontal da coxa), deixando os glúteos praticamente inativos. Para ativar a musculatura alvo, o quadril deve descer até que as coxas fiquem paralelas ao chão ou ligeiramente abaixo desse nível.

Ponto técnico: Caso a falta de flexibilidade no tornozelo impeça a descida profunda, utilize pequenos discos sob os calcanhares para compensar a mobilidade e permitir a ativação total dos glúteos.

Além da profundidade, dois pontos de atenção são críticos para a segurança:

  • Coluna: Manter as costas arredondadas transfere a carga para os discos intervertebrais. É fundamental manter o core tensionado e as escápulas retraídas.
  • Joelhos: O movimento de "fechar" os joelhos para dentro durante a subida ou descida indica fraqueza no glúteo médio. O uso de mini-bands (elásticos) pode ajudar a forçar a abertura dos joelhos, corrigindo a trajetória.

Avaliação profissional: Segundo a instrutora de Pilates Marina Guseva, a curvatura das costas geralmente ocorre devido a um core fraco, o que pode desacelerar a hipertrofia muscular, pois o corpo prioriza a estabilidade básica em vez do crescimento.

Recuperação e suporte nutricional

O crescimento muscular não ocorre durante o exercício, mas na fase de descanso. Treinar a mesma musculatura diariamente pode levar ao overtraining e estagnar o progresso. A recomendação é realizar o treino de 2 a 3 vezes por semana.

Para a hipertrofia, a base nutricional e a manutenção dos tecidos são decisivas:

  • Proteínas: Ingestão sugerida entre 1,6g e 2,2g por quilo de peso corporal.
  • Sono: Essencial para a regeneração tecidual.
  • Alongamento: Praticar a elasticidade muscular após as séries evita que os músculos fiquem excessivamente contraídos, melhorando a resposta ao treino.
Erro Técnico Consequência e Solução
Baixa amplitude Ativa apenas as coxas. Desça até o paralelo.
Joelhos para dentro Risco ao menisco. Use elásticos de resistência.
Coluna arredondada Sobrecarga nos discos. Ative o core e retraia as escápulas.
Ausência de descanso Impedimento da recuperação. Treine 2-3x por semana.

Limite de segurança: Se sentir dor nos joelhos, verifique se eles não estão ultrapassando excessivamente a ponta dos pés ou substitua temporariamente o agachamento por pontes de glúteo ou abdução de pernas.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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